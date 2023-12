Le sioniste FINKIELKRAUT parle turpitudes

Finki est interviewé sur LCI, et en l’espace de 15 minutes, le « philosophe » très adroitement fait ce que ses semblables font, avec moins de talent (suivez mon regard vers la Elkrief) en transformant les victimes en terroristes, et le pays agresseur et colonisateur en agneau. Lui et les autres de sa mouvance nous font le coup depuis des décennies : les Palestiniens ne veulent pas la paix et sainte Israël fait tout pour faire avancer le processus… à coups d’obus et de milliers de morts !

Bille en tête, il attaque avec la comparaison de DAECH. « Mossoul a été bombardé durant 9 mois et a fait 40.000 victimes », donc, ces deux mois de massacres à Gaza et ses 20.000 morts à côté sont quoi ? Acceptable ? Doit-on rappeler que DAECH et le HAMAS n’ont absolument rien de commun ! Le 1ᵉʳ est un mouvement crée pour poursuivre une idéologie terroriste religieuse et installer un califat, le second, a été élu par le peuple palestinien en 2006, d’ailleurs financé par Israël, et cette élection n’a pas été reconnue par le monde occidental, ce qui a fait que le Hamas est devenu un mouvement clandestin armé, que l’on peut qualifier de mouvement de résistance et ce qui fait pousser les hauts cris à tous sionistes qui se respectent.

Après cette entrée en matière qui lisse l’horreur des bombardements sur Gaza, l’Alain à l’haleine si douce embraye sur la litote bien apprise, bien régurgité du service presse de Tsahal à propos d'oh combien Israël fait des efforts afin de poser la paix : « Israël s’est retiré du Sinaï, Israël s’est retiré de Gaza (pour transformer cette bande de terre de 40 km en camp de concentration), Israël s’est retiré du sud Liban (et massacre régulièrement des membres du Hezbollah), « drôle d’expansionnisme » ! ». Chez ces gens-là, l’art de l’inversement accusatoire est un art consommé : pleurons sur l’assassin, crachons sur la victime.

Plus loin, le faitlosophe, parle de la corruption du président Abbas de l’autorité palestinienne (qui n’en a aucune) et nous dit que s’il y avait des élections maintenant, il perdrait encore comme en 2006 contre le Hamas, et donc, hors de question pour Israël d’accepter ce vote qui gouvernerait la Cisjordanie. Bref, il veut bien Finki la paix, mais avec des élections aux petits oignons allant dans le sens du Gouv de Netanyahou.

Il ose dire : « on dit qu’il faut faire un geste (ah bon un seul ?) pour les Palestiniens, alors que je voudrais qu’ils fassent un geste pour Israël » Plus c’est énorme et plus ça passe… Comme la caravane. Il continue : « il n’y a pas de colon à Gaza, il n’y a pas d’Israélien » c’est vraiment fort de roquefort de prétendre cette énormité, car, il a raison, ce ne sont pas les organisateurs et gardiens d’un camp de concentration à ciel ouvert qui viendront vivre à l’intérieur parmi ces 2 millions de gazaouis, cernés par un mur avec des check-points pour canaliser les entrées/sorties. Ils osent tout, c’est à ça qu’on les reconnait... Et il continue le Finki à propos de Gaza : le parti, le « pire » (c’est son mot) Force Juive de Itamar Ben-Gvir serait née en réaction au démantèlement de la bande qui, selon lui, avait traumatisé une partie de la nation israélienne ? Ben ça alors ! La bande de Gaza ce camp de 2.5 millions d’humains enfermés et murés, aurait causé un choc psychologique si fort par sa création à une partie de ces pauvres Israéliens, qui par réactions auraient fondé le pire parti conservateur ? Car son leader, Ben-Gvir n’est autre que le ministre israélien de la Sécurité nationale qui « Appelle à tuer tous ceux qui supportent le Hamas » - « tous ces gens sont des terroristes et doivent être éliminés ! ».[i]

Je vous le disais, un vrai art renversatoir !

Je ne parlerai pas des âneries qu’il prononce contre LFI et Mélenchon, qui, selon le Faitlosophe voudrait transformer l’électorat judéophobe d’immigration de Seine-Saint-Denis en force politique pour la course au pouvoir. Ce pauvre homme voit en France des antisémites partout. Et il repart pour un tour sur l’augmentation des actes antisémites, qui sachez le ne sont que des signalements en énorme majorité et non pas des actes répertoriés par la police…

Ce monologue a été filmé avant l’invasion terrestre, et en substance il nous disait, l’académicien, que le conflit allait durer… On le sait aujourd’hui, ce n’est pas une guerre qui opposerait deux armées, mais une armée organisée qui tire et bombarde dans le tas, sans discernement, sur des civils sans défense. Il dit « plus, il y aura de victime dans cette guerre, plus, on accusera Israël des pires turpitudes » (au moins 20.000 turpitudes à ce jour, dont 1 tiers d’enfants). Il ose encore revenir sur DAECH, en disant que la coalition a largué des bombes – le journaliste « et des civils sont morts », Finki « forcement et sans prévenir les civils »… Bon, j’arrête de visionner la vidéo de ce triste personnage, qui justifiera comme ceux de son camp toutes « les turpitudes » sanglantes que commet un pays qui s’en prend à des humains innocents et sans aucune humanité, car Ils/Elles sont niées !

Georges ZETER/Décembre 2023

VIDEO : Israël/Palestine : l'interview d'Alain Finkielkraut en intégralité

https://www.youtube.com/watch?v=RSdskDpZJcQ

Ce qui est certain : toutes ces résolutions de l’ONU restent non appliquées : 191, 194, imposent le retour des Palestiniens sur leurs terres, résolutions de l’ONU : 242 et 338 : la restitution du Golan à la Syrie.