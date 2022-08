Le « sociétalisme », voilà l’ennemi !

Différence entre social et sociétal :

« L a meilleure façon de servir la R épublique est de redonner force et tenue au langage. » (Francis P onge )

« U ne définition de mots est indispensable non pas au commencement, mais avant le commencement, pour le commencement de toute étude, au seuil de toute science (…). » (Charles P éguy )

« S ans doute, les mots ne sont pas tout le langage, mais ils en sont de bonnes parties constitutives et l’on ne sait pas dans quel idiome on parle aussi longtemps qu’on n’a pas commencé par définir les mots principaux dont on se sert . » (Charles P éguy )

« C omme ce sont des mots qui conservent les idées et les transmettent, il en résulte qu’on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage . » (C ondillac )

1Si l’on se fie au dictionnaire de l’Académie française, « social » signifie « qui concerne la société », et, selon le Larousse, « sociétal » renvoie aux « divers aspects de la vie sociale des individus, en ce qu’ils constituent une société organisée ». Ces définitions sont suffisamment générales pour que les deux termes apparaissent équivalents et que « sociétal » soit de plus en plus employé à la place de « social ». Il faut croire qu’ajouter une syllabe donne plus de profondeur aux discours, témoigne d’une pensée incomparablement plus riche et d’une compréhension beaucoup plus immédiate du monde. La même mésaventure est arrivée au verbe « expliquer » à peu près remplacé partout par « expliciter », sans qu’on comprenne très bien en quoi cela rend l’argumentaire plus clair. Mais au-delà d’un effet de mode, les mots ont un sens, et l’effacement du social au profit du sociétal rend compte des évolutions de fond de la société.

2Car le social, ça sent la sueur, la gamelle, le marcel, les mains calleuses, le jardin ouvrier, la casquette Ricard, la voiture qui pollue, le camping Les Flots bleus, bref le prolo. Et ce prolo, il a pratiquement disparu du paysage mental contemporain : il sort pour les défilés du Premier Mai – vu leur importance, on comprend que le prolo est une espèce en voie de disparition – de temps en temps, on le voit à la télé crier sa détresse et sa colère de voir son entreprise fermer. Preuve qu’il est bien le seul à ne pas comprendre que cette fermeture est un bienfait : pour l’environnement – plus de pollution, plus de grande cheminée qui bouche l’horizon –, pour ses enfants – plus d’illusion de les voir continuer à travailler à l’usine, pour la modernité en général, qui condamne son indécrottable refus d’évoluer. De plus, le social, c’est aussi la sécurité sociale, et son éternel déficit qui plombe les comptes de la nation, qui sent la médecine de pauvre, le minimum vieillesse et le remboursement des seules montures de lunettes inchangées depuis des lustres et que personne n’ose plus porter aujourd’hui. C’est aussi le centre social, le lieu où les travailleurs « sociaux » rencontrent les pauvres pour les aider avec des valeurs aussi dépassées que la solidarité et la fraternité…

3Le sociétal, au contraire, c’est le déodorant, le plat basses calories, la thalasso, la voiture-hybride qui-ne-pollue-pas, l’i-phone, le circuit court producteur (bio, évidemment)-consommateur, la pédagogie douce de Léonie – trois ans –, l’architecte d’intérieur, le tour de l’Irlande en roulotte… C’est la réalisation de « mon » potentiel, le développement de « ma » créativité, la recherche permanente de « mon » épanouissement personnel, l’assouvissement, si possible rapide, de mes désirs. C’est la technologie mise à mon service, alliée à ma bonne conscience environnementale. C’est propre, sain, plein de bonnes intentions. Bref le sociétal, c’est le triomphe de l’individualisme. Sous couleur de modernisme, car le social est ringard, alors que le sociétal est moderne.