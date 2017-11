Le tabac est un poison licite très dangereux...

Dans le cadre de l'opération "Mois sans tabac"...



Combien de fumeurs ont essayé de décrocher de leur addiction au tabac ! L'habitude de la cigarette remonte souvent à des années, les français et les françaises commençant à fumer de plus en plus tôt... Le tabagisme s'installe insidieusement et on éprouve bien des difficultés ensuite à y renoncer.



Pourtant, tout devrait inciter chacun et chacune à un abandon de ce qui est une véritable addiction : tout d'abord le tabac, c'est de l'argent qui part en fumées... les cigarettes deviennent des produits de luxe inabordables, de plus en plus chers !



Surtout, comment peut—on continuer à fumer quand on connaît tous les dégâts générés par le tabac sur la santé, le bien être, la forme ou tout simplement sur le bonheur ?



Fumer, c'est se priver des plaisirs les plus simples de la vie. Finie la sensation du goût : on ne perçoit plus la saveur des aliments, quand la bouche est sans arrêt infestée par le tabac... On en perd aussi le sens de l'odorat, les parfums sont masqués par les vapeurs de la nicotine. Arrêter de fumer, c'est redécouvrir le plaisir de manger, de savourer, de humer des senteurs de fleurs, d'arbres, de fruits... C'est redécouvrir le bonheur de vivre, de respirer !



Le tabac s'incruste, s'immisce partout dans les pores de la peau, les cheveux, les vêtements et imprègne le corps des pieds à la tête. C'est un poison qui contamine l'ensemble des cellules : les ongles, la sueur, les humeurs, les moindres parcelles du corps sont comme envahies par ces particules de goudron et de nicotine. Le tabac va même jusqu'à altérer la voix, la rendre plus rauque, plus sourde, moins claire, caverneuse...



Il a aussi des incidences sur le teint qui devient, sous l'effet des fumées, terne, blafard, triste, blême ou grisâtre... sur les doigts qui jaunissent lamentablement... sur les dents qui noircissent, s'obscurcissent et au bout de plusieurs années se déchaussent et risquent de tomber. Fini de sourire à la vie, aux autres, fini le bonheur de rire à pleines dents....



Que dire du souffle et du coeur ? Le tabac induit des essoufflements, un manque de tonus, de vitalité, il empêche parfois de se livrer à des sports d'endurance.



La cigarette devient aussi un véritable esclavage, elle emprisonne ses adeptes dans des volutes de fumées, elle les enferme dans des habitudes, des gestes, des rituels : sans elle, les gens sont en état de manque, de frustration, et ont alors un besoin impérieux de s'en procurer, c'est une véritable dépendance, un esclavage...



Les fumeurs sont vraiment prisonniers, aliénés, conditionnés par cette ferveur vouée au tabac.

Retrouver sa liberté après des années de cet enfer brumeux, respirer l'air de nouveau, c'est renaître à la vie ! J'invite les fumeurs à une renaissance ! Je les invite à sortir de cette prison de nuages enfumés, de cette nébuleuse de vapeurs pernicieuses ! Je les invite à ne plus se soumettre au Dieu tabac et retrouver une saine indépendance !



Non seulement le tabac est un facteur de troubles divers, mais en plus il altère l'apparence physique, il dénature les sensations essentielles qui permettent d'apprécier la vie et ses petits plaisirs...



Je n'évoquerai pas ici toutes les conséquences plus graves sur la santé, le coeur, les poumons ...que tout le monde connaît !

Retrouver le bonheur de sentir, de goûter, de respirer normalement ! N'est -ce pas là tout simplement retrouver le bonheur de vivre ??



Arrêter de fumer, c'est aussi ne plus enrichir le lobbying très puissant de l'industrie du tabac et par conséquent aussi celui de l'industrie pharmaceutique pour les années à venir !



Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/11/le-tabac-est-un-poison-licite-tres-dangereux.html