Le Syndrome de l’anti-larbin, ou la lutte des classes

Tout prendre sous l'angle de "la lutte des classes" est un entêtement jusqu'à l'intégrisme, d'où des débats picrocholins comme celui-ci, savoir : "qui est bourgeois voire riche et mérite l'enfer-sur-Terre (le ressentiment, la vindicte voire la destitution et la mort) de ne pas en être conscient ? qui est prolétaire voire pauvre et mérite le paradis-sur-Terre (l'amour, la bienveillance voire l'encensement et la belle vie) de ne pas être un bourgeois ?" etc. C'est d'une fatuité sans nom. Mais dans un sens marxiste (prolétaires contre bourgeois) comme dans l'autre, à la Thomas Hobbes (bourgeois contre prolétaires) : messieurs les Anglais, selon la politesse, tirèrent les premiers.





Bien sûr, il y a çà et là des "syndromes du larbin" comme il y a en couple des syndromes de Stockholm, c'est vieux comme le monde, et on appelle ça des lèche-culs - parfois des soumis hélas, il est vrai, - reste qu'en face il y a bel et bien un "syndromes de l'anti-larbin" qui prend toute subordination pour du larbinat, et toute sur-ordination pour de la tyrannie : c'est pitoyable. La seule question qui vaut la peine d'être méditée, est celle de la réciprocité, du respect et de l'affection hiérarchiques. Car même dans les groupes anarchistes, tu as toujours une grande gueule, un(e) petit(e) malin(g)n(e) ou un(e) charmeur(se), pour avoir un pouvoir d'influence sur les démarches du groupe ... cela dit les anars s'en prennent plus aisément aux grandes gueules, car ils sont plus petit(e)s malin(g)n(e)s et charmeur(se)s que le reste. En fait généralement, ceux qui combattent "le pouvoir" avec le plus de frénésie, sont ceux qui sont les plus dupes des endoctrinements et autres manipulations au sein de leurs groupes révoltés.

L'Homme révolté (Albert Camus) c'est bien, mais ça ne suffit pas : l'homme (ou la femme) ne peut pas être que cela - révolté(e), - quoiqu'on soit tous plus ou moins révolté(e)s par ci ou ça. Seulement, beaucoup croient que cette révolte seule suffit à fonder la justice ; eh bien, pas du tout. La justice fonctionne aussi par ranking, et les révoltés sont les premiers à le pratiquer avec terreur et acharnement, au hasard : pour les prolétaires et contre les bourgeois ...



On ne philosophe pas avec des concepts tels que "droite" ou "gauche". Un positionnement politique veut tout et rien dire selon l'engagement, le vécu et l'interprétation de chacun(e) sur l'échiquier politique : ce serait plutôt des illusions électoralistes en vérité, bonnes pour donner du pouvoir quand tu sais qui est le plus susceptible d'être plébiscité par l'opinion publique et que tu veux être élu, donc.



Mais certes, c'est parce que les peuples sont des puissances, que les chefs et entre eux les officiers - civils, professionnels ou militaires - doivent entrer dans une réciprocité, un respect et une affection de coopération asymétrique le plus sincère possible. C'est justement parce qu'il y a rapport de forces ou possibilité de rapport de forces, qu'il y a paradoxalement équilibre. De toutes façons aucune société ne s'est jamais passée d'influences diverses, de contre-pouvoirs. Le contraire engendre le déséquilibre. Il faut ce qu'on appelle les corps intermédiaires de manière générale, sans parler des tensions alternatives. Tout cela est un tout organique.



...



Pourquoi la grande majorité des joueurs de Mass Effect (un jeu vidéo) jouent à Mass Effect ? Le charme du jeu vient-il du "larbinat militaire" de notre héros ? ou de ses révoltes ? ... Laissez-moi répondre pour vous : des deux. Et ainsi de suite pour tous les jeux.



Beaucoup de productions mass-culturelles n'auraient aucun scénario, si les sociétés n'étaient pas organiques comme ça. La plupart du temps on a un soldat, un groupe de rebelle, un hors-la-loi, etc. Tout tourne autour du problème de la hiérarchie (du sommet à la base, en passant par les classes intermédiaires) et du système (de l'intégration à la marge, en passant par l'observance, la soumission ou l'aliénation) entre diverses institutions ou groupements situables dans la hiérarchie ou rapport au système. C'est comme ça que tout fonctionne, et aucun historien ni anthropologue ne connaît une société fonctionnant sur d'autres principes.



