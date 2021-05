Le système prévaricateur La libération des créateurs Le débat des citoyens sur Agora L’IMAGINATION AU POUVOIR : La génération de Mai 68 avait dénoncé les excès de la société de consommation. Elle avait souhaité, avec force de barricades, que l’imagination accède au pouvoir. Sa venue aux commandes n’a pas été accompagnée des changements promis. Au contraire, comme l’avait prédit le philosophe Herbert Marcuse en son temps, elle a été « récupérée » par la société de consommation. La course destructrice pour la planète s’est poursuivie à un rythme effréné. Ce premier article dénonce le système prévaricateur qui bloque la transition climatique. Il présente l’intérêt de s’appuyer sur de documents révélateurs publiés pour la première fois. Le second décrira les moyens de libérer l’imagination. Le troisième ouvrira un débat sur la plateforme d’Agoravox pour accélérer l’arrivée au pouvoir de l’imagination.

Premier article : LE SYSTEME PREVARICATEUR

Tous les ans, les dirigeants du monde annoncent de nouveaux objectifs qui vont freiner le bouleversement climatique et ses terribles conséquences. Les moyens de les atteindre sont bloqués par le système prévaricateur. La vision du futur a cependant changé. La face cachée de la résistance au progrès se découvre.

La fonction n’est pas faite pour le fonctionnaire.

Le fonctionnaire est fait pour la fonction.

Napoléon

Les deux premières crises du XXI’ siècle

Nous sommes en mars 2008. En juillet, ce sera le tour de la France de prendre la Présidence de l’Union Européenne (UE). Les statistiques enregistrent une inversion à la hausse de la courbe du chômage. L’opinion française s’éloigne de plus en plus du grand projet de construction européenne. Le peuple a voté par référendum contre la constitution européenne. Alors que le fossé qui sépare les citoyens de l’UE ne cesse de s’élargir, Bruxelles reste pour les Etats membres le centre névralgique du pouvoir. Les principales lois des nations qui composent l’UE sont issues de la transposition de ses directives. La France négocie avec ses partenaires le Traité de Lisbonne qui va rétablir une part des réformes rejetées par le référendum. Le Président Sarkozy lance un appel en Conseil des ministres pour que « Que la France soit exemplaire en matière de transposition des textes européens ».

Deux brillantes opportunités de transposition se présentent à la gouvernance de l’Europe. La Directive sur les services concerne 8 emplois nouveaux sur 10. Telle qu’elle a été mise en œuvre 10 ans avant aux Etats-Unis, la politique d’assurance qualité des services publics a permis de diminuer sensiblement le fardeau administratif des entreprises. Pendant 4 années consécutives, l’Union Américaine a connu des budgets publics excédentaires. Le commissaire au marché intérieur affirme pour sa part qu’une implémentation correcte de cette Directive permettra d’augmenter le PIB de l’UE d’au moins 2000 milliards d’euros durant les 10 prochaines années. La deuxième opportunité est le paquet de directives pour le climat. Il réduira les émissions de gaz à effet de serre de 20% d’ici 2020. L’UE va devenir un modèle de transition climatique pour le monde entier. Avec Euromed, les directives européennes s’exportent déjà dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen. Cette exportation pourrait être étendue à l’avantage de toute la planète.

Ancien ministre des Affaires européennes, Alain Lamassoure a rédigé un rapport pour préparer le mandat européen du Président français. Il recommande de ne plus mettre l’accent sur les seules grandes compagnies et de donner au citoyen la place qui lui revient au centre du marché unique. Il propose de développer la primauté du droit communautaire sur le droit national en matière de droit des citoyens. Les droits du citoyen et de la personne humaine « font partie des libertés fondamentales de chaque individu, dont le respect et la protection s’impose aux Etats membres ». Pour améliorer l’implémentation des directives, il suggère de recourir aux technologies numériques. Anticipant la principale demande des gilets jaunes, il va proposer qu’on institue un « Observatoire des citoyens » pour contrôler la qualité de la mise en œuvre des transpositions par les autorités nationales.

