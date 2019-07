Le temps des vacances : le temps de la lecture...

@ rosemar

« quand on travaille, on a moins de temps à consacrer à la lecture. »



Certes, mais on a quand même beaucoup de temps, entre week-ends et soirées, notamment hivernales ! Lorsque je travaillais, je lisais au moins 30 bouquins par an.

« qu’est-ce que vous lisez ?? »

Je ne vois pas ce que vient faire ici cette question, à moins que vous n’établissiez, de manière très arbitraire, une hiérarchie dans les genres, ce qui me semblerait peu pertinent, chaque genre possédant ses auteurs et ses oeuvres de qualité autant que ses auteurs et ses oeuvres médiocres !

Néanmoins, je vous réponds : une petite minorité de romans classiques, beaucoup de romans contemporains, quelques ouvrages historiques ou documentaires, et pas mal de polars commis par de talentueux auteurs.