Le problème ce n'est donc pas le militantisme, mais quand les militants prennent leur militance pour leur doudou, au déni des réalités, à commencer par leur autocritique : ils préfèrent leur matrice, ses trucs et ses triques. Les meilleures causes du monde n'ont pas toujours raison, surtout pas dans ces cas-là, à preuve ... les marxismes de la Terre entière. Et au final on parle d'anges et de démons, manichéen(ne) dans la démarche.

...



Car c'est ce qui est jouissif avec le jeu vidéo Final Fantasy XV : jouer un type au sommet de la hiérarchie, mais à la marge du système, donc parfaitement irresponsable jouasse jouisseur de son lifestyle, tout en pouvant prétendre au bercail des bercails. Certain(e)s joueur(se)s adorent.

...



C'est un vieux débat dans les milieux militants malgré tout, assez piteux débat il faut le dire, parce qu'en attendant certains espéraient la révolution, mais les militants débattaient sur qui méritait d'être sauvé ou non, comme s'ils étaient la masse divine prophétisant qui valait le communisme-paradis, et qui valait le capitalisme-enfer. Le problème, c'est qu'on n'a jamais bien su ce qui devait nous attendre au paradis.



Cette vie future avait été prophétisée par un homme, après tout - Karl Marx, - qui vivait à l'ère industrielle naissante, et qui escomptait que les machines nous libèrent tous. Il misait sur le machinisme, sur le technicisme, sur le sophisticisme si l'on veut. Il voulait que nous vivions le bien-être de la délivrance du travail soumis à un cadre et son patron, au profit d'un travail épanouissant. Aujourd'hui, la plupart des gauchistes qui mirent leur foi dans ce projet, ont investi dans l'immobilier ou bien tiennent leur petite entreprise ou auto-entreprise. Leur restaurant végan ou leur épicerie bio, etc.

...



De manière générale, la prophétie marxiste voulait nous délivrer du commerce, et voilà qu'ils se sont tous mis à commercer. Peut-être que cette prophétie devait se réaliser dans les termes d'un commerce équitable relativement artisanal et/ou de proximité ? Ou bien dans une start-up sur la base d'hommes dynamiques maîtrisant leur processus de production de A à Z, dans la mesure où la sophistication des machines allait devenir informatique/numérique ? Ces hommes sont-ils libres au sens communiste ? Certes non, puisqu'ils dépendent largement d'un patron et ses cadres, s'ils ne sont pas patrons et cadres eux-mêmes.



L'idéal alors, c'était peut-être la Société COopérative de Production (SCOP) ou la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) où les travailleurs détiennent relativement le capital de l'entreprise et élisent leur dirigeant-gestionnaire, etc. qui ne sont pas payés plus qu'un autre ? Chacun à sa place fonctionnelle ? En tout cas il y a comme une idée communiste, dans leur fonctionnement en "démocratie des travailleurs" (Wilhelm Reich) ou encore quelque chose comme du conseillisme et/ou du communalisme d'entreprise. Alors quoi ?

...



Karl Marx modélisa très bien le capitalisme, le premier avec Friedrich Engels qui lui donna cette opportunité mécène : première illustration d'une convergence de classe ! à la racine même de ce qui devait susciter la lutte des classes. Oups.

De plus, le marxisme ou certains de ses concepts sont toujours d'actualité en théorie économique et sont même enseignés en écoles de commerce, etc. Néanmoins sur la dimension anthropologique qui nous concerne (la lutte des classes), il a beaucoup fait couler d'encre. Quelqu'un qui le critiqua très bien, c'est Jean Baudrillard.



En substance, Jean Baudrillard s'est servi des acquis de l'anthropologie (Claude Lévi-Strauss, Marcel Mauss, etc.) depuis Karl Marx, pour remettre en cause la lutte des classes. Il y a en fait des formes de convergences comme de divergences de classes ou strates sociales, c'est évident, mais ça n'est pas comme si les chefs ne devaient pas faire avec leurs officiers et autres opérateurs, en coopération asymétrique, non plus.

