Le Temps des C(e)rises

Au bord de la rivière m'allant promener L'eau était si claire et le vent léger. Je me suis couché dans l'herbe pour écouter le vent Écouter chanter l'herbe des champs

C'est bien innocent de se coucher dans l'herbe en avril, tout seul avec ses pensées.

Essayez : Gnafron le gendarme en passant par là, vous dira que c'est interdit, et le bord de la rivière aussi. Et le toboggan pour les petits enfants, idem. Gentil, il se contentera de vous chasser. Méchant, il vous dressera procès-verbal : il est seul juge de ce très nouveau délit.

L'air confiné des appartements n'est pourtant pas bon pour la santé. Le ciel, les fleurs des champs et l'oxygène naturel, c'est à tout le monde et ça ne coûte rien. Et l'État, ce sont les Français, théoriquement, assez adultes pour payer des taxes et conduire une voiture, un vélo, leurs deux pieds. Donc...

Mais voilà : ils ont été décrétés trop enfants pour se promener sans nounou casquée ou pour décider de leur sort, mouvements, entreprises. Il est vrai que souvent certains confinés d'âge assis ou rassis, font l'enfant ou l'âne pour avoir du foin. Ils ont le foin, et tout le monde profite du bâton et des chiens. Alors le pâtre à la grecque, avec sa gueule de métèque, pousse prestement le troupeau dans l'ornière, avant de lui intimer l'ordre de se taire.

Juste un truc : même le (vrai) mouton bêlant a le droit de s'ébattre au pré, de muser au bord de la rivière et de bêler sa détresse.

Le terme "pandémie" est inutilisable, depuis que son sens premier a été revu et corrigé par des gens qui complotaillent à longueur d'année, au sein d'"organismes" pas vraiment vivants, contre les peuples de la terre. Le boulot des chefs de pays, c'est de contrer l'épidémie. Pour ce faire, il y a deux principes : l'isolation et la quarantaine.

1, On n'isole que les malades certifiés, les fous dangereux, les criminels ; et ce dans des lieux bien définis. Ces lieux peuvent être une chambre d'hôpital, un village de lépreux à l'écart de la ville, une prison, un asile psychiatrique.

Jamais chez eux, où ils ne sont pas le moins du monde isolés : ils y côtoient voisins et famille.

2, On ne place que les voyageurs transnationaux ou transrégionaux en quarantaine, avant de fermer les frontières. Trois semaines de mise à l'écart sont bien suffisantes pour pouvoir prendre la décision d'introduire un bourlingueur ou de le renvoyer.

Le responsable d la sécurité sanitaire du pays ne s'occupera que du voyageur transnational, éventuellement transrégional, et non pas du parcoureur de pâté de maisons, du descendeur d'escalier d'immeuble, du flâneur trans-quartiers de ville ou ou du promeneur trans-villages. Les décisionnaires sont des élus de la nation, ou de la région. Leur boulot, c'est de fermer les frontières de la nation et de la région ou de la ville, pas celles des logements privés. Si des errants de rue SDF posent un problème sanitaire, le chef du territoire les cantonne provisoirement dans des lieux où ils seront testés et pourront résoudre leur problème d'hygiène et de santé pour le bien général.

Seulement voilà, ces élus mettent leur nez, même pas masqués, partout. Leur prétexte, c'est que tout un chacun (mais jamais eux) est une bombe à virus potentielle.

Oh certes, et on leur retourne le compliment, et c'est le sort universel : nous mammifères sommes tous, avons toujours été, des bombes à virus de tout type. La nature en a ainsi décidé : vivre est un risque, mais bien calculé. Mère nature veille sur nous et sur les virus, avec sa guillotine : trop méchants, ils meurent de leur propre inflation/prétention. Et miracle ! Si l'individu se protège en vivant sainement, avec son amour et ses amis, le vilain virus en général reste sur sa faim.

Sachons distinguer entre le virtuel et le réel, ou nous deviendrons fous. Les musulmans disent faire confiance à Allah. Ils ont bien raison, pour le coup. L'esprit veille, il est plus fort que Sibeth, et même que le buzyness. En cas de malheur, les traitements existent, des médecins compétents et honnêtes, désormais bien connus, nous l'affirment..

Stop intrusion. Stop confinement de l'air ambiant. Bas les pattes, tyran sans gants. Prière de sonner avant d'entrer. Ne t'essuie pas trop les pieds sur le paillasson marqué France.

Le précieux principe de précaution (fermer les frontières, porter un masque et des gants, prendre de la vitamine C, acheter préventivement des médicaments, des protections et des vivres pour la population, sécuriser les sites sensibles, préparer les soldats...) est dévoyé par nos dévoyeurs en intrusion de leurs grands nez pleins de virus dans nos affaires et relations, assaisonné d'un discours trompeur, voire mortifère. Intrusion suivie du viol automatique et révoltant des libertés fondamentales.

C'est la vengeance des bureaucrates. Ils vivent confinés dans leur petit monde étroitement interconnecté aux relents irrespirables. Ils passent leur vie dans des bureaux, des réunions de bilderberg, des avions, des limousines, des cocktails, au bord de piscines chlorées, entourés de menteurs, voleurs, personnes vendues ou achetées, jamais libres.

Ils en haïssent la liberté, essaient de la tuer à tout instant.

Il est revenu le temps des cerises, quand gai croquignol et merle siffleur font triller la fête. Le Philippe a mis la folie en tête et les amoureux, fessebouc à toute heure. Il est revenu, le temps de la crise, et sifflent partout les merlots censeurs.

Bon, on n'est pas obligé de leur obéir, qu'en pensez-vous ?