Deux évènements majeurs empêchent Nicolas Sarkozy de se consacrer au calendrier politique comme il l’aurait voulu. L’intégration de la Russie à la politique de voisinage lancée en 2004 avec la transposition des directives nouvelle approche n’a pas pu se réaliser, faute d’outils appropriés. Le 8 août, les armées russes pénètrent en Géorgie, qui bénéficie également de cette politique européenne de bon voisinage. Le 12 août, grâce à la médiation de la Présidence de l’UE, la Russie et la Géorgie s’entendent sur un plan de paix. En septembre 2008, se déclenche la grande crise financière américaine et mondiale. L’extension de la crise sur les subprimes en Europe est en relation directe avec l’implémentation incorrecte de la Directive sur la publicité des valeurs mobilières (OPCVM). En déplacement à New-York, le Président de l’UE prend le contre-pied du secrétaire d’Etat au Trésor américain qui « affirme ne pas vouloir soutenir les banques en faillite ». En France et en Europe, il travaille à la restauration des liquidités du système financier et de la confiance entre les banques.

La Directive sur les services n’est pas transposée correctement dans la plupart des Etats membres. Elle se heurte à la forte résistance des administrations nationales. Une campagne est lancée dans l’opinion contre le plombier polonais et ses dispositions sont vidées de leur substance[1]. La mise en œuvre des directives du paquet climat n’est pas surveillée avec l’importance qu’elle mérite. Le sommet mondial sur le climat qui doit avoir lieu l’année suivante à Copenhague est mal préparé. Son bilan est peu reluisant. Après 12 jours de négociations, il aboutit à un accord « sans ambition et sans contrainte »[2].

En 2020, commence la seconde crise économique. Elle s’annonce beaucoup plus terrible que celle de 2008. Les déficits publics n’ont cessé de grandir. Avec la pandémie du Covid 19, les Etats ont été contraints d’accroitre sans modération la masse monétaire. La question climatique a pris une importance dramatique. La Convention citoyenne sur le climat n’a pas permis de restaurer la confiance des citoyens. à cause de faillites en chaîne, on s’attend à une vive ascension du chômage.

Pourtant les riches savoirs accumulés par l’humanité depuis les origines restent disponibles. De nouvelles pistes se sont ouvertes. Les causes de la maladministration dans l’emploi du potentiel créatif de l’humanité se révèlent avec plus d’évidence.

La piste des jeunes pousses

Les premiers outils de l’humanité ont plus de 700 000 ans. Pendant ces 700 millénaires, elle a vécu en harmonie avec la nature. Depuis seulement cinquante ans, l’être humain pollue la vie à une vitesse telle qu’il ne lui reste plus qu’une décennie pour changer l’ordre destructeur qu’il a instauré sur la terre et revenir à des équilibres plus harmonieux. Le changement ne viendra pas des grandes compagnies qui contrôlent et polluent le monde. Contrairement à ce que l’on croit souvent, les gouvernants ne sont pas seulement les représentants des grands trusts. Ils misent de plus en plus sur les jeunes pousses pour renouveler le modèle écologique et créer les emplois dont le monde a besoin.

Le chemin des jeunes pousses, que j’ai eu le malheur d’éprouver, est parcouru d’embûches. En 2008, lorsque le Président de la République lance son appel en faveur d’une transposition exemplaire, je détiens une solution et tente de la mettre en œuvre. Après ma mission de Premier expert législatif de l’élargissement européen (1993-1995), j’ai mis au point le logiciel de Transposition assistée par Ordinateur (TaO) qui permet d’assurer l’implémentation correcte de toutes les directives. La Commission européenne n’a cependant pas voulu adopter ce logiciel qui aurait permis de réaliser des économies substantielles en termes d’effort humain, de durée et de deniers publics. Malgré la preuve de sa supériorité démontrée en plusieurs occasions[3], les responsables de la Commision ont affirmé de manière péremptoire que TaO n’entrait pas « dans leur stratégie de transposition »[4].

