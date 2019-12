Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?!

L'Historien Israélien Ilian PAPPE affirme que la politique de soutien effréné à Israël du Président Trump fera sûrement du mal aux Juifs de par le monde : « Je dis aux Juifs Israéliens : vous pensez aujourd'hui que le Sionisme est bon pour vous car vous êtres les privilégiés. (…) Mais sur le long terme, ce sera mauvais pour vous. (…) Israël n'a rien à voir avec les ''Valeurs Juives''. C'est un état d'idéologie ethnique basé sur le pouvoir et l'oppression. » ref. Article Middle East Monitor (1) Ces affirmations ''fortes'' méritent un examen, que je fais faire -si je puis dire- au célèbre journaliste Israélien Gideon LEVI (2), au Président d’Israël Reuven RIVLIN, et au ''Pape'' du Sionisme Theodor HERZL, outre quelques autres intervenants d'envergure. L'interaction des contributions de ces auteurs fait émerger une image originale du Sionisme : un mouvement politique nationaliste ethnoculturel qui opère dans l'ombre du Judaïsme, sans toutefois adhérer à ses Valeurs. Ce qui crée des ''malentendus'' et des problématique du type de ceux à peine évoqué. Note : le Sionisme Chrétien se distingue du Sionisme Israélien (15).

« Sionisme et Judaïsme ne sont pas la même chose, mais deux idées différentes et sûrement contradictoires. » (8) (évocation florale)

« Il y a des Américains non-Évangéliques, des Français non-Catholiques, des Allemands non-Protestants et même des Arabes non-Musulmans. Il y a quelque 1,8 millions de Canadiens d'origine Chinoise et au moins 80.000 Suédois d'origine Serbe. Ils sont tous considérés membres de la nation de l’État dans lequel ils vivent . » (3) (Gideon LEVI) Mais Israël fait exception.

Ce texte de Gideon LEVI me semble épouser la vision exprimée pour Israël par le Président d’Israël Reuven RIVLIN, en 2015. Cette vision correspondrait au souhait de parvenir à un État Israélien démocratique et équitable pour tous les citoyens . C’est-à-dire un État tel qu'il ressortait des résolutions de l'ONU de 1947, et tel que transcrit dans la Déclaration d'Indépendance d’Israël de 1948 (= aucune différence selon la religion, la race, le sexe, etc) Ref. texte du Ministère des Affaires Étrangères Israélien : (6)

Le contraire donc d'un État Ethnique. Et le Président RIVLIN insistait sur le risque de ''catastrophe'' si Israël prenait le chemin d'un État qui discriminerait les minorités d'aujourd'hui. Voir Article "Israël en danger ?" : (5f)

C'est pourtant la voie de la discrimination qui a été choisie... Gideon LEVY le confirme : « Il n'existe pas d'Israéliens non-Juifs . » . Voir aussi l'Article sur les "indiens'' de Palestine (5g)

….........................................

>>> Les RISQUES INTERNES à Israël, selon Reuven RIVLIN.

Reuven RIVLIN : « Notre société sera bientôt formée de quatre tribus, qui ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, n’ont pas le même système éducatif. Ces enfants venus d’implantations ou de villes orthodoxes, de Tel Aviv ou de Rahat, non seulement ne vont pas se rencontrer, mais vont aussi avoir leur propre vision de la société, de la culture, de la religion. » (…) « Au niveau politique : la tribu arabe ne participe pas au jeu politique tandis que les trois autres travaillent pour leur propre intérêt. Si cette situation perdure, ce sera la catastrophe. » (…) « Or, nous sommes là pour rester : laïques, sionistes religieux, orthodoxes et arabes. » (…) « Nous devons regarder cette réalité en face afin de trouver des réponses et créer, ensemble, une vision commune. » (…) « Aucune des quatre tribus ne doit sentir qu’elle doit renoncer à son identité pour faire partie de la société commune. » Voir Article de La Tribune Juive : (4)

Cette catastrophe proviendrait donc du morcellement : la cristallisation des Visions divergentes des différentes ''Tribus'' qui consoliderait la fragilisation de l’État lui-même.

