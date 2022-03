« ’Le spectacle affligeant des dirigeants de l’Europe vassalisée se prosternant devant l’émissaire impérial Joe Biden’’ »

Initié ce mercredi 23 mars par l'arrivée de Biden à Bruxelles, le déplacement européen du légat de l'Empire, et les rencontres organisées pour cimenter la risposte de Washington et de ses vassaux à l'intervention des forces armées russes en Ukraine, mettent en pleine lumière la soumission complète des dirigeants européens aux plans et aux intérêts des Etats-Unis d'Amérique. Editorial du 25/03/2022 de Strategic Culture Foundation

C'est à bord de l'un des avions de la flotte présidentielle que Joe Biden a traversé l'atlantique pour rencontrer les autres dirigeants occidentaux, faisant ostensiblement étalage, par l'entremise des collaborateurs qui l'entouraient, du soin qu'il avait pris à conserver un accès direct au code de déclenchement du feu nucléaire. L'avion de l'apocalypse faisait lui aussi partie du voyage. C'est un Boeing 747 conçu pour résister à une irradiation nucléaire, et qui peut, si nécessaire, faire office de "Pentagone volant".

Biden a enchaîné les trois sommets qui étaient organisés à Bruxelles : celui du G7, celui de l'Otan et celui des dirigeants de l'Union Européenne. C'est le seul sommet européen jamais organisé auquel un président des USA ait été convié.

On a asssisté à une mise en scène extravagante du conflit ukrainien. L'intervention militaire de la Russie en était alors à sa quatrième semaine, Moscou ayant signifié clairement qu'il s'agissait de mesures d'auto-défense prises pour contrer des menaces attentatoires à sa sécurité, et pour protéger les populations russophones du Donbass des attaques meurtrières du régime néo-nazi de Kiev soutenu par l'Otan.

De leur côté, les médias et les gouvernements occidentaux ont dénoncé l'agression injustifiable de la Russie, la qualifiant d'évènement le plus barbare survenu depuis la seconde guerre mondiale. Les médias occidentaux ont fait abondamment étalage des *périls auxquels exposerait le recours redouté de la Russie à des armes biologiques et chimiques ou à des armes de destruction massive. La peur hystérique d'une attaque de la Russie contre la Pologne, les Pays Baltes et le reste de l'Europe, est pareillement orchestrée et entretenue.

Les médias du camp occidental présentent la venue de Biden en Europe comme la réitération de l'aide qu'aurait autrefois apportée l'Amérique à la défense des pays européens contre la nazisme et le communisme.

La propagande occidentale se livre à une véritable distorsion de la réalité. Tout l'arrière-plan des trente années de manigances et de complots ourdis par l'Otan et par Washington, en amont du déclenchement du conflit russo-ukrainien, est passé sous silence. Tout cela s'est évaporé. C'est sensé n'avoir jamais existé. Idem pour la guerre éclair déclenchée par les Etats-Unis et l'Otan contre la Yougoslavie dont c'est précisément cette semaine le vingt-troisième anniversaire. L'expansionnisme agressif et l'hostilité de l'Otan à l'encontre de la Russie n'ont cessé de croître et de s'exacerber jusqu'à l'éclatement de la guerre en cours en Ukraine. Et pourtant, pour les médias occidentaux, tous les torts seraient du côté de la Russie. La guerre ne serait advenue qu'à cause de son attaque injustifiée contre l'Ukraine, à cause du régime tyranique et de la folie qui seraient l'apanage de Moscou.

Tout au long de sa carrière politicienne longue d'un demi-siècle, Joe Biden a soutenu ardemment les guerres des Etats-Unis et de l'Otan contre la Yougoslavie, et les innombrables autres guerres impérialistes conduites au long de ces cinq décennies, sans parler des opérations de changement de régime orchestrées dans tous les coins de la planète. Il est personnellement responsable du coup d'état et du changement de régime orchestrés à Kiev en 2014, et des effets induits par ces évènements. L'armement jusqu'aux dents de l'Ukraine, ce sont aussi les laboratoires de recherche biologique à des fins militaires, mis en place et soutenus financièrement par le Pentagone. Cette militarisation forcenée du régime ukrainien est directement liée à l'implication avérée de Biden dans le soutien apporté au régime anti-russe de KIev et à ses phalanges paramilitaires néo-nazies.

Les mises en garde de Biden contre l'utilisation d'armes de destruction massive par la Russie sont d'une ironie amère. Le toupet et l'indécence de Biden donnent juste envie de vomir. Les terroristes jihadistes qu'il a soutenus en Syrie se sont rendu coupables d'une kyrielle d'atrocités incluant le recours à l'usage d'armes chimiques, ces atrocités servant de provocations et de prétextes aux bombardements déclenchés contre la Syrie par les forces de l'Otan. Le fils même de Biden, Hunter Biden, est directement implqué dans le financement des laboratoires de recherche biologique sponsorisés par le Pentagone, à travers la firme Seneca, sa société d'investissements financiers.

