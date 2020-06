Le Syndrome de l’Agave

Mais qu’est-ce qui pousse des hommes ou des femmes d’âges mûrs à mettre en péril leurs couples après des décennies de vie stable, heureuse et amoureuse ? Que se passe-t-il dans leurs têtes ou dans leurs corps qui les amènent soudainement à aller chercher ailleurs des aventures éphémères ? Rien à faire, cette question me turlupine depuis un bon bout de temps et je suis obligé de lui trouver réponse. Aussi, fort de quelques lectures sur le sujet, je me risque à lui consacrer ce papier.

Slah a 75 ans, il est marié, heureux et ne manque de rien. Mais, tel un retour de printemps, Slah fut soudainement pris d’une passion radicale pour le sexe. Son corps est en ébullition et sa femme Fatma ne sait plus comment assouvir ses pulsions. Elle a 69 ans, ils sont mariés depuis 45 ans, ont bien élevé leurs deux enfants, traversé comme tous les couples les crises de la vie réserve, mais sont heureux et mènent une vie agréable. Slah, par son comportement, remet tout cela en question au risque de détruire ce qui a été patiemment bâti pendant des années. Mais que lui arrive-t-il ?

La même question se la pose Ali. Sa femme Hayett, 58 ans, est prise depuis peu d’une envie irrésistible d’aller s’aventurer ailleurs. Aucune ombre dans le couple, la confiance règne et bientôt arrivera le premier petit-enfant. Hayett est charmante, elle ne fait pas son âge, on lui donnerait facilement 10 années de moins. Mais que cherche-t-elle, où veut-elle en arriver ? Est-ce une question purement sexuelle ou bien y-a-t-il autre chose de plus profond ? Ali ne sait plus où donner de la tête, sa femme n’a jamais été tentée par les escapades sexuelles.

Une tentative délibérée de défier le temps

Hayett et Slah souffrent en fait du Syndrome de l’Agave. Les Agaves sont des plantes vigoureuses qui se développent lentement et confortablement pendant des décennies. Au bout de 15-20 ans, elles fleurissent dans toute leur splendeur et meurent après la fructification. Aucune Agave ne fleurit une seconde fois. Il en va ainsi pour beaucoup de femmes et d’hommes d’âges mûrs. Ils vivent des années durant heureux, sans soucis et en parfaite harmonie et rompent d’un seul coup au moment de la vieillesse. Cela n’est pas forcément lié au sexe, à l’orgasme par exemple ou à l’appétit sexuel. Non, il s’agit d’une tentative délibérée de défier le temps et d’affronter la finitude. Ce n’est pas la luxure qui est recherchée, mais la vie, la vraie vie.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais passée la soixantaine, la question « Combien de temps me reste-t-il à vivre ? » devient inévitable. Notre vie se compte désormais en semaines. Dans notre pays, nous vivons en moyenne 4000 semaines, combien nous en reste-t-il lorsque nous avons 60, 70 ou 75 ans ? La passion est encore là, qui vous embrasse ? La flamme est toujours vive, qui pouvez-vous étreindre ? Un nouveau partenaire a souvent l’effet d’un médicament. Et comme lors de la floraison de l’Agave, les forces de la vie explosent et l’on se sent de nouveau homme ou femme plein de force et d’énergie et la peur de la vieillesse s’évapore. Mais, cet état, cette extase ne durent qu’un moment. Dès que la vie quotidienne reprend son cours, la floraison est terminée.

L'Agave ne fleurit qu'une seule fois

Combien d’hommes ont regretté de s’être ainsi aventurés ! Combien de femmes ont mis en danger leur bonheur familial !Où sont-ils actuellement ? A la maison auprès de leurs vieux partenaires de toujours et très heureux.

Fatma ne devrait pas rompre avec Slah, et Ali ne devrait pas en vouloir tout le temps à Hayett et s’en détourner. Lorsque des « symptômes » similaires se manifesteront à nouveau dans le couple, gardez votre calme, serrez-bien votre partenaire dans vos bras, et souvenez-vous que tout comme l’Agave qui ne fleurit qu’une seule fois, une deuxième flambée n’est plus à craindre.