...

Ainsi tous ces cas de conscience sur l'épicier ou le médecin sont picrocholins, juste bons pour des militants dans la veine du Péril jeune.







C'est ce qui s'est historiquement passé dans les milieux militants. Que cela puisse piquer ne fait qu'entériner le sectarisme qui a pu y régner et y règne encore, vil à te dégeulasser son monde au nom de "la bonne cause". Seulement elle n'a jamais eu toujours raison, la pauvresse - et ce n'est pas comme si mon propos tenait là-dedans, camarade Staline. Comment peut-on détester la vérité à ce point ?



...



Ecoute : le mot capitalisme te chiffonne ? Je vais te dire : les capitalistes sont les premiers à s'en foutre, et de ton chiffonnement, et du mot. La plupart d'entre eux - c'est-à-dire d'entre nous, - ce qu'ils/nous font/faisons, c'est du commerce et des affaires ; certain(e)s ce qui les fait tripper, c'est le lucre, c'est leur grande affaire. Du moins, juste avant les cimes, parce que sur les cimes tu manages tout ça pour le verrouiller comme toi tu aimes, c'est plus compliqué, et puis tu te starifies par Forbes pour faire de toi un pionnier-inventeur : c'est plus classe (sociale). Standing, quoi.



A partir de là, dire ou pas capitalisme en grognant ou pas, ça revient strictement au même, d'autant plus que les grandes banques et entreprises sont largement soviétiques dans leurs bureaucratismes planificateurs, surtout aux cimes. Donc bon. La sortie du moindre appareil technologique et c'est telle figure, petit père du peuple, qui t'ouvre des voies sur l'avenir, et tout le monde de s'y consumer parce que c'est plus classe (sociale). Standing, quoi. Un peu comme les foules marchaient devant le Kremlin en chantant, sauf qu'au lieu d'arborer le marteau et la faucille on s'empresse d'arborer le dernier cri, ou ce qui y ressemble parce que la majorité est pauvresse. Je la connais bien, la bougre.



...



Alors tout de même, il faut arrêter de confondre le marxisme de l'économie politique du capitalisme - qui est toujours enseigné en grandes écoles de commerce et autres idoines, ou qui du moins reprend quantité de concepts marxistes, la belle hypocrisie - et le marxisme de la théorie historiciste de la lutte des classes prophétisant l'avènement du communisme naïvement d'avoir supprimé le capitalisme.



Justement, c'était une naïveté de Marx, d'avoir cru que renverser le capitalisme suffirait. Or, c'est cette naïveté aujourd'hui, qui est prise pour "tout" le marxisme, mais en fait on ne parle que de léninisme-stalinisme-maoïsme-guévarisme-castrisme, c'est-à-dire tout sauf l'économie politique du capitalisme chez Marx, au juste, mais uniquement sa théorie historiciste de la lutte des classes prophétisant le communisme. Tout le monde anglo-américain en est toujours là, d'une vaine et stupide chasse aux sorcières rouges post-maccarthyste.



...

La dynamique de transformation ("les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer" dixit Marx) est en fait dans le plus pur sens du terme, exactement la même que celle de l'optimisme entrepreneurial progressiste de l'affairisme capitaliste, par exemple tel qu'il se vend/présente par les temps qui courent, emblématiquement le "start-upism" de l'actuel président français.

La dynamique de transformation (dixit Marx) est en fait dans le plus pur sens du terme, exactement la même que celle de l'optimisme entrepreneurial progressiste de l'affairisme capitaliste, par exemple tel qu'il se vend/présente par les temps qui courent, emblématiquement lede l'actuel président français. Cf. la fin du capitalisme selon Joseph Schumpeter . Alors quoi ?

Alors le communisme marxiste, c'est théoriquement possible, c'est de réalisme spéculatif (Quentin Meillassoux) qui porte précisément avec lui un idéalisme justicier. Parce que le marxisme exponentiel de la lutte des classes au rêve post-capitaliste miraculeux, c'est bien cela qu'un réalisme spéculatif d'idéalisme justicier, un héroïsme fantasque. Voilà la naïveté.

