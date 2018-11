Le Sort du Régime des Mollahs sous les Sanctions américaines

C’est l’ambassade des émirats arabes unis qui place sa propagande ici ?

Ce petit pays larbin des USA et d’israël ferait mieux de s’occuper de ses affaires et d’arrêter la guerre d’agression qu’il mène avec l’Arabie Saoudite au Yémen. Les émiratis n’ont rien à faire au Yémen.

Les civils yéménites crèvent de faim à cause de cette guerre et apparemment c’est fait exprès, pour faire pression sur les combattants.

Vous n’avez pas honte ?



"Dès le début de la guerre des Saoudiens / Émirats arabes unis contre le Yémen, la stratégie saoudienne visait à affamer les hauts plateaux. Leurs attaques aériennes ont été concentrées sur les sources d’approvisionnement en eau, les fermes, les usines agricoles, la pêche et les voies de transport. Ils ont bloqué les itinéraires de contrebande et entravé le ravitaillement humanitaire. Ils ont pris le contrôle de la banque centrale du Yémen et ont délibérément provoqué une hyperinflation."

http://lesakerfrancophone.fr/yemen-tenir-hodeidah-est-la-derniere-chance-des-houthis