En 2008, j’ai créé deux jeunes pousses : le Centre européen de Transposition (CeT) et la Fédération Eurefer pour développer la R&D et implémenter les directives. Le CeT a repris la maquette du logiciel TaO pour créer la plateforme interactive Dirlab. Celle-ci aurait permis à toutes les administrations européennes de transposer les directives de manière rapide, coordonnée et de soumettre leur application à un processus d’amélioration continue. Alain Lamassoure nous a fait l’honneur d’accepter la présidence d’honneur d’Eurefer. Lors de la fondation de cette fédération dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, l’ancien ministre des affaires européenne a suggéré qu’Eurefer développe sur la plateforme Dirlab un « Observatoire pour les citoyens Européens » (OcE)[5]. Le Parlement européen devait financer un marché d’étude à cette fin[6]. L’OcE permettra aux citoyens de comparer entre elles les transpositions des directives des différents Etats, d’évaluer les meilleures pratiques mises en œuvre et de suggérer toutes les améliorations souhaitées.

Le CeT réalise une première maquette d’essai de l’OcE. Assuré de la faisabilité technique de l’opération, il soumet au Parlement européen le marché d’étude convenu pour placer les citoyens au centre de l’évaluation mutuelle de la Directive sur les services et revigorer son implémentation. La commission du marché intérieur s’y oppose. Elle argue du fait que le produit n’étant pas breveté, il va falloir entreprendre la lourde procédure de l’appel d’offres. Je fais valoir que le code des marchés publics nous en dispense, la propriété intellectuelle des logiciels étant régie par le droit d’auteur. Mais la commission reste défavorable. Le CeT connaît les raisons de son opposition. Un conseiller de la Commission européen lui a déjà indiqué pourquoi. Elle ne veut pas de « rigidités » qui porterait atteinte aux « marges d’ingénierie politique » des administrations nationales.

L’échec du projet OcE altère fortement le moral des équipes des deux jeunes pousses. Je m’ouvre de ces difficultés à mon mentor, l’ancien président de l’Association Européenne des Inventeurs (AEI), Georges Herrmann, dont j’ai été pendant 15 ans le conseiller en propriété intellectuelle. Il connait bien ces problèmes. Chaque année, il a rencontré de très nombreuses jeunes pousses confrontées à ces problèmes. En raison de son coût exorbitant, le recours international aux brevets est réservé aux grandes compagnies. Ainsi elles peuvent soit s’approprier les créations des jeunes pousses qui les intéressent, soit bloquer le développement des innovations susceptibles de nuire à leurs acquis. Le Président d’AEI me suggére d’utiliser mes compétences pour élaborer, à partir des droits universels du citoyen créateur qui sont reconnus par les traités internationaux, un standard permettant à toutes les jeunes pousses de se doter d’un titre de propriété intellectuelle.

Je fonde alors une troisième jeune pousse, la Société mondiale des Créateurs (SmC), pour définir un titre de propriété de qualité égale ou supérieure au brevet[7]. Ce titre va permettre aux jeunes pousses de valoriser et développer leurs créations de manière indépendante. Un contexte plus favorable porte cette initiative après l’élection à l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence. Celui-ci a en effet déclaré son vœu de transformer la France en Startup Nation. Dans son discours sur l’Europe prononcé à la Sorbonne en 2017, le Président de la République confirme l’impérieux devoir de l’Etat de défendre toutes les créations. L’Union Européenne adopte en 2019 la Directive sur le droit d’auteur. Soumettant à autorisation du créateur la mise en ligne sur Internet de tout contenu protégé par le droit d’auteur, le Standard universel lui fournit le moyen d’authentifier avec toute la fiabilité nécessaire l’identité du titulaire des droits.

