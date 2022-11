Le souci d’Israël du rapprochement Iran-Russie

Israël est de plus en plus préoccupé par le dangereux rapprochement entre la Russie et l’Iran. C’est ce qu’a déclaré récemment le Premier ministre israélien Yair Lapid dans une déclaration au journal israélien The Jerusalem Post. Il faisait spécifiquement référence aux drones iraniens utilisés par l’armée russe dans ses opérations militaires en Ukraine.

Lapid a évoqué les évaluations quotidiennes de son pays pour reconsidérer sa position sur les événements en Ukraine.

Cette évaluation israélienne de la gravité du facteur iranien dans la guerre en Ukraine est notable non seulement dans le cas israélien mais aussi dans le cas du Golfe. Dans ce dernier cas, on retrouve de nombreux éléments communs à la préoccupation israélienne, notamment en ce qui concerne la croissance de l’influence iranienne et la perspective d’une alliance d’intérêts irano-russe. Nous sommes bien conscients que la partie israélienne a des calculs vitaux qui se recoupent concernant sa position sur l’Ukraine.

Elle a des motifs importants pour analyser avec précision ses démarches à cet égard. Mais cela n’enlève rien au fait que, dans le même temps, elle a des préoccupations valables concernant l’intervention iranienne dans la guerre. Lapid a déclaré que la livraison de drones par la Russie est une preuve supplémentaire qu’un retour à l’accord nucléaire iranien de 2015 est irréalisable.

L’affirmation par l’Iran de ses capacités militaires accroît l’audace du régime et rend sa politique étrangère plus agressive. La situation du régime iranien il y a plusieurs années n’est pas du tout celle d’aujourd’hui.

Sa docilité implicite à l’égard des États-Unis lorsque ceux-ci ont envahi l’Irak en 2003, craignant qu’ils ne finissent leur travail en Iran, ne l’est plus. Il constate aujourd’hui qu’une grande puissance comme la Russie, leader de l’industrie des drones, demande les mêmes avions pour conforter ses positions dans le conflit.

Cela se produit indépendamment de toute justification ou motif que certains pourraient dire, comme le faible coût des drones iraniens ou le besoin d’énormes quantités qui ne peuvent être produites dans un tel délai dans les usines russes, et non par motivation technologique ou pour l’avantage de combat de ces drones.

Le résultat est simplement que la Russie est en guerre contre les armes iraniennes en Ukraine et c’est en soi l’un des résultats que veulent les mollahs. Bien sûr, un gain important pour l’Iran dans la fourniture de drones à la Russie est la reconnaissance de leurs capacités de combat dans un environnement de conflit complexe comme l’Ukraine. Cela contribue à son développement et renforce son efficacité et ses prouesses opérationnelles.

Il existe également d’autres avantages stratégiques. Certains d’entre eux peuvent prendre la forme de concessions en Syrie, qui devrait attirer moins l’attention de la Russie qu’auparavant, le Kremlin étant préoccupé par l’Ukraine et ses séquelles persistantes. Moscou ne trouvera pas de meilleur allié que Téhéran pour lui céder son mandat en Syrie.

Cela aura certainement des conséquences négatives pour la partie israélienne, et en fait pour la partie arabe aussi. Cela signifierait que la Syrie est perdue pour toujours.

L’influence de l’Iran augmente non seulement en Syrie, mais aussi en Irak et au Liban. Il est fort possible que le soutien iranien aux Houthis augmente avant la fin de leur plan au Yémen, alors que l’Occident piétine, inquiet des conséquences de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, dont les économies occidentales ne sortiront qu’après de grandes souffrances.

Tout cela, ou plutôt les avantages stratégiques, se refléteront en conséquence dans le comportement régional de l’Iran, que ce soit dans ses relations avec ses voisins du Golfe ou avec Israël.

Les États-Unis et leurs alliés atlantiques ont été relativement neutralisés de leur sphère d’influence traditionnelle, à la fois par leurs choix et leurs erreurs stratégiques, comme Washington, et par une pression croissante et des priorités changeantes, comme l’Europe.

L’Iran a donc une occasion précieuse, du moins c’est ce que pensent ses dirigeants, de mener à bien son projet régional, surtout après que le régime a esquivé les récentes manifestations populaires de masse.

La question qui se pose ici est la suivante : Peut-on considérer que la Russie soutient l’Iran pour accroître son influence régionale, en réponse ou en échange du soutien de ce dernier dans la guerre en Ukraine ?

La réponse à cette question relève de l’esprit du président Poutine, qui se trouve dans une position stratégique très difficile, et il est certain que tout rôle de soutien aura son prix, surtout si la situation finit par lui être favorable.

Mais nous pouvons souligner que les relations fortes du président russe avec des pays comme les EAU et l’Arabie saoudite seront un frein fort qui nous donnera confiance que la Russie ne soutiendra pas l’Iran contre le Golfe à l’avenir. Il ne s’agit pas seulement de rechercher un partenariat avec ces pays, Mais compte tenu de l’ampleur des intérêts stratégiques mutuels dans tout le Golfe.

Un exemple de cela est le fait que certains des États du Golfe ont entrepris de construire une relation équilibrée et de maintenir la neutralité entre la Russie et les États-Unis. Poutine comprend que l’équilibre est en fait en faveur de la Russie plutôt que de l’Occident, le modèle d’échange négatif venant des cercles américains spécifiquement envers le partenaire saoudien.

Quant à Israël, l’Iran est bien conscient qu’il ne peut pas déclencher une guerre contre lui. Téhéran, pour sa part, ne donnera pas de raison de former une alliance militaire occidentale pour éliminer son régime. Par conséquent, l’émergence d’une confrontation Israël-Iran dépend toujours de la décision d’Israël, et non de celle de l’Iran.

Elle dépend de nombreux calculs, au premier rang desquels figure le comportement provocateur de l’Iran en Syrie et au Liban. Un autre point très important concerne la possibilité d’un soutien technologique de la Russie au programme nucléaire iranien.

Mon opinion est que l’Iran n’a plus besoin de ce soutien autant qu’il a besoin de la couverture politique et du soutien d’un grand pays comme la Russie pour ses activités nucléaires. La Russie elle-même, avec tous ses pouvoirs diplomatiques et stratégiques, n’est pas en mesure de transférer une expertise nucléaire influente à l’Iran.

Faire converger les intérêts sur le plan tactique ne signifie pas nécessairement les poursuivre sur le plan stratégique. La Russie se rend compte qu’en agissant ainsi, elle rendra furieux non seulement Israël, mais aussi les pays du Golfe et de nombreuses autres parties comme le Pakistan et la Turquie, ainsi que l’Afghanistan, qui est un front que Moscou veut garder au frais.