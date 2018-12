Le sempiternel malentendu masculin-féminin

Masculinistes et féministes s'assaillent. La question est : qui de l'homme ou de la femme a raison ? Et y a-t-il une attitude particulière à adopter vis-à-vis de l'un ou de l'autre dès lors que, avertis, il est temps de faire bouger les choses ? Au fond, que serait-ce si tout ce conflit n'était qu'un gros malentendu (dans lequel la succession des événements auraient hasardément ajouté une couche) ? Il faut comprendre, non pas pour dissiper le malentendu, mais pour déjà l'entendre (le malentendu) – comprendre, disais-je, l'intérêt d'un tel conflit entre sexes.

Les femmes et les hommes ne s'entendent pas parce qu'ils ne veulent pas s'entendre.

S'ils s'entendaient, imaginez les troubles : non seulement les relations hommes-femmes deviendraient « propres » et « lisses » et, ce faisant, perdraient leur valeur spéciologique (laquelle consiste à complexifier la relation afin de performer) mais aussi leur valeur psychologique (laquelle consiste en un long parcours d'initiation).

Car, il faut le comprendre, si les hommes ne comprennent pas les femmes, et si les femmes ne comprennent pas les hommes, c'est que la compréhension mutuelle annulerait d'office, tout d'un coup, le dynamisme des relations.

Or, qu'est qu'un amour sans dynamisme ? Un mariage forcé... Forcé en quoi ? En l'amour. Mais un mariage forcé n'est jamais un mariage d'amour. Le mariage forcé force tout pour que l'amour ne jaillit pas, car l'amour détruirait de proche en proche, à cause de la complexité qu'il engendre, le tissu familial. D'où vient que les mariages forcés sont des mariages d'affaire : les affaires nécessitent de la stabilité.

Donc, il est bien évident qu'à tout prendre, c'est pour le mieux.

Plus encore : la complexité des relations hommes-femmes induit à davantage de conscience. D'ailleurs, si on valorise désormais le mariage d'amour, c'est qu'on est imprégné de la conscience amené par l'amour, lequel tient du mal pour un bien. Autrement dit : on aime l'amour car l'amour, s'il déstabilise, et qu'il est donc franchement mauvais en définitive pour la société, reste qu'il nous amène à la conscience de son importance, et de son caractère nouveau. Eût-on pu comprendre l'amour s'il n'y avait pas eu de changement, de progrès fondamental de la (in)conscience collective ? Les valeurs n'ont-elles pas dû profondément changer ? Le mal ne s'est-il pas révélé autrement où l'on crut qu'il était autrefois ?

Voilà ce qu'est l'amour : la prise de conscience de sa valeur. Mais rien de moins naturel.

Les sociétés archaïques encore aujourd'hui à travers le monde juge (à bon droit) que l'amour est un nuisible, dont l'analogue serait une entité vipérine inoculant une anarchie insidieuse...

L'amour est toujours une hainamoration.

Mais comment avons-nous pris conscience de sa valeur suprême ? Serait-ce par le biais d'une évolution continuelle de la conscience moyennant l'amour qu'elle expérimente sans cesse ? Oui et non.

Car l'amour, une fois expérimenté, doit être exprimé. Il faut dire sa valeur. Tout reste à faire.

Ainsi donc, l'amour ne peut pas « parler » autrement que par un tiers qui le formule. L'Émotion doit passer à travers le prisme de la Raison. L'amour ressenti est unilatéral ; sa conscience signifie qu'il y a jonction entre l'expérimentateur (celui qui a conscience) et l'expérimenté (celui qui ressent), lesquels se nourrissent incessamment. Il s'agit dès lors de passer de l'inconscient à la conscience de l'amour. Et qu'est-ce que le prophète sinon celui qui intuitionne la force de l'amour et délivre à la conscience humaine l'ampleur de sa puissance ? Le prophète est le pont, le Tiers sacré. Or pour avoir un Tiers sacré formulant l'amour il ne peut pas par conséquent y avoir de productions humaines absolument semblables. Au contraire : il doit y avoir un décalage entre les antécédentes et les précédentes. C'est-à-dire que nous arrivons à connaître la valeur de l'amour par-delà sa nuisance pour la société (nuisance connaturelle à beaucoup d'autres instincts) parce que des prophètes, à savoir des hommes intuitionnants, ont fini par avoir des expériences grâce auxquelles ils ont pu formuler leur pensée.

L'amour a amené à sa conscience moyennant un miracle – i. e. une singularité.

Ce qu'on ignore davantage, c'est que tous les sentiments sont sujets à la conscience. La conscience est une excroissance formée par les hommes à partir du moment où, se penchant sur eux-mêmes, germent dans l'esprit de quelques-uns d'entre eux (des Tiers) une conscience plus raffinée. Et chacune de ces intuitions relève du miracle de l'homme en perpétuelle évolution, définition du miraculeux n'ayant rien de miraculeux « en soi » (c'est-à-dire de religieux). Car le miracle ainsi définit pourrait être également définit comme la singularité par laquelle germe la conscience approfondie.

Or toutefois comment communique-t-on l'incommunicable ? La question se pose légitimement.

La difficulté s'estompe cependant lors même qu'on envisage, à travers, les moyens de communication du prophète : l'image. L'image résolve le problème puisque, en substance, elle délivre une information multivalente qu'on ne saurait réduire à une formule fixe.

Donc, nous sentions le sempiternel malentendu. Les mythes le formulèrent par le symbole. Et l'inoculation progressive du symbole dans l'âme humaine a infiniment complexifié nos relations.

Par conséquent les geignements de certaines femmes ont un bon côté : celui de mettre au jour l'évolution de la conscience humaine, en évolution toujours.