Le temps suspendu du Covid19

Un moment exceptionnel puisque le ciel est bleu azur et pur (ou presque), que le périphérique et les routes rappellent les années 50, que le printemps se déploie dans la lumière éclatante printanière, les fragrances florales complexes que l'on capte mieux, que les quelques promeneurs respectent la proximité calculée et que le vrombissement perpétuel des mégapoles a laissé place à un calme reposant partout. Le temps est suspendu, propice à l'observation sans émotion fabriquée...

Je lâche ce billet d’humeur, le énième du genre j’en suis consciente, sur le virus à couronne dont l’opportune apparition (oui, j’ose…) a évincé à peu près tous les grands sujets centraux qui engagent toujours le destin des peuples. Au moins, ils ne parleront pas pendant un bon moment des sujets qui fâchent les peuples…

Le virus le plus rapide et le plus contagieux est la peur. En la matière, le “système”, comme on le nomme parce qu’il est quasiment invisible tant il s’est incrusté massivement dans les replis de nos cortex, sait très bien y faire. Il prend son temps, tente plusieurs thématiques comme celui très juteux du “dérèglement climatique” qu’aucun “spécialiste” (auto proclamé et lesté d’une armada de diplômes ne prouvant rien) ne peut démontrer ni expliquer quant à son mystérieux et complexe mécanisme cosmique.

Le climat, donc, comme sujet planétaire, devait embarquer rapidement la masse humaine, toutes couleurs confondues, vers la nouvelle religion du “beau, du propre”, c’est-à-dire du Bien. On allait culpabiliser les peuples pour faire admettre un nouveau néo capitalisme repeint en vert. Sauver la planète était déjà le mantra préféré de tous les mondialistes dont les discours ne visent que la pérennité de leurs propres prébendes et privilèges avérés et énormes. Et comme toujours, la plèbe paiera pour ce nouveau régime vert promis à tous ! Le climat a ses cycles (fort bien connus pour le coup par les archéo-climatologues) et son tempo n’est pas celui de l’ivresse de l’immédiateté, temps zéro dans lequel notre magnifique civilisation post moderne subclaquante nous a embarqués. Le climat, c’est long à repeindre en vert… Le sujet « climat » n’a pas convaincu suffisamment d’âmes pour sauver l’hyper capitalisme. Ces salauds de pauvres, ces peuples qui puent et boivent de la bière rechignent à croire les nouveaux devins du capitalisme vert inscrit dans le Nouvel Ordre Mondial cher à notre Attli national, l’Attila des plateaux télé, notre pythonisse d’un futur univoque métissé, sans racine, sans mémoire, sans barrière et transformé en pistil flottant au gré des vents spéculatifs mondiaux.

Alors… advient le virus royal puisque couronné ! et les évangélistes du nouvel ordre mondial de sauter sur l’occasion inattendue. La peur, au format XXL, allait aider ces tristes sieurs à faire plier cette plèbe décidément difficile à mettre à genoux… qu’à cela ne tienne, le virus, renommé Covid19, étiquette qui colle bien mieux au temps des terreurs de fin du monde, a fait mieux… il a enfermé la plèbe dans sa propre prison personnelle : celle de l’habitat, souvent exigu en ville, et celle de l’esprit, rendu minuscule depuis la crétinisation globale portée par l’éducation dite nationale et qui est, en réalité, un dresssage par l’effet choc et l’anxiété comme programme d’information quotidien.

L’homme nouveau sera indéfini, sans couilles ni ovaires, il flottera au gré des décisions financières des marchés tout puissants, seuls critères qui surnagent à la surface de ce qui reste du bulbe du vulgum pecus abruti 24h sur 24 d’annonces gouvernementales rédigées comme des publicités codées par les « communicants » de la gouvernance sans pouvoir.

Tout change en surface, mais rien en profondeur. En 1789, une dame blasée aurait dit “ils ont faim ? qu’on leur donne de la brioche !”. En 2020, "ils chantent à la fenêtre en tapant sur des casseroles (les dernières armes désuètes d’une armée humaine défaite, anéantie) ? Alors… ils paieront !”

