Le sens de l’essor de l’Islam en Europe et en Occident

Un de mes commentateurs m’a écrit et me dit : « Je me suis réveillé lorsque une mosquée s’est construite près de chez moi et que j’ai vu se multiplier les voiles et les barbes. J’ai voulu savoir ce qui motivait ces personnes et je me suis aperçu que les prédicateurs invités appartenaient aux Frères Musulmans... Leur police de la pensée patrouillait dans leur quartier pendant le Ramadan et harcelaient les non Musulmans d’origine africaine. Ces Musulmans-là cherchent à me convertir à l’islam, raison de plus pour essayer de comprendre. »

Je lui ai répondu : « Comment expliquer qu’une mosquée soit construite près de chez lui, j’ai supposé que c’était en France, et il a vu se multiplier les voiles et les barbes, dans la région où il habite. »

Et moi qui habite en Algérie, je n’ai vu aucune Eglise s’ériger ni près de chez moi, ni dans aucun point du territoire de mon pays, à ma connaissance. N’est-ce pas étrange qu’une mosquée soit construite en terre chrétienne, et le problème en Europe, c’est que partout en Europe une multitude de mosquées se sont construites. Et ces mosquées ne concernent pas seulement les Musulmans, mais de nombreux Européens se convertissent à l’Islam.

A mon sens, si des milliers de mosquées se construisent en Europe mais aussi aux États-Unis, au Canada, dans les pays d’Amérique centrale et du Sud, en Asie, c’est qu’il y a un essor des êtres humains partout dans le monde qui se tournent vers la foi, et l’Islam est en train de concrétiser cet essor religieux partout dans le monde. Cependant la question se pose : « Pourquoi l’Islam s’installe en Europe et dans toutes les parties du monde ? Et surtout avec l’approbation de tous les pays du monde. »

Et je ne crois pas au hasard, tout ce qui se fait sur terre, en mal ou en bien, est l’œuvre de Dieu. Un criminel qui commet un crime, qui tue son prochain ou un être qui fait d bien et aide son prochain agisse dans l’essence même de la condition de l’existence humaine qui est le « mal et le bien » dans lequel tout être humain vit sur terre.

Si le mal n’existait pas, le bien ne pourrait exister. Si le mal n’existait pas, il n’y aurait eu ni vol, ni crime, ni guerres, ni pauvreté, ni la mort, ni les maladies, bref aucuns maux sur terre, la vie pour les êtres humains serait une « félicité sans fin », le paradis. Est-ce possible ? Et que serait alors le sens de l’existence humaine ? Sans sens ! Elle n’aurait pas raison d’être, l’humain serait un être figé dans le bien qui ne serait pas le bien puisqu’il n’y a pas de mal.

Et je pense que la mosquée qui s’est construite près de chez celui qui m’a envoyé son commentaire a un sens, un grand sens ; aussi peut-on dire qu’avers le progrès aliénant et il l’est, l’Europe et le monde entier ont besoin de l’Islam.

Dans l’absolu, métaphysiquement parlant, ce ne sont pas les hommes qui construisent les mosquées même si ce sont les Musulmans qui les construisent. L’Ordre de construction vient de Dieu, d’Allah et les Musulmans le font que parce que Dieu leur a donné les « moyens », les « conditions », l’« époque choisie » et non au XVIIIe ou au XIXe siècle, mais la deuxième moitié du XXe siècle. Et pour le faire, globalement les peuples d’Europe, à travers leurs gouvernements, n’ont pas trouvé à redire. Donc, c’était écrit que l’Islam va s’installer en terre chrétienne.

Si Dieu, Allah le Tout Puissant avait voulu que les mosquées ne se construisent pas en France et ailleurs en Europe, Dieu aurait soufflé dans les âmes, dans les pensées tant des gouvernements que des peuples européens qui sont des êtres humains créés par Dieu, de refuser la construction de ces mosquées. Ce qui n’a pas été le cas.

Tous les êtres humains sont identiques, tous les êtres humains pensent, mais ne savent pourquoi ils pensent ; ils pensent seulement ; c’est Dieu qui donne aux hommes ce « pouvoir de penser », ce pouvoir qui permet à l’être d’être, de se sentir être, d’exister, de se procurer ce dont il a besoin pour vivre et aussi de s’élever, de toujours évoluer.

