Le soldat qui aurait préféré la paix

Hier soir j'étais triste. Et pourtant la journée avait bien commencé. Je m'étais levé, j'avais fait le ménage, puis j'étais parti sur Paris pour participer à une manifestation pour la paix en Ukraine. Arrivé sur place comme prévu pas grand monde, nous ne serons qu'une centaine à défiler.

Par contre c'est l'occasion de découvrir un peu d'histoire, que pour ma part j'ignorais. Et vous, saviez-vous qu'en 1916 le Tsar de Russie avait envoyé un corps expéditionnaire de 20 000 hommes pour aider la France ? et que 5 000 d'entre eux ont péri en Champagne ?

C'est ce que l'on pouvait lire sur la statue du Soldat russe, d'où la manifestation s'est élancée. La manifestation je disais, aux rangs clairsemés, et à la grande diversité. Il y a des humanitaires pour le Donbass, des Cosaques de France, des Gilets jaunes, des poutinistes et j'en passe.

Il y a des communistes aussi, comme tout droit sortis d'un carnaval, et qui feront beaucoup jaser. En effet un participant se plaint de cette présence à une manifestation pour la paix, lorsque que l'on sait les millions de morts qui sont attribuables à Mao, Staline et leur idéologie.

J'essaye, en vain, de raisonner le mauvais coucheur. Je lui explique qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, et que sans les communistes les républiques de Donietsk et de Louganks n'auraient pas pu voir le jour, car il fallait bien des gens pour les organiser au début.

Si j'avais été plus avisé j'aurais plutôt insisté sur les conséquences de l'implication russe dans la 1ère guerre mondiale. Car la révolution communiste de 1917 a été possible justement parce que le peuple a vu d'un très mauvais oeil la participation de l'armée à un conflit qui ne le concernait pas.

Normalement le peuple russe est plutôt pacifiste. C'est surtout lorsqu'un chef d'état légèrement expansionniste veut dormir à Moscou qu'il peut s'attendre à voir arriver des soldats russes dans sa capitale. Napoléon et Hitler en savent quelque chose.

Pour le premier on peut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps le 31 mars on fêtait le 210ème anniversaire de l'entrée des cosaques dans Paris. Pour le second on peut rappeler que les 20 millions de morts russes ne sont pas pour rien dans la victoire les Alliés. Nous leur devons notre liberté.

Aux Étatsuniens aussi me direz-vous, mais les Russes eux n'ont jamais essayé de s'implanter dans les pays conquis. Et sans l'action énergique du Général de Gaulle notre pays ne serait aujourd'hui que la 51ème étoile d'un drapeau déjà bien étoilé.

Mais les Russes me direz-vous n'ont-ils pas aussi dominé les pays du Pacte de Varsovie ? C'est vrai, mais lorsque l'URSS s'est écroulée la nature a repris le dessus. Maintenant les Russes protègent les Russes un point c'est tout.

C'est parce que les Russes du Donbass ont été bombardés par les Kiéviens que les Russes de Russie sont venus à leur secours. D'ailleurs on a l'impression que le Donbass, même s'il est encore un théâtre important de combats entre Russes et Ukraininens, n'est plus vraiment le noeud du conflit.

L'affaire est entendue, Donietsk et Louganks vont réintégrer la mère patrie. Les Ukrainiens n'y peuvent rien, les deux républiques sont trop faciles à ravitailler par la sainte Russie. Le problème douloureux qui reste pour Kiev est celui de la Crimée.

Car elle est prenable la Crimée, avec des milliards et des armements étrangers, pensent-ils à Kiev. Et elle nous avait été donnée en cadeau. Donner c'est donner, reprendre c'est voler, pensent-ils. Mais le moment où il fallait réfléchir aux conséquences c'est lors de la folie du Maïdan.

Parce que c'est bien beau les révolutions antidémocratiques, la foule en délire est heureuse de faire fuir son Président. Mais dans son ivresse de pouvoir elle a à peine vu que la Crimée s'en est allée. Moscou ne pouvait supporter qu'un coup d'État ne l'empêche d'accéder à un de ses ports militaires stratégiques.

Maintenant je suis triste. Je repense à la copine ukrainienne avec qui j'ai réveillonné au coin du feu. Elle m'a raconté qu'elle ne peut pas aller voir ses parents à Odessa, car c'est trop difficile d'accès. Et sur place il y a les mines. Ses soucis ne sont pas près de s'arrêter.