La Loi État-Nation Israélienne de juillet 2018 crée un État qui n'appartient qu'à une seule catégorie Ethno-Culturelle. Les « Arabes » ne sont donc plus des nationaux.

La survenance de cette Loi État-nation n'est pourtant pas surprenante. Nos dirigeants savaient depuis toujours que c'était ce vers quoi on allait. Voir deux Articles documentant deux importants aspects du processus Sioniste : (5a) (5b)

….........................................

>>> Il y a aussi les RISQUES EXTERNES à Israël de par l'évolution de la sympathie pour Israël de la part des Juifs et non-Juifs du monde. Mais aussi du fait de la question Nationale des Juifs du monde que le Sionisme ''s'approprie''. Et enfin par l’insidieux amalgame Judaïsme = Sionisme (via le fameux slogan antisionisme = antisémitisme). Ces trois aspects sont souvent entremêlés, et modifient progressivement la perception et les sentiments des gens.

…..................

> L'érosion de la sympathie pour les politiques d' Israël de la part des Juifs et non-Juifs du monde.

Rappelons que Theodor Herzl avait ''vendu'' aux Grande Puissances l'idée qu'il est de plus en plus dans l'intérêt des nations civilisées et de la civilisation en général qu'un pôle culturel Juif s'établisse en Palestine , sur la route vers l'Asie. (A)>350) Herzl demandait l'abandon du principe d'infiltration graduelle, car il considère que « toute infiltration se terminera mal. ». (A)>366)

Il demandait donc aux Grandes Puissances l'autorisation pour une colonisation qui puisse être protégée par sa propre armée Juive. (A)>288) Et il expliquait : « Nous annonçons nos intentions au plein jour... et nous désirons recevoir l'autorisation avant d'entreprendre une mission qui serait autrement la plus injustifiable des expérimentations. Le problème n'étant pas seulement d'amener les gens sur place, mais aussi de les y maintenir, et ceci en totale sécurité » (A)>322) Voir en (5a) l'illustration de la mise en oeuvre de ce long processus paradoxal.

Pour ce faire, il était nécessaire de lancer des négociations diplomatiques ainsi que de puissantes actions de propagande à grande échelle de par le monde. (A)>341) Voir (5d) pour ce dernier point : le lobbyisme intensif polymorphe et la ''guerre médiatique.''

Ces dernières actions auraient donc visé la communication destinée aux peuples des Grandes Puissances, qui masque la présence d'éléments associés à certains processus Sionistes. Ces éléments étaient/sont ceux contraires aux Promesses faites, au Droit International, ou aux Droits de l'Homme. Éléments donc contraires aux Valeurs et Principes auxquels ces mêmes Grandes Puissances déclarent adhérer. (5a) Et aussi contraires aux Valeurs du Judaïsme.

Avec le développement d'internet, les gens s'écartent toujours plus des canaux Grand Public dont l'information (ou son absence) est trop souvent partiale et trompeuse. D'autres informations choquantes font surface :

Ainsi, dans un entretien de l'écrivain Amos Oz avec Ariel Sharon, on comprend qu'un élément de stratégie serait de valoriser (et au besoin de susciter) l'antisémitisme, afin d'alimenter le courant Sioniste du "retour". Une idée diabolique.

Ariel Sharon avait alors résumé ainsi cette philosophie politique : « Je me porte volontaire pour faire ce sale travail pour Israël, de tuer autant d'Arabes qu'il est nécessaire, de les déporter, de les expulser, de les brûler, de faire que le monde entier nous haïsse, de tirer le tapis de dessous les pieds des Juifs de la diaspora, ce qui les forcera à courir vers nous en pleurant. Même s'il faut faire sauter une ou deux synagogues par-ci par là, cela m'est égal » (9) Voir l'Article (5b) pour plus d'informations étalées sur un demi-siècle.