Aussi, peut-on dire que la construction des mosquées qui ont été construites en Europe, et partout en Occident, est l’œuvre de Dieu, d’Allah avant d’être des hommes. Et mon commentateur s’est posé la question, il l’avoue lui-même : « J’ai voulu savoir ce qui motivait ces personnes et je me suis aperçu que les prédicateurs invités appartenaient aux Frères Musulmans... Leur police de la pensée patrouillait dans leur quartier pendant le Ramadan et harcelaient les non Musulmans d’origine africaine. Ces Musulmans-là cherchent à me convertir à l’islam, raison de plus pour essayer de comprendre. »

Et cette remise en question de sa pensée s’est opérée grâce à l’Islam et à la mosquée qui est venue se construire près de chez lui, et il a même pensé que ces Musulmans cherchaient à le convertir alors qu’il était chrétien.

En réalité, dans l’absolu de l’absolu, de l’absolu, de l’absolu... qui dépasse tout de l’homme à l’univers tout entier, c’est Dieu, Allah qui le faisait penser, qui provoquait ses pensées, qui l’ont poussé à comprendre. Donc l’Islam est revenu remettre e cause ses certitudes, et peut-être même l’Islam, dans un certain sens, en triomphant en terre chrétienne, est complémentaire au message chrétien qui s’essouffle à remplir sa mission en terre chrétienne.

Ce que tout être sur terre doit comprendre non seulement, par la religion, mais aussi par la raison que nous sommes tous créés et liés à notre Créateur. Tout ce que nous faisons dans notre liberté la plus absolue relève de Dieu, et Dieu nous laisse faire. Aussi tout bien ou tout mal nous sera imputé et nous aurons à rendre des comptes à Dieu. Parce que certes nous mourons un jour, mais seulement notre corps qui est, en somme un « prêt de la terre », une terre comme nous créée par Dieu, de même notre pensée nous venant de Dieu. Ce que l’on doit aussi comprendre que la pensée que Dieu, Allah nous a octroyés est éternelle ; force de dire que « Nous êtres humains, relevons de l’éternité des mondes. »

Donc Dieu est puissant en toutes choses dans cet univers, et sur terre, nous sommes un véritable miracle de la Création, un « miracle par notre existence, même si nous mourons. » C’est par notre pensée que l’Univers a une raison d’être, par notre pensée que nous témoignons du monde et nous êtres pensants, pensants le monde.

Et les mosquées qui ont été construites relèvent de l’ordre de Dieu, d’Allah le Tout Puissant. Et pourquoi au XXe siècle ? Évoquant le mouvement LGBT, un homme qui se marie avec un homme ou une femme qui se marie avec une femme, est-ce normal ? En Occident, c’est normal. L’Occident est en train de retourner à Sodome, alors que la Bible l’interdit (Genèse 9)

Et Dieu laisse faire les hommes, et on peut concevoir que dans ces mosquées construites par des Musulmans en terre chrétienne, l’objectif du Tout Puissant est de contrecarrer ces déviations païennes. Et les Musulmans ne sont que des êtres humains créés par Dieu pour lutter socialement, pacifiquement contre ces maux en Occident perpétrés par des êtres humains qui ont pensé que cela relève du progrès du monde. Mais ce phénomène ne vient-il pas creuser la faiblesse de la natalité, la baisse de la démographie partout, en Occident.

Aussi peut-on dire que Dieu veille sur l’humanité. Prenons, par exemple, les des deux Guerres mondiales, qui les a provoqué ? Certes, ce sont les pays européens entre eux, mais Dieu, Allah aurait pu empêcher ces guerres, d’une manière ou d’une autre. En donnant la « sagesse » aux gouvernants européens. Or, Dieu a laissé faire les hommes, ce n’est qu’en 1917, qu’il a donné la Peste espagnole qui décima l’Europe et fit plus de 40 millions de morts dans le monde, 10 fois les pertes humaines de la guerre 1914-1918. La Peste espagnole « accéléra » la fin de la Guerre.

