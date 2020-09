Le simulacre de soutien iranien à la cause palestinienne

Depuis l’annonce des relations bilatérales entre les EAU et Israël, les dirigeants et responsables iraniens n’ont pas donné de temps à leurs soi-disant intérêts pour les problèmes de leur peuple, pourtant nombreux. Mais ils pris du temps pour donner libre cours à leur jugement, faisant des commentaires excessifs dans les médias et proférant des menaces à l’encontre des EAU.

En tête de file de ces dirigeants trône le Guide suprême de l’Iran, Ali Khamenei. Pour lui, la décision des EAU serait une « trahison. » « Les EAU ont trahi le monde de l’Islam, les nations arabes, les pays de la région et la Palestine, » a déclaré Khamenei, selon son compte Twitter officiel. « Bien sûr, cette trahison ne durera pas longtemps, mais le stigmate restera avec eux, » a-t-il rajouté dans une série de tweets.

Ces calomnies résonnent et sont répétées dans toutes les déclarations faites par les officiels iraniens. C’est un exemple flagrant d’attaque contre les droits souverains d’un État voisin et une violation des lois et coutumes internationales.

Les mollahs iraniens assaillent férocement les EAU pour avoir conclu un accord de relations bilatérales avec Israël. Ils critiquent la coopération avec « les Israéliens et les sales agents sionistes des Etats-Unis, » bien que les mollahs supplient jour et nuit l’administration américaine de revenir à l’accord nucléaire de 2015, qui est le résultat de négociations marathon avec ces « sales agents. »

On sait parfaitement que les mollahs iraniens ne sont pas contre le retour à la table des négociations avec les Etats-Unis. Il y a quelques jours, le président Hassan Rouhani a évoqué l’absence d’obstacle à la négociation avec Washington si celle-ci se remet à l’accord nucléaire.

On sait également que le président Trump n’a pas d’objection à négocier non plus. Sa condition est que les mollahs satisfassent à ses demandes et exigences.

Quant à l’attitude des mollahs envers la cause palestinienne, quelle honte. Ils incarnent de manière flagrante le mensonge, la tromperie et le trafic de la douleur et des causes des peuples. Dans les archives historiques, on peut lire que, depuis la révolution de 1979, les mollahs iraniens ont fourni peu de choses au peuple palestinien à part des mots creux et des beaux discours. La question palestinienne est plutôt un cheval de Troie pour se rapprocher du monde arabe et islamique.

La cause palestinienne fait partie des meilleurs véhicules promotionnels employés par les mollahs pour promouvoir ce que l’on appelle « l’axe de la résistance » contre un parti dont on ignore l’identité. L’axe fait des ravages en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban sans aller près des territoires palestiniens occupés.

Pour tout dire, les mollahs iraniens fournissent de grosses sommes d’argent à des organisations palestiniennes comme le Hamas et d’autres. Mais cet argent ne va pas au peuple palestinien. Il finance le projet d’expansion régionale de l’Iran.

Le projet est destiné à doter l’organisme terroriste des Frères musulmans du pouvoir dans plusieurs pays arabes. L’argent a aussi vocation à maintenir le pouvoir de ces organisations violentes et militaristes pour ensuite servir de levier de négociation afin d’obtenir la reconnaissance internationale de l’influence régionale de l’Iran au Moyen-Orient.

Jamais il ne s’agit de la libération de Jérusalem ou des territoires palestiniens. Les mollahs mettent la patte sur la région par l’intermédiaire de ces organisations, servant par procuration leur propre intérêt et non celui du peuple palestinien.

Le Hamas et les autres organisations palestiniennes financées par les mollahs sont conscients de cette réalité. Mais ils parient sur des calculs pragmatiques. Leurs intérêts personnels étroits passent avant l’intérêt du peuple palestinien qu’ils sont censés défendre.

Sinon, quelqu’un peut-il nous décrire ce que le Hamas a fait pour le peuple palestinien depuis qu’il a monopolisé l’autorité dans la bande de Gaza, à part diviser les Palestiniens ?