Vous me direz que Sharon, c'était il y a longtemps... mais cela n'a en fait jamais cessé. Les méthodes ont certes évolué en partie, mais le résultat sur le terrain est toujours le même. Voici des chiffres récents : « depuis septembre 2000, environ 134 enfants Israéliens et 2167 enfants Palestiniens ont été tués par le 'camp' adverse' (https://ifamericansknew.org ). Voir graphique en (Z). Derrière cette froide statistique, on connaît aussi leurs noms et leurs visages, recueillis jour après jour : ( https://israelpalestinetimeline.org/ )

On n'en entend guère parler, car les médias ont une approche biaisée. Ainsi, une statistique US montre que : alors que le nombre de personnes tuées est cinq fois plus élevé côté Palestinien, on parle 4 fois plus des victimes Israéliennes. Et la longueur des articles pour ces dernières est en moyenne deux fois plus long... ( https://israelpalestinenews.org/associated-press-double-standard-israel-palestine-reporting/ )

Avec des citoyens US plus informés, les membres du Congrès US doivent en tenir compte. Ainsi, tandis que l'Administration Trump soutient à fond tant les occupations que les annexions d’Israël, le Congrès vient de passer une résolution 266/188 considérant que « seule la solution à deux États permettra la survie d’Israël comme État Juif et démocratique, et permettra de satisfaire les aspirations légitimes pour un État Palestinien. » (10) (note JPC : même si cette solution à deux Etats est depuis longtemps 'morte', il s'agit néanmoins d'un message inimaginable il y a encore peu)

Néanmoins, Le journaliste Philip WEISS « met à nu l'agenda du Lobby pro-Israël et comment il a manipulé la Communauté Juive Américaine et le Gouvernement US depuis des décades. Mais il prévoit le déclin de ce Lobby et, dans cette perspective, la paix est réalisable. » (13) Ce serait toujours ça !



…..................

> Le concept Sioniste de « Nation Juive » suscite l'absurde questionnement de la nationalité des Juifs du monde, que le Sionisme ''s'approprie'', sans demander l'avis des intéressés.

Aujourd'hui, « Le Judaïsme n'a pas encore décidé s'il est une religion ou une nationalité, mais Israël a décidé qu'une personne qui n'est pas Juive ne peut pas être Israélienne. » (3) (Gideon LEVI) Voilà en effet quelque chose qui peut choquer dans un Occident démocratique où toute forme de racisme ou de discrimination est, comme il se doit, combattue.

Mais le Sionisme voit les choses à sa propre manière. Ainsi, Herzl affirme que les nations dans lesquelles les Juifs vivent parmi les autres sont ouvertement ou secrètement antisémites. (A)>65) Et la définition générique de Nation de Herzl s'applique aussi à la Nation Juive : un groupe historique dotés d'une forme particulière de cohésion maintenu ensemble par un ennemi commun ... et, pour la nation juive, l'ennemi commun, c'est l'anti-Sémite. (A)>13) Pour Herzl, l'idée sous-jacente est donc que l'antisémitisme est partout présent et indéracinable .

La Nation Juive serait-elle donc ''transversale'' et étrangère à la nation de résidence des Juifs de la Diaspora ? C'est ce que dit Herzl. Mais n'est-ce pas là une affirmation clairement anisémite ?

En effet, qu'advient-il du patriotisme ? Une discussion avec le grand rabbin de France -qui se dit Sioniste ET Patriote- permet à Herzl de clarifier ce point : On doit choisir entre Sion et la France. (A)>220) Rothschild considère que cette approche de Herzl est dangereuse et rend le patriotisme des Juifs suspect (A)>236) Par ailleurs Herzl affirme : nous ne voulons plus porter le masque d'une quelconque autre nationalité. (A)>38)

Cependant, certains Juifs sont anti-Sionistes pour des raisons Théologiques, et d'autres pour des raisons de non-respect du Droit International (par exemple en Cisjordanie...) ou simplement pour leurs Valeurs (par exemple la désapprobation de la colonisation érigée en ''valeur nationale'' par la Loi État-nation.) (5c)

En tout cas, il semble donc bien que la Loi Israélienne pour un État-nation Juif, jointe à un soutien inconditionnel de l'Amérique, pourraient indirectement produire des effets indésirables et injustes pour les Juifs du monde, comme l'ont affirmé tant Rothschild que Pappe.

