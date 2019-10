Le rugby au secours du système de retraites

Au rugby, le fondamental c’est mettre le porteur du ballon au sol, pour qu’en vertu de la règle de base de ce sport roi, celui- ci le lâche et que l’adversaire s’en empare... Donc mettons le porteur au sol, qu’il lâche le ballon et que nous nous en emparions pour voir de quoi est fait ce ballon si âprement disputé, en bref c’est quoi au départ la retraite par répartition ? Avant de distribuer, faut collecter ! Comment ? On récupère chez ceux qui ont un revenu identifiable c’est a dire une feuille de paie _ salariés dont fonctionnaires _ des sommes à répartir...Quelques années plus tard, on se rend compte de la vertu du syndicalisme et du mutualisme chez ceux qui se gardaient bien de récriminer pour cotiser : artisans, paysans et indépendants ! Aujourd’hui les fondamentaux comme vous dites c’est bien que artisans, paysans et indépendants cotisent...mais sur quels revenus ? Si c’est comme ils payent la TVA ...