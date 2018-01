Le roman picaresque : humour et réalisme...

Le roman picaresque a connu un grand succès en France et s'est développé surtout au 18ème siècle : ce genre né en Espagne met en scène un héros d'origine modeste, un personnage débrouillard, le picaro, en espagnol, qui parti de rien essaie de sortir de son état et de gravir les échelons de la société : le héros picaresque aime les aventures et côtoie tous les milieux sociaux. On suit ce personnage depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie .

Ce genre romanesque nous permet de découvrir la société de l'époque, il met en scène de nombreux personnages et a une fonction critique. Le premier roman qui inspira tous les autres fut écrit au 16ème siècle, en Espagne, par un auteur inconnu et s'intitule : La vie de Lazarillo de Tormes... Ce roman est rédigé à la première personne et a donc une apparence d'oeuvre autobiographique.

En France, René Lesage recueille cet héritage et écrit un des premiers romans picaresques français : Gil Blas de Santillane, un roman fleuve aux multiples péripéties et rebondissements.

Gil Blas naît en Espagne d'un père écuyer et d'une mère femme de chambre. On perçoit d'emblée ses origines modestes. Il reçoit quelques rudiments d'éducation auprès de son oncle chanoine, il apprend à lire, écrire et a la chance d'être confié à un autre maître pour l'apprentissage du latin et du grec, disciplines encore fondamentales à l'époque...

Gil Blas quitte Oviédo, sa ville d'origine à l’âge de dix-sept ans pour aller étudier à l’Université de Salamanque. Son avenir est rapidement bouleversé, car, en chemin, il devient le complice de voleurs de grand chemin. Pour survivre, il devient un simple valet, et peut ainsi observer toutes les classes de la société. Il rencontre des escrocs de bas étage et suit leur exemple...

Ainsi le héros est confronté à toutes sortes de personnages hauts en couleurs issus de milieux très divers : nobles, prélats, voleurs, domestiques, médecins.

C'est l'occasion de faire une satire acerbe et amusante de ces différentes catégories sociales : on perçoit la cupidité des plus riches, l'incompétence des médecins, les ruses des voleurs ....

Le héros n'a qu'une envie : échapper à ses origines modestes, pour ce faire, on le voit choisir et marchander chez un fripier des vêtements de noble en velours, brodé d'or : il est ébloui par cet habit qui lui donne l'illusion de sortir de son rang.

Le réalisme de cette oeuvre mêlé à un humour constant rend la lecture particulièrement savoureuse.

A travers ce personnage, on voit aussi une revendication du petit peuple qui rêve à plus de justice sociale, plus d'égalité ... Le roman picaresque représente bien les aspirations de la bourgeoisie à jouer un rôle plus important dans la société.

On retrouve ces thèmes dans deux grands romans de Marivaux :"La vie de Marianne ", où une jeune orpheline essaie de sortir de la condition la plus humble, et connaît de rudes épreuves avant de parvenir à la considération et à la fortune,et" Le paysan parvenu "qui met en scène un fils de paysan Jacob sans fortune qui fait son chemin dans le monde.

Le roman picaresque, avec sa forme de récit à la première personne, donne une impression de réalisme et permet de passer en revue les différents milieux de la société avec un regard amusé et critique... La lecture en est à la fois riche d'enseignements et pleine de saveurs !

