Le Sort de l’Accord nucléaire avec l’Iran

Le monde est sur le point d'entendre la décision de Trump sur le retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran en moins de deux semaines. Le plan d'action global conjoint signé entre l'Iran et le P5 + 1 a connu des développements rapides. Les récentes visites de Macron et Merkel à Washington se sont concentrées sur les tentatives de faire en sorte que Trump maintienne l'accord.

Le Times a rapporté que Trump a influencé la pensée de Macron sur l'Iran. Le rapport suppose que les alliés des Etats-Unis n'ont pas réussi à convaincre Trump de changer sa position sur l'accord nucléaire. Le Times a souligné que la visite de Macron aux Etats-Unis a changé son point de vue sur l'Iran. Selon le rapport, Trump a déclaré que Macron « regarde, je crois, l'Iran beaucoup différemment de ce qu'il a fait avant d'entrer dans le bureau ovale. » Macron a déclaré qu'il s'attendait à ce que Trump se retire de l'accord « pour des raisons domestiques » et imposera « des sanctions très sévères » à l'Iran. Le même rapport a déclaré que Macron est allé à Washington pour convaincre Trump de garder l'accord nucléaire iranien. Il a suggéré de faire de nouveaux amendements pour restreindre les capacités nucléaires de l'Iran et son influence au Moyen-Orient.

Macron a déclaré à la fin de sa visite qu'il s'attendait à ce que Trump se retire de l'accord de 2015. Le président français a déclaré qu'il n'avait peut-être pas réussi à convaincre son homologue américain Donald Trump de maintenir l'accord nucléaire international avec l'Iran.

L'accord nucléaire était une priorité absolue dans le programme de visite de Macron. Il a dit qu'il travaillerait avec Trump pour construire un « nouveau cadre » au Moyen-Orient - et en particulier en Syrie.

La mission de Mme. Merkel aux Etats-Unis a également échoué à convaincre Trump de s'en tenir à l'accord nucléaire avec l'Iran. Elle a dit qu'elle resterait en contact avec Trump au sujet de l'affaire. Évidemment, Merkel, qui n'a passé que trois heures à Washington, n'a pas réussi à faire ce que Macron n'a pas réussi à faire en trois jours. La visite de Macron a été la première visite d'un dirigeant étranger aux États-Unis sous l'administration Trump. Elle a prononcé un discours au Congrès, un discours qui a été accueilli avec une ovation remarquable de Trump et des membres du Congrès.

Trump ne semblait pas changer de position sous la pression de ses alliés. Il a réussi à changer leur point de vue sur l'Iran. Merkel a déclaré : « Nous avons eu un échange de vues, la décision appartient au président ».

Ces visites ont montré le consensus des pays occidentaux signataires de l'accord pour contenir l'influence iranienne. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne estiment que cela pourrait être réalisé en modifiant l'accord. Et Trump voit que se retirer de l'affaire réduira l'influence de Téhéran. L'Allemagne refuse le développement de missiles balistiques par l'Iran, soulignant la nécessité de limiter son influence au Moyen-Orient.

La position de l'Europe découle de l'absence d'alternative qui pourrait remplacer l'accord actuel. L'UE est très préoccupée par les menaces de l'Iran de reprendre son programme nucléaire si les Etats-Unis se retirent de l'accord. L'UE semble être sous l'influence de la campagne psychologique lancée par les mollahs pour intimider l'Occident des conséquences du retrait américain. Téhéran veut pousser les dirigeants européens à faire pression sur Trump pour qu'il change sa position.

Le nouveau secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, a confirmé que le président Trump n'avait pas encore pris de décision sur cet accord. « En l'absence d'une solution substantielle, en l'absence de combler les lacunes, et vu les défauts de l'accord, il est peu probable qu'il reste dans cette affaire », a-t-il ajouté. Le Département d'Etat américain a déclaré dans un communiqué que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention de revoir ou d'annuler l'accord nucléaire mais cherchaient à réparer ses failles.

Le président français a déclaré au Congrès que la politique vis-à-vis de l'Iran ne devrait pas conduire à la guerre mais devrait garantir la souveraineté des Etats, y compris l'Iran lui-même. « Ne commettons pas de nouvelles guerres », a-t-il dit. Se référant à l'accord, Macron a déclaré : « Nous ne devrions pas l'abandonner sans avoir quelque chose de substantiel et de plus substantiel à la place, c'est pourquoi la France ne quittera pas le JCPOA, parce que nous l'avons signé. » Il a ajouté que le travail devrait être fait pour parvenir à un accord plus global qui comprend quatre points principaux : préserver le contenu de l'accord actuel, couvrir la période après 2015 (après la fin de l'accord actuel), contenir l'influence militaire du régime iranien au Moyen-Orient et faire le suivi du programme iranien de missiles balistiques.

Le Royaume-Uni a exprimé un point de vue similaire, ajoutant que l'accord nucléaire était le résultat de négociations qui ont duré 13 ans. L'accord ne devrait pas être sacrifié sans une alternative efficace. « Je ne pense pas que quiconque ait jusqu'ici produit une meilleure alternative » à l'accord, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson. « Nous acceptons que le comportement iranien a été perturbateur dans la région, nous acceptons que le président ait des points valables qui doivent être traités, mais nous pensons qu'ils sont susceptibles d'être abordés dans l'accord », a-t-il ajouté.

L'Allemagne persiste, parmi les tripartites européennes, à maintenir l'accord nucléaire. Mais les points de vue des trois pays sont très proches et il est difficile de dire qu'il existe une divergence entre eux.

Compte tenu de ce statu quo, une question importante se pose : quel est le sort de l'accord nucléaire ?

L'approche de Trump rend difficile l'identification de sa décision avant le 12 mai. Les spéculations ici semblent être dangereuses. Trump semble utiliser la politique du bord de l'abîme dans la gestion des crises. Il a escaladé plusieurs problèmes et a rapidement trouvé la justification pour abandonner toutes ses escalades. Traitant du dossier nord-coréen, Trump est passé d'un bouton nucléaire à un sommet historique potentiel. En Syrie, il est passé de la menace d'un coup dévastateur à une frappe très limitée dans laquelle les Etats-Unis tenaient à éviter une collision avec les troupes russes. Trump semble convaincu qu'il n'a pas abandonné ses positions ou fait des concessions. C'est le cas de l'accord nucléaire. Il est susceptible d'adopter le point de vue des trois pays européens. La Chine et la Russie rejettent également son retrait de l'accord. Trump va resserrer la pression sur l'Iran dans les prochains jours. Son équipe travaillera pour trouver une formule qui réponde à la position de Trump (retrait de l’accord) et à la position du trio européen (modification de l’accord). Trump va promouvoir sa décision comme une traduction de son annonce de se retirer de l'accord nucléaire.