L'étalage de cette corruption vertigineuse et de ces activités criminelles avérées ne tourmente aucunement les dirigeants des pays européens. Cela ne les a pas empêché de réserver à Biden un accueil triomphal tout au long de la semaine écoulée. Ils ont ainsi présenté au monde entier le spectacle affligeant des dirigeants d'une Europe vassalisée se prosternant devant Joe Biden, l'émissaire impérial de Washington.

Ce qui en résulte, c'est que Biden vend plus d'armes que jamais auparavant aux Européens. Il envoie davantage de troupes américaines dans les bases européennes de l'Otan. L'Union Européenne a pris, à l'encontre de la Russie, des sanctions bien plus nombreuses que ne l'ont fait les Etats-Unis, infligeant de la sorte aux économies des différents pays de l'UE, des dommages en retour beaucoup plus grands que ceux causés aux Etats-Unis. Biden s'apprête à faire signer aux Européens de nouveaux accords pour l'exportation chez eux de gaz américain autrement plus onéreux que le gaz de la Russie. La mise à mort de la coopération russo-européenne dans l'organisation du marché de l'énergie est le résultat le plus spectaculaire obtenu par Washington au profit des intérêts impérialistes des Etats-Unis.

D'un bout à l'autre de l'Union Européenne, des mesures de censure draconniennes ont été prises pour effacer du paysage les organes de presse Spoutnik et Russia Today. Les citoyens des pays membres de l'UE n'ont pas droit à l'accès à des informations autres que celles formatées par l'empire euro-atlantique. La censure opérée par l'Union Européenne à l'encontre des médias est bien plus sévère, là encore, que celle opérée par les Etats-Unis. La démocratie européenne étalée en pleine lumière, dans toute sa splendeur, se révèle n'être pas autre chose qu'un fascisme nouveau-genre.

C'est réellement consternant de voir les gouvernements des états européens se mettre ainsi à plat-ventre devant les injonctions de l'empire US.

Ce que Biden s'applique à mettre en place saute aux yeux. Une nouvelle guerre froide reformate l'Europe et la place sous l'emprise hégémonique des Etats-Unis. Washington fait d'une pierre deux coups en vendant à prix d'or des armes et du gaz à l'Europe, et en empêchant la Russie de développer des relations normales et équilibrées avec les autres pays européens. La guerre en Ukraine était dans le viseur depuis longtemps. Ses prémisses ont été orchestrées par les intrigues politiques de Washington, actées par l'entremise de politiciens comme Joe Biden et madeleine Albright, l'ancienne Secrétaire d'Etat décédée cette semaine, qui pilota la campagne de bombardements sur la Yougoslavie en 1999.

Il est véritablement incroyable qu'aucun des dirigeants en exercice de l'Union Européenne n'aît fait entendre la moindre critique ou le moindre désaccord sur la nouvelle guerre froide échaffaudée par les Etats-Unis. Ils semblent tout à fait disposés à laisser leurs peuples en subir lourdement les conséquences, ne rechignant même pas à faciliter le déclenchement en Europe d'une troisième guerre mondiale.

En Europe, on oublie souvent que les flétrissures du fascisme n'ont pas été l'apanage de l'Allemagne nazie. Le Troisième Reich avait de nombreux adeptes en Pologne, en France, en Italie, en Espagne et dans les Etats Baltes. Tous lui ont prodigué ouvertement collaboration, assistance et protection, d'autres ayant préféré, tel l'Establishment Britannique, agir sous le manteau.

Ici, comme de l'autre côté de l'Atlantique, les médias endimanchent les "dirigeants" des pays occidentaux et les déguisent en parangons de la démocratie et de la justice, en modèles de probité. La vérité est que nous assistons au retour du fascisme en Europe sous le commandement des Etats-Unis. Quand Biden a pris ses fonctions à la Maison Blanche en Janvier 2021, il a déclaré : "L'Amérique est de retour." Quiconque s'intéresse un peu à l'histoire et aux ambitions impériales des Etats-Unis aura pris note, ce jour-là, des sous-entendus dominateurs implicites patents de cette forfanterie. Tout cela transparaît de façon de plus en plus clairement prémonitoire à chaque pas fait en avant dans l'escalade des tensions avec la Russie mais aussi, de façon ausssi préoccupante, avec la Chine.

Effectivement, les Etats-Unis sont là et bien là. Ils sont de retour et leurs vassaux européens, eux, s'allongent sans broncher en regardant leur maître les piétiner à loisir. Mais ils mettent aussi le front à terre, pour ne pas voir ça peut-être...ou peut-être, parce qu'ils ont bien intégré l'un des apports innovants de la nouvelle ère fasciste sexuellement débridée d'aujourd'hui, qui oblige chacun à une plasticité trans-genre.

Le plus abominable et le plus honteux, c'est que la classe politique européenne sert de paillasson à l'impérialisme US, aux dépens des citoyens dont elle est censé défendre les intérêts. L'intérêt supérieur, ultime, de chacun, est de préserver la paix. Cette contradiction flagrante augure de puissants soubresauts à venir à travers toute l'Europe, quand les peuples se retourneront contre les dirigeants félons qui les ont trahis.

