Le succès fulgurant d’Amazon...

J’achète sur Amazon et je me fiche de ce que pensent les autres.

Je n’aime pas Bezos et son oeil torve, mais j’achète. Pas tout le temps, de temps en temps, quand je ne trouve pas ce que je veux ailleurs. Je n’ai aucune critique à formuler. On y trouve absolument tout, à des prix compétitifs, livraison rapide et le SAV est impeccable, les Français devraient d’ailleurs en prendre de la graine. Si les Français en avaient pris de la graine, j’achèterais sans doute français. CQFD.

Quant aux critiques sur l’emploi, l’écologie et tout le blablabla, c’est sûr que Carrouf, CDiscount et tous les autres mastodontes du commerce sont irréprochables, oui, non ?

Par ailleurs, c’est facile de critiquer ceux qui achètent en ligne. Et ceux qui habitent au fin fond de la cambrousse, les invalides, les très vieux, les malades, ceux qui n’ont pas de voiture ou ne peuvent pas conduire, ils font comment s’il vous plait ? On voit bien que l’auteur est complètement à côté de la plaque et vit dans sa bulle de privilégiée.