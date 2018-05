Le Sort de l’Ordre mondial

Le terme nouvel ordre mondial a été utilisé pour désigner les relations internationales après la guerre froide et l'effondrement de la soi-disant Union soviétique. Ce terme est courant depuis que le président américain, George W. Bush, l'a utilisé dans un discours en 1990 et l'a considéré comme le début d'une période de paix pour le monde. En termes réels, le terme représente l'ensemble des lois, règlements et normes internationaux régissant les relations internationales depuis 1990. Le nouvel ordre mondial a ses institutions et ses mécanismes. L'ONU, avec ses agences spécialisées, est l'une de ces institutions. Les autres institutions comprennent la Banque mondiale, le FMI et d'autres. La création du nouvel ordre mondial reposait sur un vieil ordre international qui avait surgi depuis la signature du traité de paix de Westphalie en 1648.

Il y a controverse sur la continuité du nouvel ordre mondial et son efficacité à la lumière de l'émergence de nouvelles données. La souveraineté de l'État a diminué et les acteurs non étatiques ont augmenté. Il y a une influence croissante des sociétés transnationales. Il y a controverse sur la fin de l'influence et de l'hégémonie américaines après avoir été la fondation du nouvel ordre mondial.

L'échec des institutions du nouvel ordre mondial à maintenir la sécurité et la stabilité mondiales est un indicateur clair de l'effondrement de cet ordre. Les résolutions de l'ONU sont ignorées dans toutes les questions et crises internationales. L'ONU n'a pas réussi à atteindre la justice internationale.

Il existe de nombreux exemples de violations du droit international - par des pays tels que l'Iran, Israël et d'autres, et par des puissances majeures. Les échecs multiples sont l'une des raisons de l'émergence et de la propagation du terrorisme. Les organisations terroristes se nourrissent des pratiques d'occupation et de la violation du droit international dans certaines régions telles que les territoires palestiniens occupés et d'autres.

Que se passera-t-il après la désintégration de l'ordre mondial existant ? Le monde entre peut-être dans une phase de post-ordre avec de nouveaux mécanismes. Les relations internationales sont peut-être témoins d'une phase de chaos et d'instabilité. Si oui, de nouvelles institutions et de nouveaux accords seront créés pour contrôler l'équilibre des pouvoirs et gérer les intérêts complexes entre les pays du monde. L'Etat restera-t-il une unité fondamentale dans l'ordre mondial ? Ses facteurs d'érosion et de décroissance continueront-ils de favoriser de nouvelles entités et structures qui ramèneront le monde au pré-modernisme ?

Tous les indicateurs confirment que les plus grands perdants dans le processus de glissement de l'ordre mondial vers le chaos sont les États régionaux. Le Moyen-Orient est en proie au conflit de pouvoir et d'intérêts entre les grandes puissances - la scène en Syrie peut être clairement mise en évidence.

Il y a des politiques et des tendances mondiales qui poussent à accélérer l'effondrement des relations internationales. Les politiques isolationnistes ont été aggravées dans les principaux pays, en particulier aux États-Unis. Il y a aussi la montée de la tendance de droite en Europe, l'émergence de phénomènes tels que l'islamophobie et la tendance anti-réfugiés. Les régimes expansionnistes visent à ramener les anciennes ambitions coloniales qui n'ont plus leur place au XXIe siècle.

La phase suivante peut être témoin de grandes vagues de réfugiés, soit à cause de l'escalade des conflits, des conflits sectaires et de la propagation du terrorisme, soit à cause de la faim et des facteurs environnementaux. Ceux-ci sont devenus les principales causes de la migration et de l'asile sur terre.

Il est également clair que le Moyen-Orient sera la scène la plus affectée par les interactions de la nouvelle phase dans les relations internationales. Les nouvelles caractéristiques du pouvoir et de l'influence sont maintenant visibles sur le sol syrien. Le conflit entre la Russie et les États-Unis s'est intensifié. La nature des relations entre les Etats-Unis et les nouvelles grandes puissances, en particulier la Chine, n'a pas encore été clarifiée.