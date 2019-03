Le seul accusé : le violeur

Je rappelle le mystère des accents circonflexes sur mon clavier italien.

Des étudiants de l'Université du Kansas, KU, ont mis sur pied une exposition, intitulée "What Were You Wearing ?", en septembre 2017, dont on parle toujours.

L'idée en a été promue par Jen Brockman, directrice de l'Institut universitaire pour la prévention et l'éducation sexuelle, et par Mary Wyandt-Hiebert. L'initiative s'appuie sur le poème "What I Was Wearing ?" du dr Mary Simmerling, dont le texte figure en bas d'article.

Ces vetements ont été choisis par les étudiants, après qu'ils ont écouté les victimes de violences sexuelles, de viols. Ce sont des pantalons, des t-shirts. des robes, des polos.

Que veut démontrer cette suite d'habits ? Que ce n'est pas la manière de se vetir qui induit le comportement d'un violeur, qui y est décidé nonobstant le contexte.

On ne le sait pas assez, une des questions posées aux victimes de viols est : comment étiez-vous habillée ? Pourquoi ? Mes habits sont susceptibles de me faire porter la faute ?

Une femme qui a subi un viol est victime d'un crime, elle se sent indiciblement salie, elle éprouve honte et culpabilité. Et il en est pour soutenir que des femmes désirent secrétement le viol.

En pratique, l'exposition en question tente de mettre un hola à cette conviction encore ancrée dans la société, qui veut que s'habiller de manière un peu sexy justifierait le viol. Cela revient à une banalisation de l'acte. En anglais, on parle de "slut-shaming", tourner la honte sur la femme qui, par ses vetements, son comportement, ... aurait, elle, presque elle seule, provoqué le comportement criminel du violeur. En quelques mots simples, la femme porte une jupe courte, montre un certain charme, quoi de plus normal que la violer ?

Il est connu que le violeur ne s'attarde pas sur le physique de sa future victime, pas plus que sur son choix vestimentaire.

Les problèmes des victimes de viols viennent suite au crime, ceux des violeurs existent avant l'acte. Le psychologue clinicien Jean-Pierre Vouche considère que les violeurs ont, en commun, une pathologie de la relation humaine, un égocentrisme exacerbé, une incompréhension totale de ce que l'autre pense, le besoin de dominer l'autre. En revanche, Amnesty International affirme que les violeurs n'ont aucune pathologie mentale. Ils commettent l'acte en toute conscience.

Quelques chiffres révélateurs. 75000 femmes violées par an en France. 2 à 4% des viols sont condamnés aux Assises. 5 à 10% des victimes portent plainte.

Sans doute puis-je revenir à ma sempiternelle rengaine : le besoin d'éducation. Mais, il me plait aussi de conclure sur l'affirmation : "La responsabilité incombe toujours entièrement à l'agresseur et jamais à la victime". www.violencessexuelles.be

What I was Wearing

was this :

from the top

a white t-shirt

cotton

short-sleeved

and round at the neck

this was tucked into

a jean skirt

(also cotton)

ending just above the knees

and belted at the top

underneath all this

was a white cotton bra

and white underpants

(though probably not a set)

on my feet

white tennis shoes

the kind one plays tennis in

and then finally

silver earrings, and lip gloss.

this is what i was wearing

that day

that night

that fourth of july

in 1987.

you may be wondering

why this matters

or even how i remember

every item

in such detail

you see

i have been asked this question

many times

it has been called to my mind

many times

this question

this answer

these details.

but my answer

much awaited

much anticipated

seems flat somehow

given the rest of the details

of that night

during which

at some point

i was raped.

and i wonder

what answer

what details

would give comfort

could give comfort

to you

my questioners

seeking comfort where

there is

alas

no comfort

to be found.

if only it were so simple

if only we could

end rape

by simply changing clothes.

i remember also

what he was wearing

that night

even though

it’s true

that no one

has ever asked.

Sources : www.humansforwomen.org www.medium.com/legendaty-women www.huffigtonpost.fr/marlè ;ne-schiappa-bruguiè ;re