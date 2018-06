Le seul progrès technique ne peut constituer un projet de société...

encore un article sur le matérialisme et l affreux progres technique J avais vu rapidement un debat Onfray et Delsol Chantal sur cette thématique Il est vrai que débattre n est pas une tare mais tous ces philosophes notamment ces deux la n ont pas a se lever tres tot le matin et aller marner afin de survivre Ces deux phillosphes vivent bien et meme tres correctement Quant a l antienne c etait mieux avant , il y avait plus d humanite et etc c ’est lassant le monde d antan n etait pas plus vertueux . Quant a la nature tous le monde veut la preserver et surtout les citadins Ceux la meme qui consomment et prennent l avion pour voyager Quant a moi j ai appris que les relations humaines sont beaucouo trop ténues , alors vive le materialisme J ai le coeur a gauche et le portefeuille a droite le reste me parait que du bla bla