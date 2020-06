Le rôle essentiel de l’école...

Oui, bien sûr que l’école est indispensable ...

Mais la reprise est plus que difficile : on a dit au parents que c’était facultatif (! !!), on a mis en place un protocole sanitaire exigeant (mais qui ne permet pas d’organiser des classes complètes, à la différence de ce qui se fait en Chine ou à Taïwan), et beaucoup d’enseignant(e)s sont absent(e)s ...

Il est difficile de cumuler plus de handicaps, et les parents qui ont besoin de travailler ne le peuvent pas ! (pour les enseignants, pas de problème : ils et surtout elles sont fonctionnaires).

Une fois de plus, l’école semble coupée de la nation, du monde réel.