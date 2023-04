Le téléphone du futur : effrayant !

95 % des Français ont un appareil mobile, un smartphone dans la majorité des cas. Ils l’utilisent environ quatre heures par jour. Les jeunes ne peuvent plus s'en passer : on les voit devant leur lycée, entre midi et deux, penchés sur leur portable. On les voit encore déambuler leur portable à la main.

Des portables qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus performants...

Des innovations encore et toujours !

"À clapet, puis tactile, le téléphone portable n’a cessé d’évoluer au fil des années. Mais à quoi pourrait ressembler le portable du futur ?

Transparent, projeté sur notre bras comme un hologramme, grâce à un bracelet, ou sur nos lunettes...

Comment regarderons-nous nos messages et réseaux sociaux dans le futur ? À quoi ressemblera le téléphone de demain ?

Deux jeunes femmes passent plusieurs jours sur leur portable, et elles ont déjà leur petite idée :

“On aura peut-être quelque chose qui apparaît sur notre main en 3D”.

Les modèles déjà existants sur le marché en sont toutefois encore loin. Celui le plus à la pointe de la technologie se déplie pour devenir une tablette. C'est déjà une révolution, pour un spécialiste.

"Un écran qui se plie, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux ! On commence à avoir des prototypes qui se plient en trois. Potentiellement, plus tard on aura de vraies tablettes, de gosses tablettes qu'on va pouvoir replier et avoir juste dans sa poche..."

C'est aussi l'un des plus chers : jusqu'à 2000 euros !

Aujourd'hui, les constructeurs ne cherchent plus à améliorer la performance technique mais travaillent plutôt sur l'aspect pratique.

Par exemple, un nouveau prototype de lunettes connectées spécialement équipées d'un mini projecteur.

Des lunettes classiques sur lesquelles on ajoute un petit écran avec lequel on pourra voir les notifications ou des appels.

Mais on ne voit pas trop l'intérêt de ces lunettes connectées qui risquent de perturber la vision et l'attention au monde extérieur. Une innovation qui paraît dangereuse...

Aujourd'hui, le téléphone portable remplace nos objets du quotidien : depuis sa création il y a 50 ans, sa technologie n'a cessé d'évoluer et cela devrait continuer, jusqu'à peut-être sauver des vies, selon le créateur du premier téléphone portable.

"Je sais que cela semble exagéré, mais d'ici une ou deux générations, nous allons vaincre des maladies, les éliminer." affirme Martin Cooper.

Il pense même que les portables pourraient être intégrés directement sous notre peau, grâce à une puce, par exemple.

Alors là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter...

C'est d'ailleurs l'un des projets d'Elon Musk : une puce implantée dans le cerveau capable d'interagir avec les machines par la pensée. Un projet insensé !

Une prouesse technologique qui pose des questions éthiques.

"Aujourd'hui, nous avons la liberté de poser le téléphone, si vous l'avez sous votre peau, vous n'avez plus de liberté, il sera tout le temps en vous, il va tout le temps vous déranger, envoyer des notifications, notre liberté sera en péril." commente Jacques Henno, spécialiste du bon usage des écrans."

Autant d'innovations qui se révèlent inquiétantes et dangereuses...

