Le tabac a encore de beaux jours devant lui...

En vacances au Portugal, je suis effaré par la main mise quasi-totale de l’industrie du tabac sur le marché. Dans un pays ou la cigarette électronique était encore, il y a quelques années, en pleine expansion, la politique répressive du gouvernement au travers de taxes, et avec l’aide de l’OMS il ne faut pas l’oublier, a carrément plombé le marché.

Philip Morris, avec son tabac chauffé, et là encore l’aide du gouvernement bien sûr, s’est introduit dans la brèche et a quasiment tout raflé. On trouve le produit Iqos partout en vente libre, dans les débits de tabac ou de boissons mais aussi en supermarché, superettes, magasins de souvenirs, gadgets, PARTOUT !!! Quant à la cigarette électronique, elle est inexistante. Disparue, à part dans les rares magasins spécialisés qui font encore de la résistance.

Alors d’accord, le tabac chauffé est un peu moins dangereux que la vraie clope mais juste un peu moins, il faut le rappeler. Il diffuse quand même du goudron, du monoxyde et autres produits sympathiques pour notre organisme et vu sa forte distribution, je ne suis pas sûr que cela compense. Après, c’est toujours ça de pris. Si cela fait 20% de décès en moins, ça ne grève pas trop les taxes que perçoit le gouvernement (le pauvre) et ça n’impacte pas trop les retraites qu’il n’a pas à payer grâce aux morts prématurés du tabac. On est loin des 90% que la cigarette électronique permettrait de sauver mais bon, il ne faut pas demander la lune non plus.

Bref, dans les pays fortement corruptibles, et le Portugal en fait partie, ça je n’ai aucun doute là-dessus, l’industrie du tabac a encore de beaux jours devant elle. Et la cigarette électronique dans tout ça me direz-vous ? Et bien si vous allez en vacances là-bas et que vous avez besoin d’un liquide ou d’une résistance, prenez vos dispositions à l’avance. A part les zones de Lisbonne ou Porto qui compte 80% des magasins du pays, il faut faire de longues distances pour trouver un shop.

Le Portugal compte moins de 70 magasins pour plus de 10 millions d’habitants soit 1 pour 150.000 personnes. Et si vous comptez en installer un en pensant au marché encore à prendre sachez que, pour info, il étaient plus de 500 il y a quelques années. La santé n’a pas de prix il parait ? Ho que si elle en a un, et dans ce cas, c’est l’industrie du tabac qui en fixe le montant…