…..................

> L’insidieux amalgame Judaïsme = Sionisme (via le fameux slogan antisionisme = antisémitisme

Or, nous savons bien que « Sionisme et judaïsme ne sont pas la même chose, mais deux idées différentes et sûrement contradictoires » (8) En effet, Gideon Levy exprime clairement l'opinion que « Le Sionisme est en contradiction avec les droits de l’homme, et est donc bien un mouvement ultranationaliste, colonialiste et peut-être raciste. (...) Le Sionisme est la religion fondamentaliste d’Israël (…). » (16)

Le rabbin Américain Yisroel Dovid WEISS explique : « L'idéologie d'Israël est le sionisme et le sionisme réduit la religion juive au nationalisme ou au matérialisme. (...) Depuis la destruction du temple de Salomon il y a des milliers d'années, le peuple juif a été placé sous serment de ne pas essayer de retourner à la terre sainte, d'être des citoyens loyaux dans tous les pays où nous résidons, comme c’est le cas des Juifs aux États-Unis, des Juifs au Liban, des Juifs dans la République islamique d'Iran, etc. … » (11)

Dès 1938, Albert EINSTEIN exprimait une vue critique du Sionisme qui heurte sa conscience pour ce qui concerne la nature essentielle du Judaïsme, et entrevoit les dommages subis par le Judaïsme du fait du nationalisme étroit du sionisme qui détourne la communauté de la spiritualité. (12) Einstein a aussi été très clair sur les Sionistes après le massacres de Deir Yacine, parlant de « ces gens égarés et criminels. » ( https://fr.wikiquote.org/wiki/Isra%C3%ABl )

Dans ses ouvrages, Shlomo SAND a décomposé le « mythe selon lequel les Juifs sont un peuple race qui a quitté la Palestine il y a 2000 ans et qui retourne à cet endroit. » (…) « Dans la foi Juive il n'y a pas de notion de patrie. » (…) « La Terre promise à laquelle il est fait référence n'est pas une terre patrie. » (…) « Il y a eu des liens profonds avec cette Terre. » (…) « Mais c'est un rapport métaphysique, pas un rapport national, politique, patriotique. » (14)

« Qui est le génie qui a transformé le mot Sioniste en synonyme de Juif, de la sorte que si vous opposez au Sionisme, vous êtes anti-Juif ? Les gens sont identifiés à une idéologie seulement dans les pays totalitaires. » (Odeh Bisharat) (17)

JPCiron

….. (A) - World Zionist Organization ( Connecting Israel and the Jewish People // Herzl Speaks His Mind on Issues, Events and Men. ) -

(Lien vers extraits en anglais dans l'Article "Vaincre l'Antisémitisme par le Sionisme, c'est la vision de Theodor Herzl" :

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le -213131 >> Annexe 3)

..... (1) – Article Middle East Monitor « Bon pour Israel, Mauvais pour les Juifs » par l'Historien Israélien Ilian PAPPE – mai 2019

https://www.middleeastmonitor.com/20190503-trump-good-for-israel-bad-for-jews-israel-historian/

….. (2) – GIDEON LEVY - https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Olof_Palme (2015)

….. (3) - Article HAARETZ « Only a Jew can be an Israeli » par Gideon LEVI – novembre 2019 https://www.haaretz.com/opinion/.premium-only-a-jew-can-be-an-israeli-1.8098964

..... (4) – Article Tribune Juive – « Le président Rivlin parle des quatre tribus d’Israël » ( suite à la Convention de Hertzliya ) - Tribune Juive – 9 juin 2015 - http://www.tribunejuive.info/israel/le-president-rivlin-parle-des-quatre-tribus-disrael

….. (5a) - Article " Le Viol de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste, sans qu'il convienne de critiquer ce dernier.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

….. (5b) - Article "Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre."

