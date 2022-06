Le Sénat nous montre pourquoi Macron ne doit pas avoir la majorité

L’échec de l’accueil des spectateurs de la finale de foot Liverpool / Real Madrid et le chaos instauré par le président Macron, via le ministre Darmanin, via le préfet Lallement est désormais chose admise. Si on n’avait laissé parler que ceux-là, nous en serions à nous contenter des chiffres mensongers de Darmanin et Lallement et de la confiance renouvelée que leur accorde leur président. Nous savons désormais que Macron avait pris seul la décision d’accueillir la finale prévue à Saint-Pétersbourg alors même que nous n'avions pas le temps d'organiser comme il se doit une rencontre internationale de ce type. Comme à son habitude, Macron a joué en solitaire pendant qu’il nous chantait qu’il a changé ou qu’il va changer ou qu’il change encore. Assurément ce qui ne change pas c’est qu’il nous promet qu’il va faire autrement avec une "méthode nouvelle" dans "le respect et l'association de tous".

Quelques jours après que notre police ait démontré une fois de plus le recours aux violences faciles et l’incompétence de ceux qui la dirigent, le Sénat organise donc une commission d’enquête afin d’éclaircir les faits. Bien entendu, les conclusions ne sont pas tirées car nombre d’intervenants ne sont pas encore auditionnés. Mais on constate déjà que les chiffres sont revus nettement à la baisse et qu’à demi-mots, chacun reconnaît quelques ratées. Bien entendu sans mea-culpa personnel, chacun essayant de rejeter la faute sur l’autre. Cela est d'autant plus facile que le juge a "oublié" délibérément de réquisitionner les images vidéo du Stade de France. Et, nul doute que tous tireront à boulets rouges contre les grévistes de la RATP.

D’ores et déjà en quelques auditions, le Sénat à majorité d’opposition droite / gauche a réussi à faire capoter le mensonge gouvernemental et donc de faire jouer la puissance de la démocratie contre l’oligarchie macronarde.

La seule conclusion est que Macron ne doit pas avoir de majorité présidentielle à l’Assemblée Nationale si nous voulons éviter de vivre dans le mensonge et que la démocratie puisse s’exprimer pleinement.

Même si nos candidats aux législatives ne nous parlent pas, il est vital de se déplacer pour voter pour le candidat de l’opposition le mieux placé afin que le mensonge cesse son règne en ce pays. La cohabitation est la forme qui présente le plus de garanties démocratiques en cette 5ème République. Tous aux urnes contre Macron et ses candidats parachutés.