SmC est contactée par le consul du Monténégro pour un appel d’offres émis sur fonds européen destiné à améliorer la protection de la propriété intellectuelle des jeunes pousses. L’UE a lancé 6 ans auparavant le programme Smart Specialisation Strategies (S3). Doté de 67 milliards d’euros, il se donne pour objectifs de renouveler l’économie des principales vallées créatrices européennes. 120 projets S3 ont déjà vu le jour entre 2016 et 2020. Les réalisations prévues à l’issue de cette première période sont impressionnantes :

mise de 15.000 nouveaux produits sur le marché,

constitution de 140.000 jeunes pousses,

création de 350.000 emplois.

Le Monténégro a été le premier pays candidat à l’entrée ans l’UE admis au bénéfice de ce plan. Il a publié en novembre 2020 son appel à propositions qui concernait le développement sur son territoire de spécialités relatives aux nouvelles technologies de l’information et la communication. Les propositions devaient comprendre « la création et la meilleure protection de la propriété intellectuelle ». Le Standard universel fournissait une solution complète pour améliorer très sensiblement la propriété intellectuelle et donc les retours sur investissement du programme S3. De façon plus générale, face à la Chine et des USA, la défense du patrimoine technologique est le talon d’Achille de l’Europe.

Malgré un temps de réponse extrêmement court, la SmC a formé un consortium européen d’une dizaine d’entreprises et a soumis une proposition[8] visant à créer au Monténégro, avec de tout petits moyens, une Creapole mondiale de la propriété intellectuelle des logiciels. Pour offrir une ressource forte et accessible de protection intellectuelle au Monténégro et à l’ensemble des jeunes pousses concernées par le programme S3, la SmC était la seule à disposer du Standard universel et du savoir-faire attaché. La proposition du consortium de la SmC offrait au Monténégro des perspectives de revenus considérables. En prenant un coût moyen de 1% pour la protection de la R&D du seul programme S3, sans prendre en compte les investissements relayés par l’épargne privée, le marché potentiel de la Creapole était de : 67 milliards * 1% = 670 millions euros.

Le gouvernement du Monténégro a cependant préféré attribuer le marché à une entreprise locale, qui ne répondait pas à l’exigence fondamentale de l’appel. Il a manœuvré pour exclure de la compétition la proposition de la SmC en utilisant des artifices de formes. Ainsi les mérites respectifs des différentes propositions en compétition n’ont pas été comparées et l’entreprise nationale pressentie, bien qu’incompétente en matière de propriété intellectuelle, a été sélectionnée. Suite à un recours gracieux de la SmC, le ministère du Développement monténégrin a maintenu son choix en refusant de préciser les motifs de sa préférence.

La piste du contrôle citoyen

En parallèle avec le développement de l’OcE dans le cadre de la Directive sur les services, le CeT décide en 2009 de proposer aux responsables européens du Sommet de Copenhague la piste du contrôle citoyen assurer la dynamique de la transition climatique. Il élabore le Plan Global de Contrôle du Changement Climatique qu’il adresse aux gouvernements qui participent au-dit Sommet. Le Plan propose à l’ONU de réécrire sous forme de recommandations le contenu du paquet de directives européennes sur le climat et de le mettre en œuvre au niveau mondial grâce à un contrôle citoyen dans chaque Etat via Internet. Sachant que de 1990 et 2019, l'Union européenne a réduit de 24 % ses émissions de gaz à effet de serre et qu’elle est le seul espace géographique du monde à avoir réalisé de telles performances, les effets de ce Plan sur la transition climatique auraient sans doute été considérables.

Suite à la réaction positive du ministre français de l’Ecologie, l’équipe du CeT concentre les travaux sur la démonstration de l’efficacité de la plateforme Dirlab. Une des grandes directives du paquet climat, celle relative à l’amélioration des carburants, est choisie pour ce faire. Elle est chargée et segmentée sur la base de données de l’Observatoire. Les transpositions déjà réalisées par divers pays témoins sont enregistrées pour montrer la valeur pratique de la plateforme. Le CeT produit un projet complet de transposition de cette Directive pour la France.