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

….. (5c) - Article Le Monde "La loi sur l'Etat-nation" https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/07/19/israel-la-loi-sur-l-etat-nation-adoptee-a-la-knesset_5333366_3218.html

« L’Etat considère le développement d’implantations juives comme une valeur nationale et fera en sorte de l’encourager et de le promouvoir. »

….. (5d) - Article " Lobbyisme pro-Israel et démocratie : jusqu'où sont-ils compatibles ?"

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702

…. (5e) - Article " Aucune sympathie des Chrétiens Évangéliques Américains, pourtant premier soutiens politiques du Mouvement de Libération National Juif."

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/aucune-sympathie-des-chretiens-209744

….. (5f) – Article « Israel en danger ? » https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669

….. (5g) – Article « Quelle Paix pour les ''indiens'' de Palestine ? »

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelle-paix-pour-les-indiens-de-211789

….. (6) – Israeli Ministery of Foreign Affairs - https://mfa.gov.il/MFA/MFAFR/MFA-Archive/Pages/La%20Declaration%20d-Independance%20d-Israel.aspx

L'ETAT D'ISRAEL (…) assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe ; il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture ; il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des Lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations unies.

….. (7) – Article Archive Almanar « Sharon en 1982 : Je ferai tout ce que je pourrai pour accroître l'antisémitisme. » http://archive.almanar.com.lb/french/article.php?id=150654

Voir aussi l'interview complète :

Article Vive la Révolution « Ariel Sharon – 1982 – ''Je ferai tout ce que je pourrai pour accroître l'antisémitisme.'' février 2019 (cité par njama)

http://mai68.org/spip/spip.php?article6549

….. (8) – Article « Conscience sans objet »

« Sionisme et judaïsme ne sont pas la même chose, mais deux idées différentes et sûrement contradictoires. Quand une personne ne peut plus être juive elle devient sioniste (...) Le sionisme commence sur les ruines du judaïsme, (...). Le sionisme et la poignée d'individu qui le guide sont le noyau d'un autre peuple. » (Haïm Hazaz, idéologue sioniste) (supplément de Haaretz du mois de Eloul 5703 (1943)

Autre ref. citée par njama : « Sionisme et judaïsme ne sont pas la même chose, mais deux idées différentes et sûrement contradictoires. » Ouvrage « Théodor Herzl journal – Le Fondateur du Sionisme parle 1895-1904 » : https://www.amazon.fr/Journal-1895-1904-fondateur-sionisme-parle/dp/2702118623

….. (9) - Article de L'Humanité « Bain de sang dans un camp de réfugiés Palestiniens » par Jean Chatain – Avril 2002 – Cite un entretien de l'écrivain Amos Oz avec Ariel Sharon (né Scheinemann) du 17 décembre 1982, publié par le quotidien israélien Davaz - https://www.humanite.fr/node/263478

….. (10) – Article HAARETZ « U.S. House Opposes Israeli Annexation of West Bank in Landmark Resolution » par Amir Tibon – Dec. 2019

« (…) only a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict can ensure Israel's survival as a secure Jewish and democratic state and fulfill the legitimate aspirations for a Palestinian state (…) » https://www.haaretz.com/us-news/.premium-u-s-house-of-representatives-passes-landmark-resolution-opposing-israeli-annexation-1.8229217

….. (11) – Interview du Rabbin Américain Yisroel Dovid WEISS paar Sara Taha (traduction Nada Raad) – novembre 2011

https://www.alterinfo.net/Le-rabbin-Weis-Israel-est-une-mutinerie-contre-Dieu_a67242.html

….. (12) - Lettre de Albert EINSTEIN de 1938, citée dans « The décadence of judaism in our times » par le Rabbin Moshé Menuhin - 1969 - Pages 324.

