« Le Siècle » des conspirateurs ?

Olivier Duhamel, qui fut président du club très élitiste Le Siècle, disait de cette association : "Nous vivons dans des couloirs ou derrière des cloisons, Le Siècle ouvre des fenêtres et construit des ponts". Une déclaration qui date d'avant, lorsque le professeur de Sciences Po attirait encore une lumière qui n'était pas honteuse. Aujourd'hui l'homme de réseaux et d'influence se tait et se terre. Dans un passé récent et notamment pendant la campagne présidentielle de 2017, le couple Macron était à l'écoute des précieux conseils du politologue devenu paria après la parution du livre La Familia Grande. Nombreux alors, étaient ceux qui cherchaient à se rapprocher de Duhamel pour espérer appartenir à son cercle ? Pour Laurence Parisot , "à partir du moment où l’on était proche de lui, on avait le sentiment de se rapprocher d’un pouvoir suprême". Comme cela devait être excitant pour certaines personnalités de se pavaner dans la cour de ce monument de la pensée.

En 2020, Le Siècle comptait 766 membres et invités, depuis le scandale les membres du club sont moins nombreux avec les démissions de Marc Guillaume et Jean Veil... Qui encore savait et se taisait toute honte bue ! D'autres noms d'intouchables risquent de tomber, c'est le siècle qui veut cela et c'est tant mieux, ce qui n'empêchera pas que dans beaucoup de familles, l'inceste reste secret jusque dans la tombe.

Martine Aubry, qui comme bien d'autres célébrités s'était attablée à l'une des 40 tables des dîners du Siècle avait "déclaré que l'objectif du Siècle était de faire communiquer des personnes avec des avis opposés. Elle affirmait ainsi que :

"c’était très intéressant. Je me retrouvais à des tables avec des gens extrêmement différents […]. L’initiative peut être perçue comme totalement élitiste, mais cela reste un vrai lieu de rencontre. J’y ai beaucoup appris. Car, pour moi, la vraie intelligence, c’est d’essayer de comprendre des gens qui ont une logique différente".

Nous sommes là bien loin des fantasmes conspirationnistes du même ordre que les rencontres du groupe Bilderberg, même si des Francs-maçons toujours soupçonnés de fomenter un complot, sont membres du club et fréquentent l'hôtel Perrinet de Jars un mercredi par mois avec Le Siècle. L'association serait-elle le repaire du diabolique État profond du Quai d'Orsay que le président Émmanuel Macron accusait de lui mettre des bâtons dans les roues ? De toute façon "personne ne sera jamais capable, en bonne logique, de démontrer qu’il [l'État profond] n’existe pas", voire que chaque pays possède son propre deep state. Rien à voir cependant avec une unique et obscure organisation qui dirigerait le monde. Pour autant, personne n'aurait l'idée saugrenue de nier l'existence de complots et d'influenceurs qui exercent des pressions au plus haut niveau de l'État.

À qui fera-t-on croire que cette confusion entre "politique, économique, social, fonction publique, militaires, avocats, médecins, scientifiques, universitaires, ecclésiastiques, musiciens, artistes, journalistes... Est totalement saine dans une démocratie ?

Denis Kessler : Président du Club Le Siècle de janvier 2008 à décembre 2010, répond aux questions que beaucoup se posent sur Le Siécle, plus précisément dans l'extrait ci-dessous sur la présence de journalistes :

"Le Siècle "accueillerait des journalistes". On passera sur le paradoxe que les mêmes qui dénoncent Le Siècle comme une société secrète condamnent la présence de journalistes venant tant de la presse écrite que de la radio ou de la télévision ! Les journalistes sont des citoyens comme les autres et on ne voit pas au nom de quoi ils devraient être exclus de ces réflexions."

En guise de conclusion :

"La journaliste du Monde Marie-Béatrice Baudet, dans un article sur le club en 2021, constate que des grandes fortunes françaises — Bernard Arnault, François Pinault ou Xavier Niel — n'en font pas partie. Selon un communiquant, « ils n'ont pas de temps à y perdre » et selon lui « viennent au Siècle, ceux qui espèrent rencontrer des gens intéressants ou ceux qui ont besoin de les rencontrer ». Un avocat, membre du club, indique que « le Siècle fait fantasmer ceux qui en sont exclus. Oui c'est vrai on peut pousser une connaissance en espérant qu'elle vous renverra un jour l'ascenseur mais franchement les véritables manettes du pouvoir sont ailleurs ". (Wikipédia)