Suivant la recommandation de Jean-Louis Borloo, l’ingénieur commercial du CeT entre en contact avec l’administration responsable de la transposition en France pour lui proposer une démonstration de la plateforme à titre gracieux. Aucun texte de transposition français n’était encore sorti alors que la date limite fixée par la Directive approchait. Le but affiché de la démarche était de réaliser une transposition exemplaire, conformément au vœu exprimé par Nicolas Sarkozy, avant de pousser plus loin le PG3C au plan international.

Plusieurs mails et dossiers sont échangés entre le CeT et les administrations du ministère de l’Ecologie. Ce dernier reçoit toutes les informations lui permettant d’apprécier les avantages procurés par la plateforme en matière de délais, de coûts et de qualité. Il est aussi mis en mesure d’évaluer le potentiel considérable que ce logiciel offre au niveau international pour la lutte contre le réchauffement climatique. Dès le début, notre responsable commercial perçoit dès le début le manque complet d’enthousiasme des agents du ministère. Après un mois d’échange, le ministère décline finalement la proposition de démonstration dans ses locaux au motif que la plateforme interactive n’offre, selon lui, « aucune valeur ajoutée » (sic)[9].

Au cours de ces échanges, je réalise avec stupeur que l’exécutant ne respecte ni les demandes de son ministre, ni les orientations présidentielles. Le secrétaire général du ministère a bien compris quelles sont les performances et la valeur ajoutée du logiciel. Il n’en veut tout simplement pas. La « transposition floue » est préférée parce qu’elle permet de protéger les intérêts du statu quo que le contrôle citoyen va sans doute bouleverser.

Eurefer poursuit l’action plus loin pour démontrer la pertinence d’ensemble de l’OcE. Le règlement intérieur prévoit l’intervention d’un comité des référents chargé d’apporter son expertise au contrôle citoyen. Ce comité est réuni dans les locaux du Parlement européen Boulevard St Germain à Paris le 22 mars 2012[10], après la transposition de la Directive réalisée par le ministère. Il constate que la transposition a été opérée avec un fort retard, après la date limite fixée par la Directive sur la qualité des carburants. La plateforme Dirlab montre que, comparée aux transpositions des autres Etats membres, cette transposition est complexe, peu rigoureuse et incomplète.

Le comité des référents émet également des recommandations. La principale décrit une méthode pour augmenter la qualité des carburants et réduire les gaz à effets de serre. L’agent responsable de la transposition est présent à la réunion. Il ne nie pas la pertinence de cette recommandation. Mais contestant la représentativité des participants présents, il ne la prendra pas en compte de crainte qu’elle n’alourdisse les dépenses de la compagnie pétrolière nationale.

Les refus du ministère s’apparentent clairement à des actes de prévarication contre le progrès. Le rapport entre la puissante administration et la petite entreprise est inégal. Après 10 années d’efforts, je suis contraint d’admettre l’échec de la jeune pousse et de dissoudre le CeT. L’Observatoire sera détruit par une attaque virale. Eurefer n’a plus été réuni depuis. Unirefer qui devait intervenir pour le PG3C au niveau mondial est restée dans les tiroirs.

L’identification des blocages

A des degrés divers, la prévarication a toujours existé dans nos sociétés. Avec la compétition qui s’est instaurée dans le monde global, le système prévaricateur s’est institué de manière informelle mais systématique, au sein la plupart des administrations publiques. Les agents qui souhaitent avancer dans leurs carrières sont conditionnés. L’espoir de pantouflage est un puissant ressort pour les hauts fonctionnaires. Ils ne travaillent plus selon la vérité de leurs fonctions mais se trouvent placés au service d’organisations qu’ils ont pour mission de réglementer et de surveiller. Certains fonctionnaires de la Défense obtiennent des postes chez Dassault. Un responsable des affaires européennes quitte ses fonctions pour rejoindre une grande banque.