Si la Peste espagnole avait survenu en 1914 et fit des millions de morts en Europe, il est certain que la Première mondiale ne serait pas survenue. De même, en 1939, si la Pest espagnole serait survenue, et Hitler touché par la Peste, l’Allemagne ne serait pas entré en guerre, et combien même une faction allemande aurait continué l’œuvre d’Hitler, et Berlin se serait barricadé par une maladie hautement mortelle et contagieuse, la Deuxième Guerre mondiale n’aurait pas eu lieu.

Donc tout relève de Dieu, et les Deux Guerres mondiales ont eu lieu, et firent plusieurs dizaines de millions de morts, 80 millions entre morts, blessés et handicapés à vie. La question est : « Pourquoi ces deux guerres mondiales ? » La réponse vient du fait que « les 3 quarts de l’humanité étaient colonisés, enfermés dans l’oppression et la misère », Dieu a dit : « Fini l’esclavage de l’Afrique, l’Asie et autres lieux dans le monde. » Ces trois-quarts de l’humanité ne pouvaient rester indéfiniment sans droits, dans l’indigence ; ce sont aussi des êtres humains qui aspirent à des droits naturels humains. Une « petite Europe » qui gouverne pratiquement deux continents entiers, l’Afrique et une grande partie de l’Asie.

Après les deux Guerres mondiales, l’Occident n’a pas cessé dans les guerres et les conflits, en Afrique, en Asie (Corée, Vietnam) alors que l’URSS et la Chine aidaient ces pays. Au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak, qui ont été envahis, malgré l’écart des forces incomparables entre les occupants et occupés, malgré la coalition de plus de 30 pays occidentaux, les Irakiens et les Afghans ont bouté les Occidentaux hors de leurs territoires.

Aussi pose-t-on la question : « Est-ce les Irakiens et les Afghans qui ont bouté les Américains et Européens hors de leurs sols ? » Dans la réalité humaine, oui ! Mais dans la réalité divine, c’est-à-dire l’absolu de l’absolu, c’est Dieu, Allah. Dans la sourate (s8, v15,16,17) du Coran, il est dit :

« Ô vous qui croyez quand vous rencontrez (l’armée) des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos.

Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat, ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d’Allah et son refuge sera l’Enfer. Et quelle mauvaise destination !

Ce n’est pas vous qui les avez tués : mais c’est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais (une poignée de terre), ce n’est pas toi qui lançais : mais c’est Allah qui lançait, et ce pour éprouver les croyants d’une belle épreuve de Sa part ! Allah est Audient et Omniscient. »

Le message d’Allah est clair ; Allah est avec le pauvre, avec l’oppressé ; Allah est juste en tout et rien ne se fait sans lui ; nous sommes créés par Lui ; il peut en quelques secondes déviés la vitesse de la Terre qui est de 107 000 km/h et lui donné une accélération telle qu’à la vitesse 100 fois plus grande, toute l’atmosphère et les humains voleront dans l’espace sidéral, plus d’humains sur terre. Ou simplement rapprochant le soleil sur terre, pendant la nuit, le matin, la température s’élevant de 70 à 80 degrés partout dans le globe, et déjà plus de vie sur terre.

Rappelons, en 2020, le Covid-19 lorsqu’il a éclaté, toutes les mosquées en Occident ont ouvert leurs portes, les versets du Coran récités par haut-parleur, (avec la permission des gouvernements d’Europe), la peur de la mort a été telle qu’en Italie, par exemple, à Rome, dans les grandes places, les télés du monde entier montraient des populations se rassemblant et priait genoux au sol, priant Dieu, Allah le Tout Puissant de les sauver.

Tout ce qu’on peut dire, les êtres humains doivent apprendre que l’esprit du mal peut être partout, qu’il faut s’exorciser du mal, sinon c’est une souffrance que l’être humain ne peut s’en libérer, il restera toujours prisonnier de son inconscient, de ses préjugés sur lui-même et sur son prochain, alors que nous sommes un. Le problème est dans l’homme, et Dieu peut beaucoup aider les êtres humains sauf qu’il faut le vouloir.