La damnation babylonienne est là sous nos yeux. Les masses composées d’individus errant sont jetés les uns contre les autres, ils ne se comprennent plus, chaque tribu fonctionnelle ayant son sabir (informaticien, médecin, jeunes des cités, communautés allogènes…) la guerre de tous contre tous est en marche.

Sur les plateaux de la médiacratie aux ordres, des pseudos scientifiques se font et se refont une notoriété de circonstance. Au milieu de ce bla bla infâme, un Raoult, Commandeur au-dessus des chefaillons, hétéro aux larges épaules et à l’allure d’un sage viking, passe à l’acte du bon sens et de la vraie Connaissance de terrain. Conchié d’abord, discrédité ensuite par une équipe de branquignoles pathétiques et criminels en costard cravate made in China (ironie du sort) qui bricolent dans les ors de la république athée et vérolée, le chercheur à tête de rock star retraitée lâche le Titanic Elyséen pour reprendre la mer en furie et la calmer selon un protocole (*) vieux comme le monde qui, en lieu et place du bla bla nauséeux des politichiens-de-garde-du-mondiaisme-sans-limite, redonne une once d’espoir à des individus terrorisés par le discours de la mort en ombre portée collée au basque de tous.

La mort, voilà bien une notion que notre pathétique époque a cru être en voie d’éradication ! A force de raconter des contes pour enfants crétinisés sur l’avènement “inévitable”, affirment les plus délirants, d’une technologie qui irait prolongeant la vie humaine par des tours de passe-passe d’accessoires technologiques hollywoodiens, la majorité aplatie a fini par oublier que la mort nous tombe sur le paletot sans crier gare. Un traitement ad hoc la repousse, ça va de soi, mais la considérer quasiment comme hors la loi indique que l’esprit du temps a perdu sa verticalité, elle a perdu la foi en tout et attend tout de la science technocratique. Un vaccin ! un vaccin ! un vaccin ! hurlent les adeptes de la religion scientiste totale.

Pendant ce temps, des millions d'innocents - enfants, femmes, vieux - se font déchiqueter aux quatre coins du monde "grâce" aux armes dévastatrices dont la France en liquidation générale est le 3ème exportateur. Il est où le compteur quotidien de ces morts anonymes là ?? D'aucuns, un poil agacés, diront "mais là ce n'est pas pareil... le virus est contagieux !". Et pourtant, on dirait bien que ces autres millions de morts négligées par habitude par le monde occidental qui consomme en boucle, soient assez insupportables si on les affiche en grand et chaque jour... Il y a des morts qui scandalisent et d'autres pas... mais la Mort fini toujours par frapper. L'humanité est éphémère mais on veut l'oublier, on ne "fait plus son deuil", on "gère" la mort.

Fini les autels des ancêtres que l’on installait sur une commode ou une cheminée dans une pièce tranquille de l’habitat ! fini les rituels de deuils jugés dépassés car considérés comme inutiles voire ringards ! fini les étapes de la vie où l’ancien était porteur de mémoire à transmettre ! Bienvenue les nouveaux rituels grotesques des pratiques “new âge” et du “bien-être” pour tous ! Bienvenues les cercueils “bios” que l’on peut cramer en quelques heures pour gagner du temps sur le temps et des m2 dans l’espace de vie ! Bienvenue les clés USB à mémoire en gigabits dans lesquelles on numérise les photos de la généalogie familiale ! Et vive les temps sans temps morts…

Pas de bol ! l’humanité occidentalisée vient de se prendre le premier mur du réel dans le pif devenu en quelques heures le mur des cons. La mort, cette salope, est revenue par l’air ambiant, les avions qui embouteillent le ciel, les frontières devenues traits virtuels invisibles sur “google earth”, par les contacts les plus anodins, par les marchés alimentaires, derniers regroupements humains, prétextes à une entente consensuelle parce qu’orienté sur la bouffe, la survie quoi…

Une civilisation qui n’a plus de rituels mortuaires est déjà morte. C’est le cas de l’occident en phase terminale. Car nos rituels mortuaires sont devenus rien d’autre qu’une obligation sanitaire que l’on organise à présent par internet. A quand les urnes virtuelles ??

