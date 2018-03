Le subterfuge des AFFAIRES Sarkozy

Sans doute avez-vous remarqué comme moi que Sarkozy n’est jamais condamné … Inquiété certes en apparence mais condamné jamais ! Bettencourt, Bygmalion etc., toutes ses mises en examen se terminent par une relaxe en bonne et due forme. A se demander si les GROS petits pois et lui …

Ces affaires sont faites pour maintenir attention et indignation et non pour condamner un puissant aux bras longs dont le système de croyance est le même que le haut de la pyramide judiciaire. Que croyez-vous que ces gens-là comme les chantait Jacques Brel veulent condamner un des leurs …

Mais alors me direz-vous POURQUOI … Parce que quand ON – comprendre nos médias – parle de CA on passe vite sur le reste voire on l’enterre, et c’est le but ! Créer du buzz et faire pondre des articles sans rien changer d’une virgule le script de ce monde. Voilà l’astuce !

Vous verrez que son financement de 2007 par Kadhafi ça se terminera comme toujours en non lieu. Déjà le petit Nicolas en pleine garde à vue a pu rentrer dormir dans les bras de Carlita comme n’importe quel citoyen … Si c’est pas un signe …

Les affaires des puissants sont des histoires pour enfants. On peut de temps en temps sacrifier un N moins deux comme DSK ou Cahuzac. Mais le haut du panier lui s’en sort par définition indemne. Vous imaginez Hollande ou Sarkozy voire Macaron jugé par ses pairs, condamné à verser une indemnité voire croupir sous les barreaux …

Voyons, un peu de sérieux.

Le mieux est donc de se demander avec quoi le temps de cerveau disponible utilisé à gloser sur cette nième affaire bidon de part ses jugements et la partialité de ceux-ci pourrait être utilisé. Les sujets ne manquent pas !

La France est dirigée par une caste, la séparation des pouvoirs est un leurre et d’ailleurs les pouvoirs, les véritables, sont ailleurs ! Pas même à Bruxelles, certainement pas davantage à Washington.

Suivez l’argent …

Donc écrire des scenarii de comédie pour occuper et distraire voire exciter le bon peuple avec des acteurs de premier plan qui font leur numéro de victimes d’un supposé acharnement judiciaire, numéro bien connu de Socrazy.

Acharnement à le relaxer serait le terme juste.

Ne tombons pas dans ces grossiers panneaux, soyons plus malins que les scénaristes de ces mauvais sitcom à répétitions qui nous ressortent dix fois la meme arsouillerie. Demandons-nous en citoyens éclairés et pas naïfs ce que cachent ces comédies de leurre, ce que par exemple en ce moment même ce gouvernement nous concocte, ce qui se passe à Wall Street, à la City, à Singapour, bref là où l’argent coule et se dirige.

Le nerf de la guerre ! Relisons Sun Tzu les amis !