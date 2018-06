31/03/15

Le rôle néfastes des vêtements couvrants sur la santé humaine : Le déficit en vitamine D responsable de graves problèmes d’ostéoporose !

A travers le monde la mode féminine (surtout pendant les périodes ensoleillées ) peut se résumer ainsi. D'un coté celles qui arborent des vêtements courts voire extra courts, et celles qui portent des vêtement couvrants, voire très très couvrants.

Le rôle de la vitamine D et les effets néfastes d'un déficit !

La vitamine D a un rôle essentiel pour la santé des humains, en consultant la page que Wikipédia consacre à la vitamine D, il est facile de comprendre quelle est son rôle sur notre corps.

D'entrée, nous voyons que cette vitamine se retrouve dans notre organisme grâce à l'alimentation,.... mais que cette dernière doit être synthétisée par l'action des rayonnements UVB du soleil sur la surface de notre peau !

Cette page nous apprend que ce déficit est à l'origine du rachitisme et de l' ostéomalacie . ( ostéoporose ) L'insuffisance est définie par un taux sanguin de 25-hydroxyvitamine D inférieur à 75 nmol/l (30 ng/ml) Selon cette définition, la carence concerne plus d'un milliard de personnes sur terre et plus de la moitié des femmes ménopausées.

Plus loin, il est indiqué :

- Les sources de vitamine D dans notre alimentation

- Les symptômes de son manque, et son effet néfaste sur la santé.

- Les apports recommandés.la page de Wikipédia .

Après la lecture de la page, le premier raisonnement qui s'impose !

Vous venez de lire le début de la page que j'ai placé plus haut en lien, vous avez compris que pour synthétiser la vitamine D, que le corps humain devait obligatoirement recevoir du rayonnement solaire sur la surface de sa peau, donc l'humain ( homme ou femme ) qui porte des vêtement plus ou moins couvrants, et ce lorsqu'il est exposé au soleil verra par la force des choses, sa surface de peau recevoir plus ou moins de rayonnement solaire (CQFD).

Pour résumer se sont généralement les personnes âgées, à la peau foncée, qui ne vont pas souvent à l'extérieur où qui portent des vêtements qui couvrent la plus grande partie du corps qui risquent par manque de rayonnements solaires sur la surface de leurs peaux, d'être dans l'impossibilité de synthétiser la « vitamine soleil », c'est à dire la vitamine D.

Le vêtement couvrant bloque le rayonnement solaire, quels sont les types de vêtements couvrants !

La question peut paraître simpliste, mais tout le monde comprend que c'est un vêtement qui couvre plus ou moins le corps. Les modes vestimentaire de certaines régions du globe, ou tout simplement le choix libre de porter des vêtement plus ou moins couvrants nous offrent un large panel de vêtements qui recouvrent et enveloppent entièrement le corps. Parmi ceux et celles qui portent de vêtements couvrants, il y a généralement les adeptes rigoriste ou orthodoxes de la religions juive et ceux de la religion musulmane.( Il est bon de noter que les hommes appartenant à ces deux religions, portent eux aussi des vêtements assez couvrants ) Nous trouvons également les Amish, ( mais vous remarquerez sur les photos que j'ai placé en lien que nombre de femme portent des tenues avec des manches retroussées, leurs cous sont dégagés et que leurs coiffures laissent entièrement leurs visages exposés au soleil, .. puis les Amish vivent quand même dans des régions d’Amérique du Nord assez bien ensoleillée ( Pennsylvanie, (latitude 41 ) Ohio ( latitude 40 ), Indiana ( latitude 40 ), Ontario ( latitude 34) pour comparer Paris est à la latitude 48, Nice latitude 43 et Béthune latitude 50. De plus les Amish ont un régime alimentaire riche, mais mènent une vie physique très très active.....et l'activité physique est bénéfique pour l’assimilation de la vitamine D. : sources. Dans la suite des vêtements couvrants, il y a ceux que l'on peut encore rencontrer en France dans certaines zones rurales comme ceux que portent encore quelques vieilles femmes corses : là, et tous ceux surtout toutes celles qui par le monde suive une mode locale qui perdure, ou qui aiment tout simplement porter des vêtement qui couvrent une grande partie de leur corps. Mais force de constater qu’actuellement les vêtements couvrants les plus employés au monde, sont bien ceux que portent les femmes de religion musulmane. Dans certains pays, ces dernières ont l'obligation de porter la burqa qui est un vêtement qui laisse peur de place pour recevoir le rayonnement solaire, car même leurs visages sont masqués par un voile serré, d'autre musulmanes portent le tchador et des gants, ce qui fait que seul le visage peut recevoir les rayons du soleil, et sous nos latitudes la surface d'un visage est bien trop petite pour synthétiser la vitamine D.( voir leurs conséquences désastreuses dans les liens placés en fin d'article )

Les risques ( nombreux ) du déficit en vitamine D !

Ces deniers sont assez nombreux, et ces derniers sont bien mentionnés dans mon premier :lien.

Pour synthétiser la vitamine D, un petit tour au soleil suffit !

