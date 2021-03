Le temps du bas les masques viendra-t-il ?

La doyenne de Saône et Loire 110 ans [1] et le doyen des Bretons 108 ans [2] , tous deux en forme, sont morts dans les 5 jours qui ont suivi leur vaccination… Quelle explication à donner ? Qu’il a été démontré par A+B que les vaccins après l’âge de 75 ans sont inefficaces sinon dangereux. Et pourquoi ? Par le fait que comme le reste de la « machine », le système immunitaire est vieux et répond mal ! Le problème pour les vaccinologues est que l'équilibre délicat entre toutes les cellules chez les personnes âgées est perturbé et ne peut ainsi gérer l’inoculation correctement, ce qui a pour effet sur beaucoup d’anciens de les précipiter vers une issue fatale. Selon un professeur d’infectiologie, « Le germe qui pénètre dans l'organisme d'une personne vaccinée va se heurter à son système immunitaire préparé à le recevoir » [3] …Ben NON ! Apres 75 ans le système n’est plus prêt à recevoir grand-chose excepté pour quelques individus indestructibles. Donc, s’acharner à vacciner à tour de bras les clients des EHPAD est plus néfaste qu’efficace, sachant en plus que 90% des mortalités dues au Covid sont subies par ceux qui ont justement plus de 75 ans… (Lire ce fort intéressant papier bien détaillé de la BBC Afrique en français en bas d’article).

Ce qui voudrait dire que les autorités mentent, car, sous couvert de protéger les plus vulnérables, en imposant un vaccin à des anciens dont le système répond mal, à des adultes en bonne santé qui n’en ont pas besoin et à des enfants qui ne sont même pas concernés par la maladie, en l’espace d’un an, avec une mortalité de 0,050%, une bonne partie de l’humanité se retrouve à vivre sous cloche avec peu d’espoir d’un retour à la normale : à moins d’une prise de conscience des masses, suivie d’une vague de fond qui emportera la clique oligarchique/milliardaire aux manettes, qui ne pense qu’à transformer notre société en « Meilleur Des Mondes » tout en écrivant la suite de 1984… Et elle en a des ressources la clique !

En Israël, il y a des fauteuils de plage réservés aux vaccinés, qui peuvent avec leur pass vert aller où ils veulent, tout en restant masqués et tout en se tenant à distance. En France, macron le petit lui aussi « pense » à un pass sanitaire qui restreindrait les mouvements des récalcitrants aux piquouzes. Toute cette oligarchie ne lâchera pas le morceau, car elle sait très bien que ce sera elle ou nous, et qu’il n’y aura pas de prisonnier. Se dire que l’exemple à suivre est la société menée par un Netanyahou, vendu, corrompu qui a instauré un régime inique, en dit long sur l’immoralité des cuistres de chez nous. Le deuxième modèle étant la Chine et son talent pour fliquer, surveiller et se débarrasser de toutes pensées déviantes, de toutes oppositions et le troisième les U.S, qui ne fonctionnent qu’en opprimant ses citoyens par la violence tout en les plongeant dans la pauvreté. C’est vers ça qu’elle veut nous conduire cette engeance néfaste : un chaos néphrétique ! Alors, pour exister, c’est le grand tamtam médiatico/médico/politico/scientifique qui nous rebat les oreilles à longueur d’ondes hertziennes afin de garder les moutons sous une frayeur digne de la peste bubonique du moyen âge. ET CA MARCHE ! [4]

Les nervis tonnent tel ce Jérôme Salomon de retour à l’antenne pour égrener chaque soir avant la soupe le nombre de contaminés. Les medias acoquinés « au miracle vaccinatoire israélien » lancent des chiffres merveilleux de guérison, d’une épidémie jugulée qui aurait pour ainsi dire disparue. BFM de Drahi, nous montre ces jeunes à Tel-Aviv qui se font vacciner dans les bars contre une bière, une Sonia Carneiro ex-journaliste spécialiste du foot, devenue par magie spécialiste en Covid est proche de l’orgasme lorsqu’elle parle de l’efficacité du vaccin Pfizer. Et tous les journaleux de plateau qui bavent de plaisir en énonçant la propagande made in Netanyahou (qui pense très fort à sa réélection) : « 50% des Israéliens ont reçu une dose du vaccin. Plus de la moitié de la population israélienne – 4,65 millions de personnes sur les 9,29 millions d'habitants – a reçu au moins une première dose du vaccin contre le coronavirus, a indiqué le ministère de la santé israélien, vendredi 26 février. 35% de la population a reçu une seconde dose du vaccin dont 85 % des personnes âgées de 70 ans et plus, selon le ministère. » 85 % des personnes âgées de 70 ans et plus : comme expliqué plus haut, soit inefficace ou soit dangereux, mais bon, ya les chiffres qui rassurent le futur vacciné de moins de 55 ans. Une dose, deux doses, j’ai même entendu Bill Gates parler d’une troisième dose… C’est Alli baba et les 40 vaccineurs !

« Le gouvernement pourrait s’inspirer de Ramzor, l’application israélienne proposant un retour à la vie normale grâce à un “passeport vert” » et pour l’obtenir les Israéliens doivent se trouver dans l’un des trois cas suivants :

- avoir été vacciné avec deux doses depuis au moins une semaine.

- être considéré comme guéri du Covid, c'est-à-dire avoir été testé positif il y a plus de 10 jours et ne pas avoir eu de symptômes dans les trois derniers jours.

- avoir un résultat négatif de test PCR de moins de 72 heures.

On invente même des mots dans ce monde créatif : les primo-injectés ! Si l’un de ces critères est rempli, les primo-injectés peuvent alors accéder à des événements publics tels que des concerts, des rencontres sportives, mais aussi des musées ou des restaurants. Sur Smartphone, le “passeport vert” se matérialise par un QR code affiché à l’écran." [5]

Cependant, d’autres news transpirent mais sont mises sous l’éteignoir du conspirationnisme : Ynet, site d'information israélien, la base de données du ministère de la santé israélien, et la base aux Etats-Unis du VAERS (effets secondaires) avertie en janvier 2021 qu’il y a 3000 enregistrements d’effets secondaires des vaccins dont 2900 pour les vaccins ARNm. Par rapport aux autres années, la mortalité est 40 fois supérieure. Le 11 février un article d’Ynet, présente des données liées à la vaccination. Les auteurs de l’article ont débunké cette analyse, en se basant sur les données publiées par Ynet. « On a repris les données en regardant la mortalité pendant la période de la vaccination qui dure 5 semaines. En analysant ces données, on arrive à des chiffres effarants qui donnent une mortalité importante du vaccin. » Les auteurs déclarent « que les vaccinations ont causé plus de décès que le coronavirus n'en aurait provoqué pendant la même période. » [6]

Certains déclarent que pour eux « ceci est une nouvelle Shoah » devant la pression des autorités israéliennes pour vacciner ses citoyens. [7]

Ambiance…Piquouzelitère.

Un monde nouveau prend son envol…Sus aux masques et aux corbeaux… Ô funèbre oiseau noir ! Vous, le long des fleuves jaunis. Sur les routes aux vieux calvaires. Sur les fossés et sur les trous. Dispersez-vous, ralliez-vous ! (Arthur Rimbaud)

Georges Zeter/février 2021

Article de BBC Afrique : Coronavirus : pourquoi les personnes âgées sont plus difficiles à vacciner ?

https://www.bbc.com/afrique/monde-54617028