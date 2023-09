Le sabotage de Nord Stream ordonné par l’Ukraine ?

Une nouvelle piste dans le mystère entourant les explosions de Nord Stream 1 et 2 mène de l’Allemagne via la Pologne à l’Ukraine, a divulgué la télévision allemande, ZDF. Plusieurs pays de l’OTAN sont impliqués avec les Etats-Unis, dont l’Allemagne, en ayant été informés -en avance- de ce sabotage.

D’Ukraine via l’Allemagne à la Pologne. Les saboteurs -six terroristes- ont utilisé un voilier nommé Andromeda pour commettre leur acte en le louant sous de fausses identités. Selon la ZDF, « les enquêteurs allemands ont suivi des indices provenant de Pologne lorsqu'ils ont enquêté sur les explosions concernant les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique. Il y a des indications selon lesquelles une équipe de sabotage aurait pu utiliser la Pologne comme base opérationnelle ». Le média allemand précise que l'évaluation des données du voilier Andromeda révèle son utilisation pour saboter les pipelines. Les enquêteurs ont entièrement reconstitué le voyage de deux semaines du voilier à l'aide des données de ses équipements radio et de navigation, de ses téléphones satellite et portables, ainsi que de ses comptes de messagerie ». « Ils ont fouillé un appartement dans le Land du Brandebourg (à côté du Land de Berlin). Il s'agit d'un possible suspect ukrainien », affirme la ZDF. Ils ont, aussi, découvert que le voilier avait dévié de sa route pour naviguer dans les eaux polonaises et ils ont également tenté « d'attribuer les échantillons d'ADN prélevés à bord à au moins un soldat ukrainien ».



Plongeurs relevant directement du commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Le Washington Post a rapporté en juin dernier que les États-Unis avaient eu connaissance du projet ukrainien d'attaquer les gazoducs trois mois avant l'attaque du gazoduc Nord Stream. « La CIA a appris en juin dernier, par l'intermédiaire d'une agence d'espionnage européenne [un avertissement détaillé émanant du service de renseignement militaire néerlandais MIVD], qu'une équipe de six membres des forces d'opérations spéciales ukrainiennes avait l'intention de saboter le projet de gaz naturel russo-allemand », avertit le quotidien anglophone, martelant : « l'armée ukrainienne avait planifié une attaque secrète contre le réseau sous-marin, en faisant appel à une petite équipe de plongeurs relevant directement du commandant en chef des forces armées ukrainiennes ». Le Washington Post a pointé du doigt le fait que les terroristes se trouvaient sous le commandement du général Valeri Zaloujny, le général en chef des forces armées ukrainiennes. Selon le Wall Street Journal, les enquêteurs ont conclu que les terroristes « ont utilisé un pays de l’UE et membre de l’OTAN - la Pologne - et qu’ils ont employé l'explosif HMX qui est, également, connu sous le nom d'octogène, adapté à la destruction des infrastructures sous-marines ».



Le Spiegel a rapporté que « selon les conclusions de la Pologne, le voilier a navigué de la commune allemand de Wiek située sur l’île de Rügen au large de la côte du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale dans la mer Baltique vers la Pologne. Là, le voilier a séjourné dans le port polonais de Kołobrzeg pendant environ douze heures avant de quitter les eaux territoriales polonaises.



L’hebdomadaire de Hambourg fait savoir : « L'itinéraire de l'Andromeda aurait été différent de celui supposé auparavant car une seule escale au Danemark était connue ». « Il y a également des indications selon lesquelles la Pologne a servi de centre logistique et financier lors de l'attaque », mentionne le Spiegel, martelant que « de plus en plus d'indices suggèrent qu'un commando ukrainien pourrait être responsable de l'attaque ».



Les Etats-Unis, l’Allemagne et d’autres pays de l’OTAN, étaient informés de l’acte de sabotage. La première chaîne de télévision allemande, ARD, a énoncé le fait que « les services secrets américains de la CIA ont averti l'Ukraine des mois avant l'attaque en leur demandant de ne pas attaquer les pipelines Nord Stream » et que « les gouvernements occidentaux, y compris le gouvernement allemand, avaient déjà pris connaissance d’éventuels plans d’attaque ». Le voilier étant parti d’Allemagne, un pays de l’OTAN, cela montre le rôle des autorités et des services allemands dans ce sabotage, également. En effet, il en ressort que les autorités de l’OTAN, les Etats-Unis en premier lieu, des Pays-Bas, d’Allemagne, ont été informées du plan de sabotage. « Le sabotage du Nord Stream était censé se produire au moment de l’exercice naval de l’OTAN BALTOPS, qui s’est déroulé dans la mer Baltique du 5 au 17 juin 2022 », met, par ailleurs, en exergue la ARD citant les renseignements américains via le Washington Post. La télévision d’outre-Rhin spécifie : « Selon le Washington Post, après avoir prévenu les Ukrainiens, les autorités américaines ont eu l'impression qu'elles avaient dans un premier temps suspendu leurs projets ». « Ce qui est particulièrement explosif politiquement, c'est le fait que le gouvernement allemand, ainsi que d'autres gouvernements occidentaux, étaient apparemment au courant d'un éventuel plan d'attaque de la part d'auteurs ukrainiens », affirme la ARD.



La ZDF rappelle : « La Russie avait pompé du gaz naturel de Sibérie vers l'Allemagne et d'autres pays européens via Nord Stream 1 jusqu'à l'arrêt des livraisons. Nord Stream 2 n’a pas été mis en service en raison du début du conflit avec l’Ukraine et les deux pipelines ont été gravement endommagés par des explosions en septembre 2022 ».



Pierre Duval

