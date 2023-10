Dans une escalade alarmante et injustifiée, le mouvement palestinien Hamas a orchestré une attaque surprise contre Israël le 9 octobre 2023. Cet assaut, avec le soutien évident de l’Iran, a précipité une escalade significative dans le conflit régional en cours. Les conséquences de cette attaque ont été désastreuses : plus de 900 Israéliens ont perdu la vie, des milliers d’autres ont été blessés et les infrastructures israéliennes ont été gravement endommagées. Israël a rapidement réagi à cet acte répréhensible par une vaste campagne aérienne visant Gaza.

Ces frappes aériennes israéliennes ont coûté la vie à plus de 600 Palestiniens et fait des milliers de blessés. Les actions des militants du Hamas et les frappes aériennes israéliennes qui ont suivi ont suscité de profondes inquiétudes quant à la trajectoire du conflit israélo-palestinien et à la stabilité générale de la région. Des preuves substantielles suggèrent que l’Iran, par le biais de son réseau de milices opérant dans divers pays arabes, a joué un rôle central dans le soutien de l’offensive lancée par le Hamas. L’Iran a apporté un soutien financier, une expertise technique et une formation militaire à l’organisation palestinienne.

Selon le Washington Post, les militants palestiniens responsables de l’attaque soudaine contre Israël la préparaient depuis plus d’un an, avec le soutien substantiel d’alliés iraniens. Ce soutien comprenait une formation militaire, une assistance logistique et des dizaines de millions de dollars alloués à l’achat d’armes. Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a déjà reconnu que son organisation avait reçu 70 millions de dollars d’aide militaire de la part de l’Iran.

En outre, les médias ont fait état de contributions financières importantes de l’Iran au Hamas, qui se sont élevées à des milliards de dollars au fil des ans. En outre, il est largement admis que l’Iran a fourni au Hamas l’expertise technique nécessaire à la production de missiles et de drones, y compris des systèmes de guidage avancés. Des rapports indiquent que l’Iran a fourni au Hamas les composants essentiels et la technologie pour ces armements et a joué un rôle dans la formation d’ingénieurs et de techniciens palestiniens. La nature orchestrée et méticuleusement planifiée d’une attaque d’une telle ampleur souligne qu’elle ne s’est pas produite de manière aléatoire ou soudaine.

Au contraire, elle a nécessité une préparation et une organisation délibérées, notamment une formation aux tactiques militaires avancées dispensée dans des camps libanais où les conseillers techniques des Gardiens de la révolution iraniens et du Hezbollah ont joué un rôle important.

L’attaque lancée par le Hamas contre Israël, avec le soutien de l’Iran, a plusieurs implications profondes pour le conflit israélo-palestinien et la stabilité régionale. Elle met en évidence la volonté de l’Iran d’utiliser ses groupes mandataires pour cibler Israël, sapant ainsi la stabilité régionale. Cette évolution périlleuse peut potentiellement engendrer un conflit régional plus large, impliquant de multiples acteurs et intensifiant des tensions déjà très vives. Le président américain Joe Biden a mis en garde sans équivoque contre toute ingérence dans le conflit en cours, soulignant que « ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour prendre l’avantage. Le monde regarde ».

L’attentat exacerbe indéniablement les difficultés liées à la conclusion d’un accord de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. L’aggravation de la méfiance mutuelle entre les deux parties rend encore plus complexe la recherche d’une solution mutuellement acceptable.

La riposte d’Israël à l’acte audacieux et odieux du Hamas a été rapide, massive et résolue. Elle a abouti à la destruction de nombreuses installations du Hamas, notamment des centres de commandement et des salles d’opérations, et à l’élimination d’au moins 1 500 de ses combattants. Les frappes aériennes israéliennes ont également gravement endommagé les infrastructures et l’économie de Gaza, suscitant des inquiétudes légitimes quant à la crise humanitaire potentielle qui s’y déroule et compliquant la tâche de reconstruction de la bande.

A la lumière de ce qui précède, il est impératif que la communauté internationale prenne les mesures nécessaires pour dissuader l’Iran de soutenir les organisations terroristes et les activités perturbatrices dans la région du Moyen-Orient. Des mesures doivent être prises pour renforcer les défenses d’Israël contre d’éventuelles attaques et pour empêcher que les erreurs du passé ne se reproduisent. En outre, des efforts concertés doivent être déployés pour favoriser une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.

Le processus de normalisation avec l’Arabie Saoudite, bien qu’il ait été temporairement interrompu en raison des circonstances actuelles, reste un effort intégral et essentiel. La suspension de ce processus a sans aucun doute été un facteur contribuant à l’instigation et à l’approbation par l’Iran de l’acte répréhensible perpétré par le mouvement Hamas. La reprise des efforts de normalisation pourrait ouvrir une ère différente et plus prospère pour le Moyen-Orient.

Rappelant les félicitations d’Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne, qui a déclaré : « Nous embrassons le front et l’avant-bras des intelligents cerveaux du « Déluge d’Al-Aqsa », ainsi que de la jeunesse palestinienne, et nous sommes fiers d’eux », il a ajouté : « Nous sommes fiers d’eux. Quant à ceux qui disent que la dernière épopée a été causée par des non-Palestiniens, ils ne connaissaient pas le peuple palestinien », cela nous rappelle brutalement les implications régionales de cet incident.

Il ne fait aucun doute que l’attaque du Hamas contre Israël, orchestrée avec le soutien de l’Iran, constitue une grave escalade dans le conflit régional en cours. Les répercussions de cette attaque s’étendent loin, jetant une ombre sur les perspectives de paix et de stabilité au Moyen-Orient.

La communauté internationale doit réagir de manière décisive pour dissuader l’Iran de soutenir les organisations terroristes et travailler sérieusement à l’instauration d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens - un objectif qui reste indispensable à la stabilité de la région.