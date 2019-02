Le sourire triomphant des Balkany...

Malgré toutes les affaires qui entourent les époux Balkany, (et elles sont nombreuses), un éternel sourire triomphant les accompagne : sûrs de leurs soutiens et de leurs appuis politiques, de leur fortune, on les voit, sans cesse, afficher une superbe et une morgue insolentes.

Ainsi, le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et son épouse, également première adjointe, ont participé à leur manière à la Nuit de la déprime de l'humoriste Raphaël Mezrahi, rapporte Le Parisien. Les époux ont fait une apparition inattendue au Casino de Paris lundi 11 février par le biais d'une vidéo dans laquelle ils rient de leurs démêlés avec la justice.

L'argent, dans nos sociétés, achète tout ! Soupçonnés de fraude fiscale, d'emploi fictif, de détournement de fonds, les Balkany ont un lourd arriéré et un passé chargé d'affaires douteuses.

Fin août 2014, Isabelle Balkany a acquitté une caution de 1 million d'euros pour rester libre, après avoir été mise en examen, pour fraude fiscale... L'argent, toujours, l'argent, qui permet d'échapper aux griffes de la justice !

Puis, l'enquête s' est élargie à des soupçons de corruption qui concernent Patrick Balkany.

Symboles de l'argent facile, d'un monde politique corrompu, les Balkany ont toutes les audaces : il est vrai qu'ils côtoient les plus hautes sphères de la société : le couple, proche de Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la république, lui-même compromis dans de nombreuses affaires, n'a peur de rien...

Ils n'ont pas froid aux yeux, les Balkany ! Ils savent que l'argent, leurs relations leur assurent une impunité et une virginité à toute épreuve !

On voit bien leur assurance, leur suffisance, leur tranquillité sur leur visage de gens repus, de profiteurs de la république qui ne reculent devant aucune malversation, aucune turpitude.

On les voit parader et caracoler devant les photographes et les caméras !

Ils semblent, même, fiers de leur propre indignité, fiers d'avoir réussi à amasser une fortune colossale, grâce à des fraudes et des trafics.

Qu'une telle plaie soit possible, dans une société dite démocratique, est le comble de l'ignominie.

Il n'a peur de rien, Patrick Balkany, lui qui ose réclamer une augmentation des indemnités, pour les élus de la république !

Alors que le chômage est préoccupant, alors que les élites se gavent de l'argent public, le détournent, même, parfois, il ose jouer de la provocation !

Il est probable que Patrick Balkany va, encore, être blanchi des soupçons de corruption qui l'environnent, il est certain, même, qu'il ne sera pas vraiment inquiété...

Comment pourrait-il l'être ? Argent, pouvoir, relations lui assurent une impunité totale... En voyant le couple Balkany, on est au bord de l'écoeurement : mépris des autres, arrogance, déni des réalités.

Ces gens ont-ils une once de moralité ? L'argent est le seul mobile qui les guide.

N'est-ce pas notre système qui permet de générer ces gens avides de biens, pleins de cupidité, ces gens qui profitent de toutes les occasions pour accumuler de l'argent facile, pour frauder le fisc ?

N'est-ce pas notre système qui conforte et cautionne de tels comportements, n'est-ce pas notre système qu'il faut, aussi, incriminer ?

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-le-sourire-triomphant-des-balkany-124834249.html

Source :

https://www.lepoint.fr/politique/quand-les-balkany-rient-de-leurs-demeles-judiciaires-13-02-2019-2293264_20.php