Dans un monde qui creuse sa propre tombe aux dimensions sans fond - internet, la toile sans limite - un tout petit virus agressif est devenu la star quotidienne. Jacasseries interminables sur tous les forums virtuels, l’homo oeconomicus s’empaille sur les vérités qui l’arrangent de défendre. Ce pistil flottant qui ne veut plus engendrer la vie naturellement pleurniche en boucle sur “youtube” et somme son voisin de “rester chez lui”.

Après l’auto censure, voici le diktat viral qui circule tout seul, porté par celui-là même qui en est la première victime. Enfermez-vous ! hurlent les plus poltrons. Les bobos se sont tirés dans leur maison secondaire ou chez mamie et papi qu’ils ne visitaient pourtant pas souvent. S’enfermer dans un jardin ça fait vacance, les moins fortunés resteront dans leur petit appartement ou leur mansarde. L’homo consumeris s’en fout, ce qui le préoccupe c’est son nombril et la survie de sa progéniture qui pourtant paiera lourd la facture de sortie.

Ainsi donc, il faudrait que nous devenions tous des amateurs éclairés de la question virale afin d’avoir quelque chose à dire lors des prochains dîners entre amis lors de la libération… si toutefois la libération en question n’est pas juste un nouveau mot dans la bouche de ceux-là mêmes qui ont tout fait pour ouvrir le monde entier à tous les vents y compris à ceux des typhons, des cyclones aimablement affublés de jolis prénoms et… des vents pollués par des virus dont on ignore l’origine exacte.

Cet épisode dramatique, à tous les niveaux et surtout à celui de l’intelligence humaine, aura au moins eu l’avantage de rappeler à tous que l’accélération du temps chère aux fans de la technologie dite “de demain” n’est qu’une chimère utile aux seuls financiers qui boursicotent à coup d’algorithmes planqués dans des sous-sols discrets de Californie ou d’ailleurs. La propagation du guerrier dévastateur Covid19 n’est pas “super rapide”, comme l’affirment les cons patentés des plateaux médiatiques, mais simplement libre de se répandre à son rythme de micro bestiole unicellulaire et pourtant… archi complexe. Cette pandémie médiatique aura aussi eu l’avantage de nous remettre les pendules à l’heure, stricto sensu, en nous rappelant que lorsqu’on cesse de s’agiter en se prenant pour quelqu’un d’important on renoue avec le temps “lent” et naturel de l’homme apaisé. Le confinement nous empêche d’aller nous perdre en consommation futile et en activités pour señors qui s’emmerdent.

Mais comme la nature humaine est incorrigible, que les habitudes sont plus têtues et que les bonnes résolutions n’engagent à rien (tous ceux qui se font des vœux pieux le jour de l’an le savent très bien) je prends les paris que demain, lorsqu’on nous ordonnera de reprendre la vie “normalement”, l’hystérie consumériste reprendra le dessus et même probablement avec un degré supplémentaire pour rattraper le manque chez certains.

Il n’y aura pas, comme l’affirment d’autres, de monde différent. La spéculation n’est pas un petit jeu passager pour ceux qui nous ont embarqués massivement dans cette psychose globale qu’est la “mondialisation”. Les joueurs jouent gros et les gains le sont tout autant. On ne connait pas de cas de joueurs accros qui sachent s’arrêter et devenir sages. La pléonexie (maladie du “toujours plus”) est le virus de l’oligarchie financière, et ce virus-là ne se partage qu’entre ceux de la même caste. Le covid19, lui, sera pour la plèbe anonyme, cette masse qui décidément gêne les gros jeux d’argent et la libre circulation de tout et surtout de la mort rapide ou lente.

Ils chantent, courent dans les rues, achètent leur baguette en se tenant à 1m les uns des autres, alors… ils paieront ad libitum…

Je vous salue tous à 1m et masquée comme le concombre ;-)

(*) Née et ayant vécu en Afrique, j'ai avalé de la quinine - ma famille et toute la communauté blanche aussi - quotidiennement pendant 15 ans. Aucun effet secondaire n'a été enregistré. Le toubib camerounais qui alerte sur d'hypothétiques effets secondaires pour la chloroquine oublie d'évoquer qu'ils ne se manifestent que chez les Sujets déjà affligés de pathologies antérieures ou qui ont une hygiène de vie discutable.