Le rire bénéfique pour la santé...

Le rire permet la satire, il est dénonciateur. Dans son oeuvre théâtrale, Molière fustige et raille des défauts universels, et il utilise, pour ce faire, un moyen imparable : le rire. Les comédies de Molière font appel à toutes sortes de procédés pour susciter le rire... comique de gestes, de mots, comique de situation, de répétition...

Molière ridiculise ainsi tous les travers humains : la cupidité, la bêtise, l'inconscience, la vanité, l'hypocrisie... le rire comporte une dimension satirique, le rire est salvateur...

Comme l'écrit André Comte-Sponville, "Molière, c'est une leçon de sagesse. Mieux vaut rire que pleurer, mieux vaut dédaigner que haïr..."

Selon certains chercheurs, le rire serait aussi bénéfique et utile pour la santé : des études récentes le prouvent.

Ainsi, le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, insiste sur les bienfaits du rire.

C'est une évidence : le rire procure un réconfort, il détend l'esprit, il apporte un bien-être.

Mais, de nos jours, les occasions de rire deviennent de plus en plus rares : l'actualité déverse quotidiennement son lot de nouvelles alarmantes, inquiétantes. Et on ne se laisse plus aller à ce bonheur d'éclater de rire...

Et, pourtant, le rire est essentiel à notre équilibre...

"C'est un acteur majeur de notre santé et un facteur d'intégration, pur produit de l'évolution des espèces", affirme Gilbert Deray.

Pour lui, "prendre en charge une maladie d'Alzheimer, un cancer, un infarctus du myocarde ou un diabète en ajoutant du rire au sein de l'ordonnance est une nécessité."

Voilà un remède qui paraît bien séduisant ! Gratuit, sans effets secondaires, agréable à mettre en oeuvre...

La thérapie par le rire pourrait agir sur les gènes, notamment les gènes impliqués dans la réponse immunitaire...

"La pratique de séances de rire augmente le nombre de certains globules blancs, les lymphocytes T tueurs, qui nous protègent contre les tumeurs et les infections"... précise le médecin.

Le rire pourrait donc bien jouer un rôle préventif contre certaines maladies.

Il nous reste à trouver des occasions de rire dans un monde où les humoristes peinent à se faire entendre...

Il nous reste à cultiver la bonne humeur : certains spectacles nous y invitent, films, pièces de théâtre.

Et ne l'oublions pas : le rire est communicatif, il se répand dans une foule, il se propage, il se prolonge et fait du bien.

Mais il est vrai que même dans nos sociétés, il est des gens qui n'ont guère la possibilité de rire et de s'épanouir : le chômage, un travail mal rémunéré peuvent isoler et exclure d'une forme de sociabilité.

