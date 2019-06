Le salarié une charge intellectuelle, le capitalisme une charge tout court

Depuis le ministère de Raymond Barre, 1977, la Solidarité a été battue en brèche. Il n'eut de cesse de répéter qu'elle était une charge pour les employeurs.

Depuis lors cette notion a faite école, et il n'a pas été un seul Président qui ne l'ait reprise.

Cette notion est sortie du plan Comptable qui a été élaboré par les maîtres et où le salarié, l'homme, l'Humain est classé comme une Charge au même titre qu'une clé à molette, avec accord de nous tous.

Le comble étant atteint quand des ouvriers pensaient qu'il y aurait plus d'emplois s'il y avait moins de Charges.

Aujourd'hui cette ineptie, cette absurdité absolue digne des plus grands mensonges, ce FAKE NEWS institutionnel, cet enseignement irréel voire virtuel, tant je vomis cette notion anti humaniste, que je ne trouve pas de qualificatifs assez forts pour la discréditer.

Je l'entends encore portée généralement par tous les économistes de comptoir du RN, en mal d'intelligence qui veulent réduire les émoluments et les indemnités des élus et plus. Quand ce n'est pas repris et conforté par les économistes attitrés de LCI, BFMTV, News que l'on ne peut accuser de complicités ou d'affinités avec ce parti.

Certains glorieusement la revendiquent dans leurs bouquins.

Savent-ils au moins qu'en prêchant des fake neews Économiques ils se licencient eux mêmes.

Le plus fantastique art de l'imbécilité, de l'immaturité politico-Economique de beaucoup de ces sympathisants de l'un ou des autres, inspirés des gestionnaires du capitalisme, s'apparente à du suicide Économiques.

C'est comme s'ils disaient en licenciant nous créerons des emplois.

Je crois que si R. Barre l'avait dit comme cela personne ne l'aurait cru.

Mais voilà la charge, n'est que mon père, ma mère, mes frères et soeurs, mes amis, mes ennemis, mon chien et mon chat, le Président, les chevaux, l'âne, le premier ministre, le ministre de l'intelligence, le Président du sénat, les associations de Tiques et de Taons, bref l'activité des hommes.

C'est drôle que quand on regarde les Charges avec l'oeil Humain plutôt qu'avec la calculette Comptable tout change.

La charge ce n'est que la vie des hommes.

La charge ce n'est que le prix de la bonne santé des hommes.

La charge ce n'est que l'instruction des hommes.

La charge ce n'est que la sécurité des hommes.

La charge ce n'est que le secours des hommes.

La charge c'est l'aide aux familles.

La charge c'est l'aide aux handicapés.

La charge c'est le secours au miséreux.

La charge c'est le prix de la démocratie de tous ceux qui la font vivre.

La charge c'est les loisirs, les vacances, les naissances, les enterrements, les jours fériés pour fêter, les dieux, les guerres, la république, les travailleurs, les journées enfants malades, la formation professionelle, le droit de se soigner, de prendre sa retraite.

Et j'en oublie.

Que pensons-nous qu'il se passerait si l'on supprimait les charges.

Plus d'hôpitaux.

Plus de médecins.

Plus d'armée.

Plus de police.

Plus de pompiers, secours.

Plus d'enseignants,

Plus d'écoles

Plus d'administrations.

Plus d'élus.

Plus de loisirs.

Plus de routes.

Plus d'aides de toutes natures.

Et surtout la charge la plus importante le salaire.

PLUS D'HOMMES.

Pouvons-nous imaginer cela, le summum du capitalisme, plus d'hommes, plus de CHARGES.

Ce seraient l'Éden, les patrons n'auraient plus besoin de produire pour s'enrichir, ils n'auraient plus de CHARGES à qui les vendre.

En France ils seraient 1,8 million à se balader à poils, car incapables de remplacer tous les métiers qu'accomplissaient les Charges. Se nourrissant de ceux que leur auraient laissé l'agriculture.

Adieu portable, jet, voiture, eau potable, mais putain ils auraient de l'air sain.

Conclusion à la Raymond Barre, en fait les véritables Charges ce sont les patrons.

Ne croyons pas que je rigole, je l'ai démontré avec un article, les salariés paient tout.

Ou pour le dire différemment, la charge c'est le capitalisme.

Dans le plans Comptable les charges de l'un ne sont que les ressources de l'autre, et tournez manège.

Tant que les places sont en France, les tours sont rapides quand le manège passe par le monde l'on attend plus long temps son tour. C'est la circulation monétaire.

Ce qui permet d'en avoir rien à foutre de la dette publique. C'est juste un compte virtuel que l'on peut laisser grossir à vie en reprenant ce que l'on a donné ou en redonnant ce que l'on a pris et si jamais il nous faut une brouette pour transporter les billets, il suffit de les réduire à un, avec un chiffre.

Tant que l'on a la capacité de travailler l'on est riche, l'on est pauvre lorsque l'on croit qu'il faut de la monnaie pour ça.

Alors comme aujourd'hui c'est ce qui nous motive, et il faut être lucide pour ne pas le nier en attendant mieux, créons donc de ma monnaie par l'augmentation de la dette ou en partant à la conquête de la BCE et du FMI.

Il est fou ce ddacoudre, tu vois pas que tu es tout seul. Ah oui, bon j'attendrai qu'on soit plus nombreux. Pauvre vieux tu seras mort avant. Merde tu as raison.

Au secours votez FiM non BFM non IMF non BEC non CEB, CIB, MEB, zut je suis perdu avec toutes ces lettres. C'a y est j'ai retrouvé mes esprits, votez Mélenchon. Je veux pas mourir avant.

D'écrire cela m'a rappelé un souvenir. Je me suis ouvert au militantisme par l'entraînement d'Henri, un ancien de la SFIO.

Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, j'étais satisfait, mais je n'exhultais pas.

Des amis m'interrogerent et j'eus cette réponse.

Les gens croient que les cailles vont tomber toutes rôties, la seule chose qui me fait plaisir c'est qu'Henri ait vu le Socialisme arriver au pouvoir avant de mourir, car c'était son souhait.

Au moins il est mort heureux, puisque à son décès en 1984, il n'a pas pu assister à celui du Socialisme.

Je reviens à la charge.

Il existe encore des nazis pour dire qu'Hitler aurait dû tuer tous les juifs ; ls n'ont rien compris, ils sont aussi mauvais que l'a été Hitler.

Ce est pas les juifs qu'il aurait du brûler mais tous les cons, au moins l'on aurait pas de problème de surpopulation.

Ne nous emportons pas. J'ai rien contre les Nazis, rien contre Hitler, rien contre les cons.

C'est que je veux pas mourir rôti.

52 ans que l'on nous bassine avec ça, la vie de ceux qui travaillent coûte cher.

l'État doit réduite ses dettes, ses agents. Parfois je me demande si nous avons conscience de ce que nous disons

Je vais le traduire. Moi salarié qui achète mon travail plus cher que ce que j'ai reçu comme salaire. Par cet achat je paie tous les administratif qui travaillent au service du public. Si on les vire, je n'aurais plus à être soumis à l'impôt, il y aura 5 millions de chômeurs en plus, qu'il faudra que je paie comme tel, mais j'économiserait la différence entre le salaire qu'il percevait et les indemnités que je lui donne

En conséquence il consommera moins et je perdrais des emplois équivalent, résultat ça me retombe sur la figure.

Aller j'ai envie de terminer sur une note désagréable.

R. Barre avait raison le salarié est une charge, mais pas financière, intellectuelle, sourions.