Le rideau est baissé, il ne se relèvera plus...

Les magasins de centre ville, c est du passe, enfin, c est ce que je pense... tout est fait pour les centres commerciaux. C est plus simple de se garer, il y a plus de produit, c est moin cher et plus pratique....

Il serait temps de transformer ces magasins en appartement, au lieu de mettre de l argent dans un modele qui ne marche plus, car il n y a plus de client, c est la faute des elues d avoir laisser des grandes surfaces se faire..... mais maintenant le mal est fait....

Cela ne sert a rien de tenir un commerce pour 3 touristes qui passe dans la journee....

Et le plan macron de 5 milliard pour les centres villes, c est 5 milliard foutu a la poubelle.....