Le temps des barbouzes est-il revenu ?

Rue de la roture à Liège : 9. Rue Roture Anciennement, la rue populaire par excellence. Je crois qu'il n'y a qu'une ville au monde, Liège, ma ville natale, qui s'enorgueillit d'avoir officiellement, depuis des siècles, une rue Roture. C'est une rue étroite, probablement médiévale, qui débouche rue Puits-en-Sock, à une cinquantaine de mètres de l'ancienne chapellerie de mon grand-père. Les maisons y sont minuscules, crépies à la chaux. Lorsque j'étais enfant et jeune homme, une sorte de ruisseau coulait au milieu de la chaussée, charriant, non de l'eau de source ou de la ville, mais de l'eau de lessive, de vaisselle, et même des cabinets. Les habitants n'avaient aucune honte, au contraire, de dire qu'ils habitaient « en Roture », car on disait « en Roture », comme on dit en France « en Avignon ». C'était un monde à part, le plus déshérité de la ville, mais on n'en voyait pas moins des pots de géraniums à bon nombre de fenêtres. [Georges Simenon, De la cave au grenier, 1977]