Selon le Pr Michael F. Holick1, du Centre médical de l'Université de Boston, la façon la plus économique et la plus efficace de constituer des réserves adéquates de vitamine D consiste à prendre du soleil, mais surtout pas un coup de soleil, sur les bras et les jambes (ou sur le visage et les bras) de deux à trois fois par semaine sans protection solaire entre 11h et 14h. La durée d’exposition varie selon l’endroit où l’on se trouve : elle est de seulement deux à trois minutes en Floride, mais de 5 à 15 minutes à Boston et de 10 à 20 minutes à Toronto. Bref, si vous vous promenez à l’heure du midi en manches courtes, le tour est joué. Notez que les personnes à la peau foncée doivent s’exposer plus longtemps que les personnes à la peau claire pour fabriquer suffisamment de vitamine D, car leur pigmentation réduit l’effet des rayons UV sur la peau

Et l’hiver ?

Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire de se promener en manches courtes tout l’hiver pour avoir sa dose quotidienne de vitamine D. En fait, au nord du 35e parallèle (à peu près la latitude de Los Angeles), aucune vitamine D ne peut être synthétisée durant l’hiver, même si l’on s’expose à 12h, à cause de l’angle du soleil qui le fait passer à travers plus d’ozone. Au Canada, selon l’endroit où l’on habite, la période durant laquelle on ne peut fabriquer de vitamine D à partir du soleil varie de quatre à sept mois (au nord du 50e parallèle). Cependant, si vous vous exposez régulièrement durant tout l’été, comme suggéré par le Pr Holick, vous devriez faire suffisamment de réserves pour la saison froide, car la vitamine D est liposoluble, c’est-à-dire qu’elle s’accumule dans les tissus gras : source. ( Personnellement, et comme il est indiqué en début d'article, et vu le nombre d'humains ( plus d'un milliard surtout les femmes ) qui sont en déficit de vitamine D, je trouve la conclusion de fin du Pr Holick bien optimiste !! )



Le teint de la peau et la latitude !

Le teint de peau et la latitude où l'on vit ont une une grande importance. Plus on est proche de l’Équateur terrestre (qui et la latitude 0), plus le rayonnement solaire est « fort », et à contrario plus on s'en éloigne plus celui-ci et « atténué », ...conséquence plus le déficits en calcium et en vitamine D augmente.

Concernant les peaux noires, lorsque ces sujet résident dans des zones qui sont éloignées de la latitude 0, plus leurs zones est éloigné de cette latitude, plus leurs déficits en vitamine D sera important : sources



L'incidence de la rotondité de la terre !

Compte tenu de la rotondité de la Terre, à l ‘équateur les rayons arrivent perpendiculairement à la surface et plus on se rapproche des pôles, plus les rayons arrivent obliquement par rapport à la surface de la Terre.

Donc, pour la même quantité d’énergie solaire arrivant au sol, la surface réchauffée sera plus petite à l’équateur qu’aux pôles. La quantité d’énergie reçue par unité de surface au niveau du sol sera donc plus grande à l'équateur qu’aux pôles.

D’autre part, plus on se rapproche des pôles, plus les rayons solaires doivent parcourir une grande distance dans l'atmosphère où ils perdent de leur énergie. Au final, la quantité d’énergie reçue est par exemple deux fois plus importante à l’équateur qu’à 60° de latitude. Source CNRS,...et l'explication par : ce dessin ,qui est tiré de : cette page.



Les questions que l'on se pose sur certains régimes alimentaire, où l'alimentation animale est exclue !

Comme certaines personnes optent pour une alimentation qui bannit plus ou moins l'alimentation d'origine animale, concernant la vitamine D, voilà ce qui est dit sur ces différents types d'alimentation que ces derniers soient : végétariens, végétaliens, ou végans !

Résumer !

Nous pouvons résumer ainsi : Le manque de vitamine D est tributaire des facteurs que nous avons vus plus haut, donc il est très important de connaître son propre taux de vitamine D. Ce taux est facile à déterminer par une simple prise de sang, et c'est votre médecin traitant qui suivant les résultats ( manque ou parfois excès ) vous prescrira un traitement personnellement adapté.( certains médecins donnent maintenant les mois d'hiver systématiquement aux personnes âgés un supplément médical en vitamine D,.. et bien évidemment, comme souvent en médecine, et bien il y a ceux qui sont pour, et à contrario ceux qui son contre.,... donc à suivre,...car suivant votre âge, votre région de résidence, votre état de santé, votre alimentation,.. et votre façon de vous vêtir, votre taux de vitamine D dans votre corps sera différent. Seule une prise de sang peut le mesurer sérieusement, même si maintenant cette dernière n'est plus remboursée par la Sécu, ( à part 6 cas bien distincts :source, une prise de sang coûte en moyenne une vingtaine d'euros ), alors c'est à vous seul passé un certain âge de vous prendre en main !

Conclusion !

Mon article à pour but uniquement l'information du danger pour la santé que peux engendrer le port de vêtement couvrants, et bien évidemment en toute connaissance de cause, c'est à chacun et à chacune de prendre ses propres responsabilités !

En juillet 2006, sur AV, j'ai fais un article qui indiquait l’abus du soleil sur les yeux et la peau humaine notamment chez le bébés et les jeunes enfants :l'article.

Si j'évoque ce dernier, c'est pour signaler que le port de vêtement couvrant peut être également positif, car c'est un très bon moyen de se protéger des dangers du soleil responsable des cancers de la peau, au final il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, car tout est question de juste équilibre !

Merci de m'avoir lu.