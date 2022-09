Le ridicule vers lequel le wokisme nous mène

Une idéologie totalitaire de plus, venant d’on (ne) sait qui, visiblement malintentionné, vu les méthodes, qui vise à imposer par tous les moyens, légaux ou autres, les vues consternantes d’un petit groupe aux moyens financiers illimités à l’ensemble de la population .

Ceci ayant été pratiqué entre autres avec le lgbêtisme (de bête), avec succès vu les moyens déployés, « on » enchaine pour détruire tout ce qui peut rester d’ordre moral (non ce n’est pas un gros mot, c’est l’essence de la civilisation chrétienne avant que la Cabale n’entre en action) et de le remplacer par un chaos fait à la fois de bestialité et d’idiotie ( pardon aux animaux qui sont parfois plus « humains » que certains « humains » affublés de prix Nobel...)