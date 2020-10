Le séparatisme est déjà bien installé

Pour paraphraser Albert CAMUS, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » et de la France, en particulier.

C’est précisément la teneur du discours d’Emmanuel MACRON le 2 octobre dernier contre le « séparatisme islamiste ». Nombre de politiques et les médias suiveurs se sont félicités du courage présidentiel à nommer enfin les choses et à promettre un projet de loi pour la fin de l’année. D’une certaine façon, la réponse de l’islam à Emmanuel MACRON est venue dès le 16 octobre, avec l’effroyable assassinat religieux du professeur Samuel PATY.

Qu’il soit désigné comme « radical, fondamentaliste, salafiste ou politique », il est l’islam. Et, l’islam est à la fois une religion et un système politique, juridique et social. Il ne peut exister de séparation entre le religieux transcendé par Allah et l’homme, le croyant. C’est ainsi que l’islam régit la vie quotidienne des musulmans. La laïcité française, autrement dit, la séparation entre la religion et l’état, n’est tout simplement pas compatible avec l’islam. Essayer de faire entrer l’islam dans la république française, c’est comme tenter de faire entrer un rond dans un cube. Même en forçant, c’est impossible. C’est utopique. Et ça, Emmanuel MACRON n’en a rien dit le 2 octobre ou ultérieurement.

Et, s’il l’avait affirmé, il actait ainsi le séparatisme qui existe d’ors et déjà dans certains quartiers et villes de notre pays alors qu’il s’en défend. Rappelons-nous que le mot « islam » signifie « soumission » à Allah et par extension, aux systèmes politico-juridique et social qui en découle tel l’application de la charia.

Quand un sondage du 2 septembre 2020 pour Charlie Hebdo et la Fondation Jean Jaurès indique de 74% des musulmans âgés de moins de 25 ans place l’islam au-dessus des principes de la république française, la guerre civile n’est-elle pas déjà à nos portes ? Cette jeunesse n’accorde-t-elle pas plus de crédit aux déclarations publiques de l’université Al Azhar du Caire, instance sunnite respectée dans l’islam, qui vient de condamner les propos d’Emmanuel MACRON et qui milite au niveau mondial contre la diffamation des religions ? Autrement dit, contre les caricatures.

L’islam est déjà en France et compterait selon les sources 5 à 7 millions de personnes. Rêver à structurer un « islam de France » est une hérésie qui n’a pour seul but que de rassurer les français qui ignorent très majoritairement et très logiquement ce qu’est l’islam. De plus, je tiens à répéter que le système politico-juridique et social de l’islam interdit toute émancipation et libre arbitre du croyant. Le croyant n’a pas d’autre alternative que la soumission à la parfaite et infaillible loi d’Allah. Si tel n’est pas le cas, il devient un infidèle, un mécréant qu’il faut soumettre ou détruire.

L’histoire nous montre que seule la force a pu stopper l’expansion totalitaire de l’islam. Pour faire court, les espagnols ont guerroyé près de trois siècles pour repousser les ibères musulmans. Les corsaires barbaresques sont restés maîtres du Maghreb actuel et des eaux méditerranéennes du 16ème siècle jusqu’à la prise d’Alger en 1830 par les français.

Emmanuel MACRON comme la plupart de nos gouvernants font donc fausse route. L’islam conquérant diffuse ses métastases mortelles partout pour atteindre les symboles de notre société laïque. L’église avec le père HAMEL. La presse avec Charlie Hebdo. L’armée avec le gendarme BELTRAME. Aujourd’hui à nouveau l’éducation avec Samuel PATY.

Une loi sur le séparatisme n’empêchera jamais un croyant d’assassiner qui un infidèle, qui un blasphémateur tant nos gouvernants sont faibles, lâches et pour certains complices.

Bertrand RENAULT – 25 octobre 2020.