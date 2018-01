Le seul régime qui marche

Pour calmer sa fringale frénétique, le boulimique doit lire Frédéric Lenoir et son formidable livre LE MIRACLE SPINOZA. Il y trouvera la recette après laquelle il court depuis si longtemps.

Il y apprendra que le plaisir qu'il recherche et trouve en se gavant de cochonneries - qui sont aussi des saloperies, qui lui détruisent son cœur, son foie et ses reins - n'est pas unique et qu'il peut éprouver, à la seule condition de les rechercher, avec en prime, la disparition de sa silhouette éléphantiasique, des plaisirs encore plus grands.

Je m'adresse maintenant à vous. Même avec votre volonté lilliputienne, le transfert est possible dès lors que l'Alzheimer n'a pas encore frappé. Le risque est faible à votre âge non canonique. En admettant que Spinoza vous ait convaincu et que vous soyez décidé à opérer le changement, je vous vous offre quelques pistes à emprunter si l'envie se confirme.

La solution la plus glamour est celle qui vous rendra plus intelligent. Elle n'a que des avantages - c'est pourquoi je la mets en pôle position -. Dans le même temps où vous vous allégerez autour de la taille, vos cases vides se rempliront. Pour ce faire, il vous suffit de remplacer les pizzas et les King burgers par des nourritures spirituelles que vous trouverez :

- dans les livres qui sont sur les rayons des librairies (les libraires vous conseilleront).

- en écoutant de la belle musique en allant aux concerts, chez les disquaires.

Cerise sur le gâteau que vous ne mangerez pas, le temps que vous passerez à lire, à applaudir les musiciens, vous révélera peut-être le plaisir d'écrire ou de jouer du piano.

D'autres options sont disponibles. Je vous suggère, si la place n'est pas prise :

- de tomber amoureux de la plus belle fille du monde ou du quartier. Pour avoir une chance d'être prisé, puis adulé, il faudra que vous deveniez l'homme de ses rêves, elle qui soupire devant la photo de BRAD PITT et certainement pas devant le pachyderme que vous êtes devenu.

- si vous êtes une grosse dondon, tomber amoureuse d'un adonis. Il ne succombera à votre siège que si vous pouvez concurrencer la dernière égérie de Chanel.

Votre obsession à tous les deux ne doit plus être de vous empiffrer, mais de retrouver la forme et les formes de celle et de celui que vous voulez harponner.

En devenant le longiligne ou la curviligne de vos fantasmes, vous deviendrez un objet de désir, de convoitise et votre attention sera de ne pas vous faire avaler.

Si vous ne vous sentez pas d'appétit pour la littérature ni pour les do ré mi, si votre cœur est déjà pris, vous commencez à m'énerver et j'ai bien envie de vous laisser retomber dans votre mauvaise soupe. Parce que c'est moi et parce que c'est vous, je fais un dernier effort pour vous convaincre et je m'adresse à votre esprit de contradiction. C'est lui qui vous a fait devenir ce que vous êtes en ne suivant aucun des conseils que votre bon sens et les médecins ne vous ont pas épargnés et que vous n'avez jamais suivis plus de deux heures. Je vous demande de réaliser un exploit impossible, surtout pour une personne de votre qualité (qui a montré jusqu'à présent qu'elle n'était bonne qu'à pas grand chose, pour ne pas dire à rien).

Vous pourriez ainsi, par ordre croissant de difficulté :

- préparer le marathon de Paris ;

- vous entraîner à une traversée de la Manche à la nage ;

- remonter la Loire en pédalo de Nantes au Mont Gerbier des Joncs ;

- traverser le pôle nord en vélo-ski ou le Sahara en patins à sable,

- faire Paris-Marseille en poussant une voiture.

Les autres possibilités sont sur demande avec un timbre pour la réponse.