Sans une forte influence dans les pays arabes tels que le Liban, le Yémen, la Syrie, les territoires palestiniens, l’Iran n’aurait pas pu arracher l’accord sur son programme nucléaire avec les grandes puissances avec des conditions si strictes que le président Trump s’en est retiré.

Après tout, ces organismes sont des instruments de négociation pertinents de par le contrôle que l’Iran exerce sur leur prise de décision. Elle peut téléguider leur action vers qui elle veut, les réduire au silence quand elle le souhaite et les faire bouger quand elle le désire.

Le cirque politique de Hassan Nasrallah et d’autres fournit aux mollahs la matière brute dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, que ce soit par des déclarations et des menaces contre ceci ou cela, ou par des opérations menées par leurs sympathisants. Ces derniers se laissent convaincre qu’ils sont engagés dans des actes héroïques et qu’ils défendent des causes réelles.

Le baratin anti-Israël de l’Iran est l’une des plus grosses propagandes politiques des temps modernes. Ne me croyez pas sur parole. Les études historiques ainsi que les sources sur Internet fourmillent de faits et de preuves concrètes sur les relations des mollahs avec Israël, en particulier dans le domaine militaire et des ventes d’armes.

L’analyste français spécialisé dans les affaires iraniennes, Thierry Coville, affirme que les relations entre Israël et l’Iran sont historiques. Il doute que ce conflit soit réel. Une escalade du ton entre ce deux pays ne mènera pas à un véritable affrontement, affirme-t-il, car « on ne parle pas de pays qui n’ont pas d’histoire diplomatique houleuse depuis des années. »

En Israël comme en Iran, tout le monde sait qu’aucune des deux parties ne considère l’autre comme un ennemi. Coville fait le point sur plusieurs faits de l’histoire des relations israélo-iraniennes, en notant qu’Israël a vendu des armes à l’Iran lors de la guerre irano-irakienne.

L’analyste français a répondu par l’affirmative à la question d’Atlantico si les déclarations réciproques entre les deux pays ne sont qu’une « simple démonstration de force. » Selon lui, les milices iraniennes en Syrie visent à faire partie, comme elles l’ont fait en Irak, de « la future composition politique en Syrie, pas par une confrontation directe avec Israël. »

La preuve en est que l’Iran n’a jamais créé « un plan anti-Israël. » Plus important encore, il affirme que tous les plans de guerre et militaires de l’Iran sont dirigés vers ses voisins du Golfe et sunnites de la région, et non vers Israël.

Ne parlons pas ici de ce que les journaux israéliens ont dit dans le passé sur les indices de la puissance des relations secrètes entre les mollahs et Israël. Ne parlons pas non plus de ce que l’ancien ministre britannique des affaires étrangères Jack Straw a dit dans ses mémoires sur la coopération militaire entre le régime des mollahs et Israël dans la guerre Iran-Irak.

Qui plus est, comme l’a déclaré l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères Shlomo Ben Ami, « l’Iran n’est pas animé par une obsession de détruire Israël, mais par sa détermination à préserver son régime et à s’imposer comme une puissance régionale stratégique, tant vis-à-vis d’Israël que des États arabes sunnites. »

Les mollahs craignent des États arabes voisins capables de se défendre et de protéger le destin et les acquis de leurs peuples contre le harcèlement et l’intimidation. Ils s’opposent donc à ce que les États du CCG et les États-Unis coopèrent militairement. Ils craignent que les relations avec Israël ne s’étendent au renforcement des capacités de défense.

Bien que ces questions fassent partie des décisions souveraines des États dans leurs relations et leur coopération avec les autres, les mollahs d’Iran se veulent tutélaires de la région du Golfe. C’est ce qui explique les menaces et les torts qu’ils adressent à leurs voisins arabes et du Golfe, et qui traduisent leurs sombres intentions.