Le Secrétaire général de l’OTAN menace de « réagir » si l’oléoduc finlandais a bien été saboté

La Finlande et d’autres pays baltes sont en état d’alerte, car une fuite de gazoduc sous-marin a été détectée dimanche 8 octobre, entre la Finlande et l’Estonie.

Les fonctionnaires de l’UE soupçonnent déjà que la fuite a été causée par un « acte délibéré de destruction », ce qui alimente les inquiétudes concernant Nordstream 2.0 et la sécurité énergétique de l’Europe à l’approche de l’hiver de l’hémisphère nord.

Mercredi 11 octobre, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a rencontré des représentants de l’UE au sujet des dommages subis par le gazoduc Balticconnector, long de 77 kilomètres, qui ont été détectés pour la première fois dimanche matin par l’un des deux exploitants du gazoduc, la société finlandaise Gasgrid.

M. Stoltenberg a indiqué qu’il prévoyait également de rencontrer les ministres de la Défense à Bruxelles pour discuter plus en détail de la fuite de l’oléoduc.

S’il est prouvé qu’il s’agit d’une attaque délibérée contre des infrastructures critiques de l’OTAN, la situation sera grave, mais l’OTAN apportera une réponse unie et déterminée.

"If it is proven to be a deliberate attack on NATO critical infrastructure... it will be met with a united and determined response"



Secretary General Jens Stoltenberg says NATO is examining whether a gas pipeline from Finland to Estonia was sabotaged https://t.co/DHq7erSyoD pic.twitter.com/QCqdhUTPFb

— Bloomberg TV (@BloombergTV) October 11, 2023