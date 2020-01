Le sacré est-il la pièce manquante du puzzle en France ?

"Il n'y a plus de prêtres ; on les a chassés, égorgés, avilis ; on les a dépouillés, et ceux qui ont échappé à la guillotine, au bûcher, aux poignards[...] reçoivent aujourd'hui l'aumône qu'ils donnaient jadis" disait Joseph de Maistre. Depuis le XIXème siècle, le républicanisme français a fait du combat du clergé et plus largement de l'Eglise son cheval de bataille, obsédé jusqu'à aujourd'hui par la tabouisation de l'Histoire des religions dans la société française, en particulier avec le catholicisme qui a pourtant participé activement à la construction de la nation.

Avant les diverses Républiques qu'a connues la France, l'Etat et la société française étaient intimement liés à la religion, tout comme l'intégralité des Etats en Europe. A travers l'Histoire, l'Homme s'est toujours démarqué par sa compréhension du monde réel, et que celui-ci est inévitablement imprégné d'un aspect sacré, religieux par exemple. Le sacré était l'aspect primordial de construction et de stabilisation des sociétés pré-nationales, l'Homme découvre cherche et découvre ce qui le transcende et répond à ses problématiques internes sur l'existence, il s'agit là d'une véritable forge du collectif et de l'individu. Qu'aurait été la monarchie française sans la variable du religieux ? Pas grand chose assurément.

La Basilique du Sacré-Cœur, à Paris

Le sacré ne se rapporte pas nécessairement au religieux ou la croyance en un dieu, il peut s'incarner sous d'autres formes, pourrait-on par exemple penser la société de consommation comme une forme de sacré ? L'idée est en tout cas en désaccord avec le "désenchantement du monde" que présente Max Weber. La société moderne est caractérisé par des raisonnements rationnels et individuels, instaurés notamment par les Lumières, et qui ont vraisemblablement rendu toute notion de sacré obsolète, ou tout du moins inutile.

Les sociétés modernes, voire hypermodernes sont souvent décrites comme étant liquides (Bauman), atomisées, ou la division du travail est poussée à son maximum (Durkheim). Le sacré est de même marginalisé, jugé inutile et irrationnel dans les sociétés post-matérialistes, où finalement chacun est d'une certaine manière son propre dieu. Pourtant, la religion redonne une direction à l'individu pour intégrer le collectif, surtout dans des sociétés souvent sécularisées, désolidarisées, désinstitutionnalisées comme en France, où en somme la nation républicaine seule ne parvient pas à fédérer autant que le catholicisme a pu le faire.

Quel défi la France rencontre t-elle ? Le développement de l'islam politique depuis quelques décennies, que les élites font semblant de ne pas voir. L'islam est une religion, mais il a également été conçu pour être un système politique à part entière et même une civilisation. Au delà de la complaisance stupéfiante et hypocrite d'une partie de la classe politique française, le problème ici est que la nation française n'a rien à proposer pour contrer, ou au moins équilibrer un islam politique envahissant. Elle a depuis le seconde moitié du XIXème siècle considéré ses rapports avec le catholicisme comme tabou et renié ses racines chrétiennes, alors qu'elles étaient sa force par le passé. L'islam, une forme de sacré, a tout simplement la voie libre pour s'installer à la place d'une nation qui a refoulé son sacré originel, le catholicisme, duquel sont pourtant issues les "valeurs françaises". A cela s'ajoute le second tabou de l'Histoire coloniale, en particulier nos rapports avec l'Algérie et le manque de clarification des relations avec l'ancienne colonie.

Finalement, les tabous historiques français sont accentués par les prises de position controversées d'une partie de la classe politique, souvent dénommée "islamo-gauchiste" par la droite de la droite. Par ailleurs, les instituts de recherche et le monde universitaire sont souvent confrontés aux théories décoloniales racialistes "anti-blanc", initiées principalement par la gauche identitaire. En plus de cela, la censure qui s'installe dans les milieux universitaires français ne contribue pas à organiser un débat serein sur la question du sacré et du religieux, pourtant crucial pour sortir de cette impasse.