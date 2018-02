Le Sort de Jérusalem après la Tournée de Pence

Il est clair que l’administration américaine ne se soucie pas de la colère arabe et islamique ou des conférences et déclarations.

Cette observation se trouve heureusement nuancée dans la suite de l’article. Si Trump ne se soucie pas trop de la « colère arabe et islamique », c’est parce qu’il sait très bien que les protestations seront de pure forme, et que les pays sunnites de la région, avec la menace iranienne, ont désormais d’autres chats à fouettre qu’un conflit qui dure depuis soixante-dix ans et paraît sans solution si on n’oblige pas les Palestiniens à considérer la situation avec un minimum de réalisme.

Il avait été prévu, même par le Shin beth, que les manifestations, après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, pourraient se prolonger des mois durant. Or, elles n’auront même pas atteint en intensité le véritable déchaînement irrationnel de fanatisme qui avait succédé l’été passé à l’installation de caméras à l’entrée du Mont du Temple.

Aucun des pays arables, plusieurs observateurs n’ont pas laissé de le remarquer, n’aura rappelé son ambassadeur aux Etats-Unis, ne fût-ce pour consultation.

Hier ou avant-hier, une réunion de la Ligue arabe parvenait à la conclusion, comme il est mentionné dans l’article me semble-t-il, qu’il n’était ni opportun ni même possible de faire abstraction des Etats-Unis dans l’hypothèse d’une reprise des négociations avec Israël. On ne peut même pas s’étonner d’un tel point de vue, lequel relève de ce simple bon sens qui paraît avoir complètement déserté la cervelle du pauvre Abou Mazen.

Trump est en train d’obliger des leaders Palestiniens qui n’ont jamais cessé de rêver d’une Palestine judenrein entre la Méditerranée et le Jourdain, à prendre en compte ce fait très évident que l’état d’Israël durera jusqu’à la fin de l’histoire du monde et qu’il faudra bien faire avec.

Renoncer à financer l’UNRWA, suspendre toute sorte d’aides, dénoncer un terrorisme palestinien encore financé par l’Autorité (pensions aux familles des prisonniers) cela devrait faire réfléchir non seulement les Palestiniens, mais aussi des Européens qui refusent depuis des années de voir la réalité en face. Il y a quelques jours, Haniyeh qui félicite régulièrement les tueurs de femmes et d’enfants en Judée-Samarie a été inscrit par l’Amérique sur sa liste noire des terroristes. Excellente mesure.

Quand les Palestiniens, qui souffrent plus encore de la tyrannie que leur font subir le Hamas et l’Autorité que des contraintes imposées par le système sécuritaire israélien se seront débarrassés de vieux leaders gâteux habités par l’idéologie du mufti de Jérusalem, ils pourront assurément compter sur les aides américaines et israéliennes pour se construire un tout autre monde que celui où on les voit végéter misérablement depuis tant de décennies.