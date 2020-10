Le scandale du blanchiment d’argent des banques internationales pourrait créer la plus grande crise économique de l’histoire

​

​Deutsche Bank, le blanchisseur blanchit​

2 000 milliards de dollars de flux de trésorerie illégaux de banques occidentales.

​

Selon le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), ces rapports d'activités suspectes, détaillant des années de transactions financières présumées illicites, ont été partagés avec 108 organismes de presse dans 88 pays. Ces documents fuités sont obligatoires pour toute institution financière effectuant des transactions en dollars partout dans le monde. Ils sont déposés auprès de l'unité de renseignement du département du Trésor, le Financial Crimes and Compliance Network (FinCEN).



La Deutsche Bank, « liée à Trump » (c’est lui ou les Russes, au choix), est de loin la plus touchée par ces rapports d'activités suspectes qui totalisent bien plus de la moitié des 2 000 milliards de dollars de



La première banque allemande va déjà devoir payer



La position centrale de la Deutsche Bank trahit une problématique bien plus importante et moins évoquée : une faillite possible de cette institution systémique qui pourrait amener le monde financier à la dérive et conduire à la plus grande crise économique de l'histoire.

​ La Deutsche Bank, ainsi que plusieurs des plus grandes banques commerciales du monde, sont impliquées dans un scandale mondial de blanchiment d'argent qui s'étend sur plus de deux décennies. Des documents divulgués à BuzzFeed révèlentSelon le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), ces rapports d'activités suspectes, détaillant des années de transactions financières présumées illicites, ont été partagés avec 108 organismes de presse dans 88 pays. Ces documents fuités sont obligatoires pour toute institution financière effectuant des transactions en dollars partout dans le monde. Ils sont déposés auprès de l'unité de renseignement du département du Trésor, le Financial Crimes and Compliance Network (FinCEN).La Deutsche Bank, « liée à Trump » (c’est lui ou les Russes, au choix), est de loin la plus touchée par ces rapports d'activités suspectes qui totalisent bien plus de la moitié des 2 000 milliards de dollars de dossiers FinCEN . Environ 1 300 milliards de dollars illicites seraient effectivement passés par la Deutsche Bank.La première banque allemande va déjà devoir payer une amende de 13,5 millions d'euros et ceci pour n'avoir pas signalé à temps aux autorités 627 cas suspects de blanchiment d'argent de sa comparse danoise Danske Bank. Les salariés de la Deustche sont quant à eux blanchis en raison de « l'absence d'indices suffisants ».La position centrale de la Deutsche Bank trahit une problématique bien plus importante et moins évoquée : une faillite possible de cette institution systémique qui pourrait amener le monde financier à la dérive et conduire à



​Le scandale 1MDB : JP Morgan et Goldman Sachs, encore eux !



​Une conspiration bancaire internationale de plusieurs milliards de dollars