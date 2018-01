Le rituel des voeux pour la nouvelle année...

Dans un monde éclaté où les égoïsmes s'exacerbent, il est bon de se réunir autour de rituels immuables.

Les saisons elles-mêmes nous entraînent dans des cycles qui recommencent et qui nous permettent de trouver des repères, de vivre plus sereinement.

Le rituel de la nouvelle année n'échappe pas à cette règle : il annonce un nouveau cycle, celui des saisons qui déroulent leur magnificence.

Ce rituel offre l'occasion d'une certaine harmonie : souvent, les familles se retrouvent, fêtent le nouvel an, dans une ambiance chaleureuse...

Comme la Noël, cette période signe un moment de trêve, de répit dans la morosité du quotidien...

Alors bien sûr, les voeux des hommes politiques relèvent, quant à eux, d'un exercice de séduction et de pures illusions.

Ils nous bercent de mensonges : promesse du maintien du pouvoir d'achat, ce qui est un leurre absolu, puisque si certains salaires sont augmentés, si certaines taxes sont rabotées, d'autres taxes viennent s'alourdir pour les Français les plus démunis et les plus modestes...

Une tradition pourtant maintenue et attendue des Français qui ne se font guère d'illusions sur les promesses des politiques...

Personne n'est dupe de cette mascarade politique.

Les Français restent pourtant attachés à ce rituel des voeux : dans les familles, le nouvel An est une occasion de se réunir, et d'espérer en une année nouvelle.

Les voeux sont un rite et nos sociétés ont parfois tendance à perdre ces rites, à les oublier.

Alors, bien sûr, le Nouvel An est aussi une occasion de ripailles indécentes où l'on a tendance à surconsommer, à se gaver de nourriture.

Ce n'est pas là le sens que l'on doit donner à cette fête.

Il convient de percevoir l'année qui recommence comme un cycle qui nous unit au cosmos : le rythme des saisons qui se succèdent nous montre toutes les beautés de la nature, sa diversité inouïe...

La nouvelle année, c'est le retour immuable du cercle des saisons...

Et ce retour immuable a aussi quelque chose de rassurant : notre monde continue à suivre ce rythme...

Notre monde reste encore celui de l'alternance des saisons : il faut souhaiter que cette alternance se maintienne, malgré les activités humaines, la pollution, le réchauffement climatique...

Un nouveau cycle s'ouvre avec la nouvelle année : n'oublions pas l'origine de ce mot... l'année, c'est le cercle, l'anneau qui s'enroule, les astres qui tournent dans le ciel, l'année nous unit au cosmos et au règne des saisons...

Photos : Pixabay