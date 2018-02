Le Scandale de l’amiante

C'est la continuité d'un scandale, ce génocide provoqué par la recherche du profit et par les conditions dramatiques de travail, sont responsables de plusieurs milliers de morts de l'amiante.

Après l'explosion de cette affaire qui à mis et montré la responsabilité des différentes entreprises Ferodo, Valeo, Allied Signal et Honeywell.

Petit à petit ces lobbies ont, par leurs pressions, tout tentés pour amener la justice a se ranger de leur coté. C'est ainsi qu'ils ont obtenu l'abandon des poursuites concernant les différentes personnalités les directeurs d'entreprises de l'époque et aujourd'hui l'abandon des poursuites concernant le Médecin du travail.

Tout se passe comme si il fallait oublier cette triste et cruelle affaire. Après avoir rasée cette usine de Condé en Normandie ils voudraient, ces lobbies, raser l'existence même de ce génocide et effacer les traces indélébiles qui ont et qui continues à tuer ces travailleurs. Nous avons à faire là à une double sanction pour les salariés des cette entreprise. Une vie brisée par cette maladie professionnelle et une tentative de faire oublier qu'il y a eu des responsables et complices de ce génocide. Autrement dit, c’est la reconnaissance de tuer au nom du profit qu'ils voudraient voir triompher.

Dans ce pays on parle de libertés, d’égalité mais ces grandes idées ne sont appliquées qu’à sens unique, uniquement à des fins de tromperies pour mieux exploiter ces travailleurs. Faire croire à l’égalité pour tous quand seuls les riches imposent leurs volontés en faisant pressions dur des politiciens gagnés à leur cause et sur une justice aux ordres répondant à leurs exigences. Parler de l’égalité quand des hommes et des femmes meurent de l’amiante meurent d’avoir enrichis ces multinationales et obtiennent pour toutes réparations que l’impunité de ces responsables qui ne répondaient qu’aux impératifs du profit qu’aux réalisations des cotas quelque soient les conditions de travail.

Faisant fi des revendications des salariés, des interventions des représentants du personnel, ces responsables d’entreprise sont lavés de toutes responsabilités et finissent leur paisible retraite sans être inquiétés.

Le médecin du travail quand à lui avait pour mission de s’assurer que les travailleurs opéraient dans des conditions normales de travail, de contrôler la dangerosité des produits chimiques utilisés !! Pourquoi dans ces conditions ne s’est il jamais insurgé face aux différents chefs d’entreprise au regard du nombre de décès du à l’amiante ??

Dans les archives du Comité d’Entreprise chaque année le médecin avait pour mission de faire un rapport aux élus concernant la reconnaissance des nouveaux amiantés et de répondre aux questions des élus relatives aux problèmes de santé de l’ensemble des travailleurs. Rappelons que les procès verbaux de ces réunions étaient envoyés à l’inspection du travail, que la direction en archivait un exemplaire et que le médecin du travail en était destinataire. Ces documents pourraient s’avérer très édifiants pour faire la lumière de ce qui se passait dans les ateliers.

Nous somme en présence d’un nombre considérable de décès provoqués par l’amiante, sans parler de ces victimes qui vont encore succomber dans les années à venir. Nous avons la preuve des mauvaises conditions de travail, et nous connaissons les responsables les directeurs d’entreprises qui se sont succédés et les médecins du travail et malgré cela la justice dit ne rien trouver de probant concernant la culpabilité de ces responsables ?? Dans ces conditions il ne s’agit plus d’une justice aveugle mais d’une justice qui prend faite et cause pour ces lobbies des multinationales.

22/02/2018