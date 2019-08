Le sommet de Biarritz

Le sommet de l’hypocrisie se déroule à Biarritz, charmante cité balnéaire qui mérite mieux que cet étalage grossier de tronches engoncées dans leurs certitudes qui vont faire semblant de s’intéresser à des phénomènes dont ils ne comprennent pas les causes et par conséquent sur lesquelles ils ne peuvent faire qu’une chose : donner l’impression de vouloir les maîtriser.

Alors que la forêt amazonienne brûle, ce qui correspond d’ailleurs en tout point au programme agro-industriel développé lors de sa campagne par le fasciste Bolsonaro ( il est piquant d’entendre lui reprocher aujourd’hui ce qu’il annonçait clairement ) que les Brésiliens ont choisi d’élire à la tête de leur état et qui nécessitait ce type de technique connu depuis des temps immémoriaux sous le nom de brûlis pour faciliter l’exploitation intensive des terres vouées désormais à la culture des céréales ou autres plantes plébiscitées par le marché.

Même si manifestement des apprentis sorciers ont perdu le contrôle des incendies qu’ils ont déclenchés et ont été dépassés par leur ampleur.

Au demeurant, je ne vois pas au nom de quel grand principe ( en tout cas pas ceux qui sont prônés par nos dirigeants ) on pourrait empêcher le Brésil d’être souverain chez lui, ce qu’a d’ailleurs rappelé à Macron le président Bolsonaro.

Alors donc tandis que brûle le poumon vert de la planète - c’est du moins ainsi que le dépeignent les spécialistes soucieux de notre environnement - les dirigeants des gouvernements qui font le plus pour faire courir le monde à sa perte ou plutôt le moins pour empêcher le désastre vont se congratuler devant les caméras pour exciper de leur bonne volonté à préserver l’avenir climatique.

Les promesses sont ce qui coûte le moins, nul doute que la récolte sera abondante.

Certains de ces pseudo-maîtres du monde agissent d’ailleurs avec une estimable dose de bon sens car qui pourrait reprocher à la Chine ou à l’Inde de vouloir faire accéder une part de plus en plus importante de leur population aux standards de vie dont le monde capitaliste a réussi à persuader le monde qu’ils sont légitimes ( surtout pour assurer le cliquetis apaisant du tiroir caisse de leurs intérêts financiers ) ?

Le sommet débouchera donc sur un catalogue de bonnes intentions sous lesquelles il n’est pas certain qu’un Trump apposera sa signature et que, de toute manière, il n’a aucune intention de respecter quand bien même dans un geste inouï dont il le secret il les parapherait.

Faisant écho au fameux « la planète brûle » de Jacques Chirac, Macron a repris la formule avec en toile de fond le drame environnemental qui se joue au Brésil et sur lequel personne n’a malheureusement aucune prise.

Alors découvrant ce que tout le monde savait sauf apparemment lui, il défie Bolsonaro avec cette menace dérisoire ( dans sa bouche ) d’abandon du Mercosur, une attitude qui risque d’ailleurs de n’être que provisoire, qui risque de le mettre en porte à faux avec les autres états de l’UE et qui sera par conséquent in fine de peu d’effets, il vaudrait mieux que que les opposants systémiques au Mercosur ne se fissent aucune illusion à cet égard.

Les coulisses sont aussi là pour tempérer les effets de manche en scène.

Le sommet se déroule sur fond de guerre commerciale entre les États Unis et la Chine dont seules peut-être les élections présidentielles américaines pourraient siffler la fin à la condition que les dégâts soient suffisamment importants aux USA dans les secteurs qui dépendent d’approvisionnements chinois et qui sont parfois fortement impactés par les taxes d’importation qui frappent les composants chinois de leurs produits.

Dans ce bras de fer d’un autre âge, les Chinois sont en principe mieux armés pour contenir toute velléité de contestation intérieure due à des restrictions de consommation que les Américains qui peuvent pour leur part exprimer leur ras-le-bol lors de séquences électorales auxquelles ils ne tient qu’à eux de participer.

Ajoutons que les USA se plaignent de se voir envahis par des produits d’importation qu’effectivement ils fabriquaient eux-même jusqu’à ce que la logique capitaliste trouve plus confortable d’en délocaliser une grande partie, ce dont ne se plaignent pas les consommateurs trop heureux de pouvoir s’offrir des technologies avancées à des prix défiant toute concurrence interne.

Les USA usent et abusent en outre de leur droit de battre monnaie ( le Dollar a un statut presque divin qui en fait la monnaie de référence universelle ) quand la nécessité s’en fait sentir, ce qui est trop souvent le cas.

Un peu comme les dirigeants de la banque européenne qui, à leur modeste échelle, font tourner la planche à billets pour inonder les banques qui débordent de liquidités inemployées et non pour assurer la simple survie d’états comme la Grèce il n’y a guère et peut-être de l’Italie tout autant hors des clous mais qui, s’appuyant sur un tissu industriel qui en fait la seconde puissance européenne juste derrière l’Allemagne et largement devant la France, a d’autres armes de dissuasion que la malheureuse et impécunieuse Grèce.

Mais chacun sait aussi que toutes ces situations sont transitoires.

Ainsi l’Allemagne dont la prospérité dépend, outre de la machine outil où elle a une prééminence mondiale, d’un secteur automobile qui a son avenir derrière lui est entrée en récession et même si les constructeurs allemands du secteur automobile mettent maintenant toute leur puissance technologique dans la recherche et le développement des énergies non carbonées, ils sont partis avec un important retard à combler sur les centres de recherches chinois et plus généralement asiatiques.

En l’occurrence, la force des idées ne suffit malheureusement pas à assurer un avenir, un pays comme la France est un des plus avancés du monde en matière de recherche mais ses industriels sont parmi les plus timorés pour en assurer le développement.

On sait faire mais on ne se risque pas à faire…

Le temps des capitaines d’industrie qui ont dessiné le paysage français dans la seconde moitié du

19e siècle et le début du 20e est, semble-t-il, bien révolu.