Ainsi les représentants :

de la Commission européenne privilégient les intérêts des groupes privés qui sont chargés de l’élargissement au détriment de la Croatie et de la politique de paix et de bon voisinage en licenciant en 2004 l’expert législatif pour l’empêcher de finaliser le succès de TaO ;

du Parlement européens favorisent la souveraineté et le libre jeu de l’ingénierie politique de leurs administrations nationales contre le développement de la démocratie, en interdisant l’évaluation mutuelle permise grâce à l’OcE au contrôle citoyen ;

du ministère de l’Ecologie défendent en 2009-2012 les intérêts du Groupe Total au détriment de la réduction des gaz à effet de serre, en ignorant les recommandations d’amélioration des carburants et les perspectives considérables ouvertes par le PG3C ;

du ministère du développement du Monténégro appuient leur société nationale « It Coliance » au détriment des intérêts de leur pays et de l’UE, en usant des artifices de procédure pour écarter le projet de garantie de retour sur investissement proposé par la SmC.

Le monde se complexifie. Le génie humain est infini. Pour satisfaire chaque nouveau besoin, les créateurs imaginent des solutions. C’est la fonction d’adaptation qui tire le progrès des technologies. Il appartient aux services publics de promouvoir ces adaptations afin de répondre aux exigences de l’intérêt général et de l’ordre public. Le système prévaricateur les en empêche. Dans de très rares cas, ici ou là, exerçant un suivi étroit sur ces agents, une femme ou un homme d’Etat parvient à contenir les effets délétères du système. D’ordinaire ce sont en général les grands groupes de l’ordre établi qui ont l’avantage. On n’a que rarement un De Gaulle ou une Simone Veil à la tête de l’administration).

Un dernier exemple de 2021 pour conclure. En ce moment, je suis chargé d’une mission en Tunisie. Son cahier des charges commande d’examiner pourquoi, en l’espace de 26 ans (depuis 1995), les transpositions des directives européennes qui devaient permettre à la Tunisie d’entrer dans le marché intérieur européen n’ont pas pu être réalisées. Les autorités tunisiennes sont prêtes. Elles disposent du personnel compétent pour ce faire et y ont consacré une énergie considérable. Le logiciel TaO permet d’assurer cette transposition en moins de 6 mois. Mais les groupes privés missionnés par l’UE pour ce faire préfèrent utiliser la « transposition floue » parce que ses dysfonctionnements leur rapportent des dizaines de millions d’euros. En tant qu’expert législatif, j’ai adressé mon rapport définissant les mesures à prendre pour sortir la Tunisie de l’ornière. Je viens de recevoir la lettre du chef de projet. Il n’a pas remis mon rapport aux autorités tunisiennes et m’enjoins de lui envoyer un fichier Word pour qu’il puisse le réécrire selon les intérêts qui sont les siens. La lecture du mail de l’intéressé reproduit en annexe 3[11] du rapport est à cet égard édifiante de l’état des mœurs qui règne dans l’administration de l’UE.

Jacques Delors avait inauguré un formidable plan de paix basé sur la politique de voisinage. Etendue au pays du pourtour méditerranéen en 2004, cette dernière était censée renforcer les interdépendances économiques entre les Etats voisins de l’UE grâce à leur intégration dans le marché intérieur. Pour cela il faudrait pouvoir transposer les principales directives européennes afin de supprimer les barrières techniques aux échanges. Question simple pour TaO. Beaucoup moins pour les experts incompétents qui sont à l’œuvre. Si TaO avait pu être mis au service de cette politique dès sa première édition (2000), la guerre civile ne se serait peut-être pas déclarée en Syrie et il est probable que les relations entre les palestiniens et les israéliens en seraient ressorties considérablement améliorées.

Le système prévaricateur a jusqu’à présent étouffé la plupart des exigences citoyennes et bloqué les engagements pris lors des Sommets pour la transition climatique (Kyoto, Copenhague, Paris). Le prochain article décrira comment le titre souverain peut générer une autre dynamique pour contrecarrer ses effets en s’appuyant sur les droits et responsabilités des créateurs.

Alain Souloumiac

Expert législatif