« La conscience que j'ai de la nature essentielle du judaïsme se heurte à l'idée d'un État juif doté de frontières, d'une armée et d'un projet de pouvoir temporel aussi modeste soit-il. Je crains les dommages internes que le judaïsme subira en raison du développement, dans nos rangs, d'un nationalisme étroit. (…) Redevenir une nation, dans les sens politique du mot, équivaudrait à se détourner de la spiritualisation de notre communauté que nous devons au génie de nos prophètes. »

Aussi cité par Le Monde le 30 nov. 1970 (Au fil de mes dernières années, pages 262-264, cité et traduit de l'anglais par Maxime Rodinson dans le bulletin du GRAPP, no 5, mars 1970)

….. (13) - Article IfAmericansKnew « Le Lobby pro-Israel est la cause de l'oppression perpétuelle des Palestiniens. » par Philip WEISS

https://israelpalestinenews.org/root-cause-of-conflict-israel-lobby/

….. (14) – Article de L' Humanité = Entretien avec Shlomo SAND (Université de Tel-Aviv) « La Terre Promise n'est pas une Terre Patrie Israélienne » par Pierre Barbancey – Octobre 2012 https://www.humanite.fr/monde/shlomo-sand-la-terre-promise-n-est-pas-une-terre-patrie-israelienne-506356

….. (15) - Notons en passant que le Sionisme Chrétien est bien antérieur au Sionisme Juif, et poursuit des finalités qui lui sont propres. (5e) Ce Sionisme Chrétien est particulièrement puissant outre-Atlantique, et s'exprime -entre autres- via les courants Évangélistes. Son poids est tel qu'il influence lourdement certains aspects de la politique internationales des USA, via le Congrès. Notamment pour ce qui concerne Israël.

….. (16) - Article HAARETZ « Israel's Minister of Truth » par Gideon LEVY – sept. 2017 - https://www.haaretz.com/opinion/israel-s-minister-of-truth-1.5447118

« Le Sionisme est en contradiction avec les droits de l’homme, et est donc bien un mouvement ultranationaliste, colonialiste et peut-être raciste. (...) Le Sionisme est la religion fondamentaliste d’Israël (…). »

« Nous pouvons admettre que le droit des Juifs à un État contredit le droit des Palestiniens sur leur terre (…) Voici maintenant le temps d'une nouvelle division (…) Entre les partisans du Sionisme et les partisans de la Justice. »

….. (17) – Article HAARETZ « Israel a une Nouvelle Religion : Sionisme » par Odeh Bisharat – janvier 2018 - https://www.haaretz.com/opinion/.premium-israel-has-a-new-religion-zionism-1.5751754

« Le Sionisme est évidement le mouvement de libération de deux peuples : Les Juifs se libèrent des Arabes et les Palestiniens sont libérés de leur terre. » (…) « Les Sionistes accusent les non-Sionistes d'anti-sémitisme, même si ces derniers sont Juifs. (…) Qui est le génie qui a transformé le mot Sioniste en synonyme de Juif, de la sorte que si vous opposez au Sionisme, vous êtes anti-Juif ? Les gens sont identifiés à une idéologie seulement dans les pays totalitaires. »

….. (Z) - Graphique des enfants tués par l'autre 'camp' depuis l'an 2000.

https://ifamericansknew.org (mises à jour 31 déc 2018)

Les chiffres détaillés pour 2019 sont là : https://www.btselem.org/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event

Source : Coalition « Remember These Children » qui comprend l'ONG Israélienne B'Tselem, et l'ONG Palestinienne Al-Haq qui ont reçu le Prix des Droits de l'Homme de la République Française 2018.

Al-Haq explique : « La propagande incessante du gouvernement israélien et ses tentatives de nous réduire au silence ou de nous salir sont là pour essayer de cacher aux yeux du monde la réalité factuelle d'une occupation injuste et indéfendable »

Chiffres annuels

(enfants Israéliens tués = bleu) (enfants Palestiniens tués = rouge)

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :