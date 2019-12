Le risque électrique

Dimanche soir le 13 décembre 2019 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Camélia, une adolescente est morte électrocutée après avoir laissé tomber son téléphone portable branché sur le secteur dans l'eau de son bain. Ce genre de drame lié à l'imprudence ou à l'ignorance n'est hélas pas isolé. Le 18 octobre, une trentenaire est décédée à l'hôpital quelques jours après son admission ; son portable en charge posé au bord de la baignoire aurait glissé dans l'eau ! Ces décès représentent déjà une quarantaine de morts domestiques en France, pays dans lequel on recense deux cents décès par électrocution et plusieurs milliers d'électrisations graves par an !

Les risques électriques peuvent trouver leur origine dans différentes causes : accidentelle, criminelle, naturelle (foudre), en opération de police (pistolet à impulsions électriques), les plus courantes étant : contact corporel avec un conducteur mal isolé - court-circuit entre deux conducteurs dénudés - courant excessif qui entraine l'échauffement du conducteur et l'inflammation de son isolant et/ou des matériaux à son contact - section insuffisante du conducteur qui finit par fondre - courant de fuite lié à un mauvais isolement entre conducteurs ou un conducteur et la masse - proximité avec l'antenne d'un émetteur radio - un arc électrique (étincelle d'amorçage) est capable d'enflammer les corps inflammables à proximité ou d'entraîner une explosion en présence de matières volatiles explosives...

Le courant continu est le courant débité par une pile ou un accumulateur, iI ne circule que dans un seul sens, alors que le courant alternatif change plusieurs fois de polarité (entre le plus et le moins) par seconde (fréquence). Le courant alternatif domestique est du 50 hertz, ce qui signifie qu'il change cinquante fois de sens en une seconde, la tension domestique est de 220 volts (110 dans certains pays étrangers) et elle peut varier selon l'heure de pointe. Le circuit électrique domestique est monophasé , une phase et un neutre, dans le secteur industriel où on a besoin de plus de puissance, le courant alternatif peut être du 380 volts triphasé.

Le passage du courant dans le corps dépend de : la résistance de la peau - du trajet suivi par le courant - de la fréquence du courant - de la tension - de l'intensité. Le corps humain se comporte comme une résistance électrique variable selon le point de contact, la région du corps, partie sèche, humide, mouillée. Le danger est constitué par l'intensité du courant (I = U /R) qui traverse le corps humain (courant de contact). La tension est dangereuse à partir de 50 volts, au delà elle est capable d'entrainer l'électrisation, voire l'électrocution. Les règlements fixent la limite à 50 volts pour le CC, à 24 volts pour le CA monophasé avec neutre à la masse. Le courant alternatif, en raison des contractions musculaires qu'il entraîne, est plus dangereux que le courant continu, en approximation, 25 mA CA « équivalent » à 50 mA CC.

« les principaux méfaits de l'électrisation vont du choc désagréable qui se dissipe rapidement, à la tétanisation, contraction musculaire qui dure tant que l'ouvrier reste en contact avec le courant. (...) La contraction des muscles s'étend à tout l'organisme, atteint le thorax et provoque l'asphyxie par blocage. (...) L'électrocution ou état de mort apparente peut surgir d'emblée ou faire suite à l'état précédent. (...) La mort n'est qu'apparente, si des manœuvres de réanimation sont pratiquées immédiatement et suffisamment poursuivies, on assiste souvent à la reprise de la vie. Sinon, la mort survient en moins d'un quart d'heure ».

- Moins de 15 mA : on perçoit le passage du courant : légères contractions musculaires et certaines personnes n'ont pas la possibilité de s'en libérer.

- 15 - 50 mA : il est déjà impossible de se libérer des parties sous tension ;

- 20 - 30 mA : contractions musculaires violentes. Difficultés respiratoires pouvant entraîner la mort

- 80 mA : fibrillation ventriculaire mortelle. Le cœur se contracte et ne pompe plus le sang.

Les brûlures électriques sont dues aux conséquences de la loi de Joule, un dégagement de chaleur se produit quand le courant traverse la partie du corps en contact avec le conducteur. « Un choc de 14 Joules est capable d'entraîner l'arrêt respiratoire par atteinte du centre bulbaire, et la fibrillation ventriculaire dépend de la durée et de l'intensité (I mA = 116 à 185 / √¯t ) et pour une durée comprise entre 15 milli/sec et 5 secondes. La période vulnérable du cœur correspond à 20 % du temps du cycle cardiaque (oreillettes au moment de leur contraction) ».

Pour réduire les risques, les parties métalliques des appareils doivent être reliées à la terre, en cas de défaut d'isolement, un courant circulera directement de la phase à la terre, les courants phase et neutre seront différents ce qui aura pour effet d'activer le disjoncteur différentiel (FI sensibilité de déclenchement 10 mA). La liaison à la terre doit avoir la plus faible résistance (section importante) possible. La salle de bain est découpée en quatre volumes de protection dans lesquels les appareils électriques sont admis ou non en fonction de leur indice de protection (IP) et de leur classe de protection (I à III) qui détermine le degré de protection contre la pénétration des liquides. Cela ne doit pas nous dispenser d'utiliser les appareils avec prudence

Rappelons que tout APS titulaire d'une l'habilitation électrique n'est pas autorisé à exécuter des interventions de nature électrique de sa propre initiative. La norme NF C 15-100 qui régie les installations électriques depuis 1956 définit les règles à respecter pour garantir la sécurité des installations. La norme évolue régulièrement pour s'adapter aux besoins actuels. Pour mémoire, la tension se mesure avec un voltmètre placé en parallèle, et l'intensité avec un ampèremètre relié en série. Pour les intensités élevées, on peut les mesurer par induction avec une pince ampèremètrique (pas de contact direct de l'instrument de mesure avec les fils électriques).

La prévention du risque électrique consiste à :

- recourir à la très base tension (TBT) ;

- l'inaccessibilité des conducteurs et pièces métalliques susceptibles d'être mis sous tension accidentellement ;

- veillez au bon état de l'isolant extérieur :

- protection entourant les pièces métalliques sous tension (coffret) ;

- mise à la terre avec une tresse des masses métalliques ;

- installation et appareils aux normes en vigueur ;

- isolation du personnel (plancher, tapis) ;

- en cas d'intervention sur un appareil électrique, le mettre sous tension et ensuite couper l'électricité en amont (compteur) ;

- signalez et balisez l'endroit de l'intervention ;

- utilisation de gants, de vêtements et d'outils isolants adaptés à la tension ;

- vérifiez l'absence de tension sur le circuit électrique ;

- mettre à la terre le circuit (perche, câble) ;

- en cas d'orage suspendre toute intervention extérieure ou intérieure.

« En cas d'accident dans les installations de moins de 1.000 volts, et s'il est impossible de couper le courant, le danger existe aussi pour les sauveteurs. Ces derniers devront s'isoler du sol (planches, caisse, tapis en matière non conductrice de l'électricité) et tirer la victime avec une perche ou en la tirant par ses vêtements (mains bien isolées). Si la victime est suspendue à une ligne aérienne, se préparer à amortir sa chute ». Appeler immédiatement les secours : je suis (localisation) - je vois (faits et circonstances) - je fais (respiration artificielle, massage cardiaque externe, réanimation cardio-pulmonaire) - je demande (moyens de secours).